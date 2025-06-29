Режиссер Спилберг заявил, что готовится снять фильм в обожаемом жанре вестерн

Tекст: Ирма Каплан

Начиная со новаторского дебюта 1971 года «Дуэль», за которым последовал «Шугарлендский экспресс», Стивен Спилберг снял более 30 художественных фильмов и спродюсировал еще сотни, многие из них для Universal, которая была первой крупной студией, рискнувшей с режиссером, которому было около 25 лет.

Следующими фильмами Спилберга стали «1941» 1979 года, «Инопланетянин» 1982 года, «Всегда» 1989 года и «Парк Юрского периода» 1993 года. В то время как он начал снимать фильмы для других студий, включая «Индиану Джонса» для Paramount, его компания Amblin всегда оставалась на студии Universal.

«Когда он увидел официальное открытие своего одноименного театра на территории Universal, Стивен Спилберг сказал, что у него нет планов уходить на пенсию… когда-либо… из кинопроизводства вообще», – цитирует его Hollywood Reporter.

Спилберг признался, что он все еще испытывает «жажду вестернов».

«Я надеюсь, я когда-нибудь его сделаю. Это то, чего мне не хватало все эти десятилетия», – сказал режиссер, отметив, что для создания вестерна требуется оперный талант, который он еще не смог в себе раскрыть.

В четверг на посвященном открытию именного театра торжеству гостей ждал большой сюрприз: Спилберг показал кадры из безымянного фильма-события, который стал первым приключенческим боевиком режиссера после «Первому игроку приготовиться» 2018 года.

Мало что известно об этом фильме, кроме того, что в нем есть элементы инопланетной жизни и научной фантастики, и он основан на рассказе самого Спилберга. В актерском составе Эмили Блант и Джош О'Коннор, среди прочих, которые были замечены в кадрах.

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