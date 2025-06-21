В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.18 комментариев
Режиссер Бортко рассказал, чего ищет в абитуриенте режиссерского курса
Бортко признался, что пытается разглядеть в абитуриенте режиссерского курса
Режиссер Владимир Бортко, снявший фильмы «Собачье сердце», «Блондинка за углом», «Идиот», работавший над сериалами «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург» и другими картинами в пору вступительных экзаменов в вузы рассказал, какую способность будущего режиссера считает ключевой и пытается разглядеть в абитуриенте.
По словам Бортко, режиссер – товар очень штучный. Способность к режиссуре «или есть, или нет», считает он. Выявить это на вступительных экзаменах достаточно сложно, но он всякий раз старается это делать.
«Потому что научить можно всему: почитай эту книжку, вот эту, давай-ка расскажу, как-что, вот так. Все, кричи «Мотор» и снимай кино. Но это не так. Отношение к жизни, прежде всего. Свое, личное, которое нужно не убить, а оставить в студенте то, что в нем есть. Потому что нельзя быть похожим на преподавателя. Это глупо и никому не нужно. А если у него есть что-то свое, что должно быть, раз уж он попал сюда, потому что есть свое, запомните это те, кто будет поступать, свое! Это важно. И если он сможет донести это свое, это будет очень здорово, хорошо, это будет режиссер», – рассказал Бортко в беседе с радио Sputnik.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в 2025 году абитуриенты получат одну из самых высоких возможностей поступить на бесплатное обучение в российских вузах, учитывая расширение бюджетных мест, сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
В марте режиссер Егор Кончаловский заявил, что считает Андрея Тарковского одним из самых коммерческих режиссеров, поскольку его фильмы до сих пор привлекают зрителей и приносят доход.