Режиссер Бортко рассказал, чего ищет в абитуриенте режиссерского курса

Бортко признался, что пытается разглядеть в абитуриенте режиссерского курса

Tекст: Ирма Каплан

По словам Бортко, режиссер – товар очень штучный. Способность к режиссуре «или есть, или нет», считает он. Выявить это на вступительных экзаменах достаточно сложно, но он всякий раз старается это делать.

«Потому что научить можно всему: почитай эту книжку, вот эту, давай-ка расскажу, как-что, вот так. Все, кричи «Мотор» и снимай кино. Но это не так. Отношение к жизни, прежде всего. Свое, личное, которое нужно не убить, а оставить в студенте то, что в нем есть. Потому что нельзя быть похожим на преподавателя. Это глупо и никому не нужно. А если у него есть что-то свое, что должно быть, раз уж он попал сюда, потому что есть свое, запомните это те, кто будет поступать, свое! Это важно. И если он сможет донести это свое, это будет очень здорово, хорошо, это будет режиссер», – рассказал Бортко в беседе с радио Sputnik.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в 2025 году абитуриенты получат одну из самых высоких возможностей поступить на бесплатное обучение в российских вузах, учитывая расширение бюджетных мест, сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

В марте режиссер Егор Кончаловский заявил, что считает Андрея Тарковского одним из самых коммерческих режиссеров, поскольку его фильмы до сих пор привлекают зрителей и приносят доход.