Кончаловский назвал Тарковского одним из самых коммерческих режиссеров

Tекст: Мария Иванова

Режиссер Егор Кончаловский в интервью с ТАСС назвал Андрея Тарковского одним из самых коммерческих режиссеров.

«Один из самых коммерческих режиссеров, например, Андрей Тарковский. <…> Когда я учился в университете, в кинотеатрах шли авторские фильмы, и там все время крутили Тарковского», – отметил Кончаловский. По его мнению, фильмы Тарковского продолжают привлекать зрителей и успешно собирают кассу до сих пор.

Кончаловский также выразил мнение, что граница между коммерческим и авторским кино очень «тонкая и размытая». Он подчеркнул, что невозможно однозначно определить, что такое авторское кино. Эти размышления подчеркнули сложность классификации киноработ, которые могут быть как коммерчески успешными, так и иметь авторский подход.

Напомним, на этой неделе у режиссера Сарика Андреасяна произошел конфликт со студентами московского киноколледжа № 40. Его негативные высказывания об авторском кино и режиссере Андрее Тарковском вызвали острую реакцию среди студентов.

Ранее Егор Кончаловский рассказал о формировании российского культурного кода и подчеркнул, что страна всегда находилась под влиянием разных культурных традиций.

Кончаловский также поделился опытом съемок фильмов в Донбассе и размышлял, даст ли специальная военная операция импульс отечественному кино, как это сделала Великая Отечественная война.



