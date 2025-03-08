Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.26 комментариев
Кончаловский назвал Тарковского одним из самых коммерческих режиссеров
Режиссер Егор Кончаловский заявил, что считает Андрея Тарковского одним из самых коммерческих режиссеров, поскольку его фильмы до сих пор привлекают зрителей и приносят доход.
Режиссер Егор Кончаловский в интервью с ТАСС назвал Андрея Тарковского одним из самых коммерческих режиссеров.
«Один из самых коммерческих режиссеров, например, Андрей Тарковский. <…> Когда я учился в университете, в кинотеатрах шли авторские фильмы, и там все время крутили Тарковского», – отметил Кончаловский. По его мнению, фильмы Тарковского продолжают привлекать зрителей и успешно собирают кассу до сих пор.
Кончаловский также выразил мнение, что граница между коммерческим и авторским кино очень «тонкая и размытая». Он подчеркнул, что невозможно однозначно определить, что такое авторское кино. Эти размышления подчеркнули сложность классификации киноработ, которые могут быть как коммерчески успешными, так и иметь авторский подход.
Напомним, на этой неделе у режиссера Сарика Андреасяна произошел конфликт со студентами московского киноколледжа № 40. Его негативные высказывания об авторском кино и режиссере Андрее Тарковском вызвали острую реакцию среди студентов.
Ранее Егор Кончаловский рассказал о формировании российского культурного кода и подчеркнул, что страна всегда находилась под влиянием разных культурных традиций.
Кончаловский также поделился опытом съемок фильмов в Донбассе и размышлял, даст ли специальная военная операция импульс отечественному кино, как это сделала Великая Отечественная война.