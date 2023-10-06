Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?2 комментария
Кончаловский рассказал, как сделать фильмы об СВО «не картонными»
Кончаловский в программе «Дайте сказать!» ответил на вопрос о съемке фильмов о спецоперации
Режиссер Егор Кончаловский в новом выпуске программы «Дайте сказать!» рассказал об опыте съемок фильмов в Донбассе, а также о том, даст ли спец операция импульс отечественному кино, как когда-то дала Великая Отечественная.
Кончаловский в эфире программы, запись которой опубликована на YouTube, отметил, что фильмы о Великой Отечественной войне получились не «картонными» и трогают зрителя, потому что их снимали фронтовики.
«Любая война, конечно, толкает и на создание литературных произведений, поэзии, песен, кино, но это надо «понюхать», «попробовать», понять изнутри, чтобы эти фильмы были не просто красивыми блокбастерами, а чтобы это действительно было трогающее за душу кино», – сказал режиссер, добавив, что он абсолютно согласен с тем, что сейчас стране нужны фильмы, прославляющие русского воина.