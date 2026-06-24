Стивен Сигал снизил стоимость дома на Рублевке на 50 млн рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Американский деятель кино на протяжении шести месяцев безуспешно пытается реализовать свой дом за 650 млн рублей. В связи с низким спросом он принял решение уступить в цене, передает Ura.ru со ссылкой на Shot.

«Стивен Сигал скинул 50 млн рублей с цены за свой элитный особняк в Подмосковье. Актер готов подвинуться и на 100 млн рублей – настолько трудно идет продажа», – отмечается в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года актер выставил на продажу свой двухэтажный особняк на Рублевке.

В мае из-за отсутствия спроса стоимость этой недвижимости опустилась с 700 до 650 млн рублей.