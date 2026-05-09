    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы
    Путин: Россия отреагировала на провокационные заявления Киева
    В Кремле назвали клоунадой указ Зеленского о параде в Москве
    Ветеран Семенов раскрыл содержание переданного Путину на параде письма
    Путин: Дело идет к завершению украинского конфликта
    Путин объяснил отсутствие военной техники на параде в Москве
    Путин назвал условия для личной встречи с Зеленским
    Путин назвал лучшую кандидатуру на роль переговорщика между Россией и Европой
    Путин объяснил причину отказа Киева от перемирия на 9 мая
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    9 мая 2026, 23:44 • Новости дня

    Путин назвал Бориса Джонсона представителем шоу-бизнеса

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин назвал экс-главу правительства Великобритании Бориса Джонсона представителем «шоу-бизнеса».

    Рассказывая о парафировании договоренностей с Украиной в Стамбуле в 2022 году Путин отметил: «Тут же приехал еще один представитель шоу-бизнеса, тогдашний премьер Британии. И чего говорит: «Нельзя подписывать, это соглашение несправедливо».

    Президент задался вопросом о том, кто вправе определять справедливость парафированных украинской переговорной группой документов, передает РИА «Новости».

    В результате западные страны пообещали Киеву помощь и продолжили раскручивать противостояние с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году Джонсон сообщил, что решил стать телеведущим. В 2024 году Джонсон был отстранен от эфира на телеканале Channel 4 из-за того, что настойчиво рекламировал свои мемуары Unleashed, несмотря на просьбы ведущего прекратить и сосредоточиться на обсуждении президентских выборов в США.

    Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что именно Джонсон сыграл ключевую негативную роль в срыве переговоров между Россией и Киевом, которые проходили в Белоруссии весной 2022 года. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Джонсона «злодеем, вернувшимся на место преступления» после его визита на позиции украинских военных.

    9 мая 2026, 15:34 • Новости дня
    Ушаков оценил реакцию в мире на предупреждения Москвы в адрес Киева
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Большинство зарубежных стран с пониманием восприняли предупреждение Москвы о возможных последствиях для киевского режима в случае террористических действий на 9 Мая, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    «Мы достаточно четко объявили то, что может последовать за преступными террористическим акциями Киева, так что, я думаю, что отнеслись к этому с пониманием в большинстве столиц, я так полагаю», – заявил Ушаков, передает РИА «Новости».

    Ушаков также обратил внимание на отсутствие ударов по Красной площади 9 мая. По его словам, именно по этой причине массированного ответного ракетного удара по украинской столице не последовало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Вашингтон договорились о перемирии на День Победы. Российская сторона призывала зарубежные страны вывезти своих дипломатов из Киева.

    Министерство иностранных дел России рекомендовало серьезно отнестись к предупреждению о возможном ответном ударе.

    9 мая 2026, 18:29 • Новости дня
    На Украине разразился скандал из-за песни «Матушка-земля»

    @ Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Управление Национальной полиции Украины по Киевской области проверяет молодых людей, которые пели композицию «Матушка-земля» в ночь на 9 мая.

    Видео с поющей компанией появилось в соцсетях в ночь на 9 мая.

    «И это не где-то далеко. Это здесь, рядом. Обухов. 2026 год. «Матушка-земля» раздается посреди ночи в Обухове», – отмечается в публикации. На кадрах лиц не видно, однако отчетливо слышны несколько голосов, исполняющих хит российской певицы Татьяны Куртуковой.

    Пользователи интернета выразили возмущение тем, что молодежь слушает музыку из России.

    Правоохранительные органы заявили, что уже ищут исполнителей песни, а сам инцидент квалифицировали как уголовное правонарушение.

    Ранее в субботу сообщалось, что жители городов Украины несут цветы к мемориалам погибшим советским воинам в Киеве и Харькове по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    В Киеве возле мемориала Вечной славы женщину упрекнули за прослушивание советской песни.

    Кроме того, жители Украины 9 мая проявили наибольший интерес к мероприятиям ко Дню Победы в Москве через украинский Google. Причем большая часть подобных запросов была написана на русском языке.

    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    9 мая 2026, 16:58 • Новости дня
    В Польше высмеяли Зеленского за указ о параде в Москве

    @ Michal Fludra/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший премьер Польши Лешек Миллер иронично прокомментировал заявление Владимира Зеленского о «разрешении» России провести парад Победы в Москве.

    Бывший глава правительства Польши Лешек Миллер с иронией отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, передает Lenta.ru. Свое мнение политик выразил на личной странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Поводом для насмешек стал документ, в котором глава государства якобы позволил России провести парад Победы. Миллер отметил странное убеждение Зеленского в том, что без подобного разрешения Москва могла и не узнать о возможности устроить торжество в собственной столице.

    «Самое забавное, что это должно было звучать угрожающе, но вышло как заявление обиженного завхоза летнего лагеря», – пошутил польский экс-премьер.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков назвал указ украинского лидера о параде откровенной политической клоунадой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил об отсутствии у России необходимости в чужом дозволении для проведения торжественных мероприятий.

    До этого Владимир Зеленский пригрозил атакой украинских беспилотников на российскую столицу в День Победы.

    9 мая 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин: Дело идет к завершению украинского конфликта
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению.

    «Я думаю, что дело идет к завершению [украинского конфликта]», – приводит слова президента ТАСС.

    По его словам, необходимо добиться, чтобы России никто не угрожал, и к этому Москва будет стремиться, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева. Он также отметил, что вместо прямого согласия на прекращение огня 8 и 9 мая украинская сторона выдвинула встречную инициативу, предложив начать перемирие с 6 мая, потому что Киев посчитал невыгодным сразу согласиться с предложением России.

    Россия поддержала инициативу президента США Дональда Трампа по продлению перемирия с Украиной и обмену военнопленными, однако Киев оказался не готов к обмену. Путин сообщил, что Минобороны пока не докладывало о провокациях в День Победы.

    9 мая 2026, 21:13 • Новости дня
    Путин: Россия отреагировала на провокационные заявления Киева
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин сообщил о ноте МИД и подчеркнул решительность Минобороны ответить на вероятные действия Киева по срыву Дня Победы.

    После серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева.

    По словам главы государства, Россия не ограничилась только заявлением Министерства обороны, но также направила ноту через МИД, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что заявление Минобороны о возможности ответа России на попытки Киева сорвать празднование Дня Победы было предельно ясным.

    «Что касается провокационных заявлений, то эти решения, безусловно, были приняты гораздо раньше, чем все прозвучавшие, как вы сказали, провокационные заявления. Что касается этих заявлений, то мы на них отреагировали, как вы знаете», – сказал Путин журналистам.

    «В начале министерство обороны выступило с определенным заявлением, оно хорошо известно, что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий, мы вынуждены будем нанести массированные ракетные удары по центру Киева. Что же здесь непонятного?»  – сказал Путин.

    «У России нет желания усугублять с кем-либо отношения, но ответ РФ на провокации Киева в День Победы мог привести именно к этому», – подчеркнул российский лидер.

    Ранее Владимир Зеленский озвучил угрозы безопасности празднования Дня Победы на Красной площади.

    В ответ Министерство обороны России предупредило о готовности нанести массированный ракетный удар по центру Киева.

    Позже МИД России направил соответствующую ноту во все аккредитованные дипломатические миссии.

    9 мая 2026, 21:34 • Новости дня
    Путин объяснил отсутствие военной техники на параде в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Решение об отказе от демонстрации военной техники на параде в Москве принято не только по соображениям безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

    Владимир Путин сообщил журналистам, что проведение праздничных мероприятий без участия техники связано также с необходимостью сосредоточить усилия вооруженных сил на выполнении задач в рамках специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    «Мы решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники. И не только по соображениям безопасности, но, прежде всего потому, что вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции», – заявил глава государства.

    Путин подчеркнул, что сейчас ключевая задача армии – окончательный разгром противника, и именно на этом должно быть сосредоточено основное внимание военных.

    «Эти решения, безусловно, были приняты гораздо раньше, чем все прозвучавшие, как вы сказали, провокационные заявления», – подчеркнул Путин.

    Министерство обороны России анонсировало проведение парада без участия колонны военной техники.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил данное решение необходимостью минимизации террористической угрозы.

    В итоге парад Победы на Красной площади прошел в усеченном формате.

    9 мая 2026, 22:02 • Новости дня
    Путин назвал лучшую кандидатуру на роль переговорщика между Россией и Европой

    Tекст: Мария Иванова

    Оптимальным кандидатом для ведения прямого дипломатического диалога между Москвой и европейскими государствами стал бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер, отметил президент России Владимир Путин.

    Президент России ответил на вопросы представителей СМИ о перспективах восстановления дипломатического взаимодействия с Европой, передает РИА «Новости». Журналисты поинтересовались мнением главы государства о наиболее подходящем кандидате для ведения диалога.

    «Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной республики Германия господин Шредер», – заявил российский лидер.

    «Мы с Европой всегда строили отношения на принципах взаимного уважения и учета интересов… Надеюсь, что осознание того, что это была ошибочная позиция, сейчас уже обозначилась и будет набирать обороты и силы, и в конечном итоге мы все-таки восстановим отношения со многими странами», – добавил Владимир Путин.

    Как отмечалось, бывший канцлер Германии Герхард Шредер сохранил дружеские отношения с Владимиром Путиным.

    Российский президент публично высказался о попытках западных политиков унизить экс-канцлера ФРГ.

    9 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    Лавров заявил о недоговороспособности властей Украины

    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим никогда не был договороспособен, такая ситуация наблюдалась с момента госпереворота на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что киевский режим никогда не был договороспособен, передают «Вести». По его словам, этот факт не является неожиданностью и сохраняется на протяжении долгого времени.

    «Они никогда не были договороспособны. Никогда», – подчеркнул Лавров в интервью. Министр отметил, что подобная ситуация наблюдается с момента госпереворота на Украине и вплоть до минских и стамбульских договоренностей, заключенных в апреле 2022 года.

    Лавров также добавил, что не видит никакого сюрприза в недоговороспособности киевского режима и считает такую позицию последовательной на протяжении последних лет.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил неготовность режима Владимира Зеленского к конструктивным переговорам.

    Также Лавров заявил, что Запад ежедневно усугубляет ситуацию вокруг дипломатии и использует Владимира Зеленского как инструмент антироссийской политики.

    9 мая 2026, 21:17 • Новости дня
    Захарова высмеяла «разрешившего парад» Зеленского сравнением с Пугачевой

    Представитель МИД Захарова иронично сравнила Зеленского с певицей Пугачевой

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова провела параллель между украинским лидером Владимиром Зеленским, «разрешившим» парад в Москве и эстрадной артисткой Аллой Пугачевой, «разрешавшей» весну.

    Дипломат Мария Захарова с иронией отреагировала на абсурдные инициативы Зеленского в своем Telegram-канале.

    Она напомнила об указе украинского лидера, в котором тот якобы позволил проводить торжества в Москве.

    Представитель МИД сослалась на реакцию бывшего премьера Польши Лешека Миллера. «Следующим шагом должно стать разрешение Японии на цветение сакуры, а Египту – на открытие пирамид ровно в девять часов», – заявил ранее политик.

    В ответ на это высказывание дипломат в шутку поинтересовалась реакцией польского деятеля на новость о том, что наступление весны традиционно «разрешала» Алла Пугачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-премьер Польши Лешек Миллер иронично прокомментировал указ Владимира Зеленского о «разрешении» парада Победы в Москве.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал этот абсурдный документ откровенной политической клоунадой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил об отсутствии у Москвы необходимости получать дозволение на проведение торжеств.

    9 мая 2026, 22:08 • Новости дня
    Путин назвал условия для личной встречи с Зеленским

    Путин: Возможная Встреча с Зеленским должна быть окончательной точкой

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что не инициирует встречу с Владимиром Зеленским, но и не отказывается от нее, однако переговоры с украинским лидером должна стать окончательной точкой.

    По его словам, встреча может состояться, если инициативу проявит украинская сторона, передает РИА «Новости».

    «Я не отказывался. Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть тот, кто хочет встретиться, приезжает в Москву, мы встретимся», – отметил Путин в ходе пресс-подхода.

    Глава российского государства также подчеркнул, что встреча возможна только в случае достижения окончательных договоренностей о мирном договоре, рассчитанном на долгосрочную перспективу.

    «Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу: чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка», – сказал Путин.

    Путин также сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал ему слова Зеленского о готовности к личной встрече, однако подобные сигналы из Киева уже неоднократно поступали ранее.

    «Я услышал в разговоре с Фицо ещё раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский готов провести личную встречу, но мы слышим это не первый раз», – заявил Путин.

    Российский лидер добавил, что по итогам разговора с Фицо не было получено какого-либо особого послания от украинской стороны: «Господин Фицо мне сказал о своей встрече с Зеленским. Как бы особого послания там и не было», – добавил Путин.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что киевский режим никогда не был договороспособен. Он отметил, что такая ситуация наблюдается с момента госпереворота на Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил актуальность приглашения Владимира Зеленского в Москву.

    9 мая 2026, 21:45 • Новости дня
    Путин объяснил причину отказа Киева от перемирия на 9 мая

    Tекст: Мария Иванова

    Вместо прямого согласия на прекращение огня 8 и 9 мая украинская сторона выдвинула встречную инициативу, предложив начать перемирие с 6 мая, потому что Киев посчитал невыгодным сразу согласиться с предложением России, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что украинская сторона изначально проигнорировала инициативу о прекращении огня, передает РИА «Новости».

    По словам российского лидера, осознав поддержку этой идеи со стороны США, Киев решил отреагировать, но отказался от первоначальных условий.

    «Но как мы только объявили об этом, никакой реакции ни от кого не было. Спустя, не знаю, день-два, когда, видимо, в Киеве подумали и точно осознали, что это поддерживается и администрацией Соединенных Штатов, видимо, сочли для себя благом на это отреагировать», – рассказал глава государства.

    Российский лидер добавил, что украинские власти посчитали невыгодным просто согласиться с инициативой Москвы. В результате они выдвинули встречное предложение о перемирии, начиная с 6 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о перемирии с Украиной на 8 и 9 мая. В ответ киевский режим разыграл политический фарс с собственным вариантом прекращения огня.

    9 мая 2026, 17:27 • Новости дня
    Ушаков: Перемирие между Россией и Украиной будет по 11 мая включительно

    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Стороны согласовали прекращение огня между Россией и Украиной по 11 мая включительно, а обмен пленными пройдет по формуле «тысяча на тысячу» в ближайшие дни, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Представители администраций России и США два дня вели телефонные переговоры перед достижением договоренностей, передает РИА «Новости». Юрий Ушаков подтвердил согласие Москвы на инициативу Дональда Трампа.

    «Договорились не до 11-го, а по 11 (мая)», – уточнил помощник президента РФ. В этот период стороны планируют провести обмен пленными в формате 1000 на 1000 человек.

    В Москве рассчитывают, что американский лидер сможет дисциплинировать украинскую сторону в вопросе соблюдения режима тишины.

    Ушаков назвал надежду президента США на продление перемирия с Киевом неподкрепленной реальной обстановкой, отметив, что этому мешает неспособность киевских властей не нарушать режим прекращения огня. По его словам, возможность продолжительного перемирия зависит не только от американского лидера, но и от двух других сторон, передает ТАСС.

    Кроме того, Ушаков оценил возможность встречи Владимира Путина и главы США в Китае 14 и 15 мая. Помощник российского лидера назвал проведение таких переговоров в Пекине нереальным.

    Напомним, Россия поддержала инициативу президента США о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и обмене пленными.

    Американский лидер выразил готовность направить в Москву переговорщиков для урегулирования конфликта.

    При этом других договоренностей касательно паузы в боевых действиях ко Дню Победы достигнуто не было.

    9 мая 2026, 16:30 • Новости дня
    Политолог: Путин на параде назвал главный секрет побед России

    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Речь президента Владимира Путина на параде Победы стала напоминанием всем россиянам об их несокрушимом духе, позволившем выстоять и победить в войне. Также это было и посланием странам НАТО о том, кому они обязаны своим суверенитетом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В субботу в Москве прошел парад Победы.

    «Стоит отметить, что выступление президента Владимира Путина на параде было весьма эмоциональным – сообразно историческому моменту и самому событию», – отметил Алексей Мартынов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве России.

    В пример он привел фразу главы государства: «Наше дело – правое! Мы вместе! Победа всегда была и всегда будет за нами».

    Кроме того, собеседник обратил внимание, что на трибуне Путин обменивался впечатлениями с сидящим рядом участником Великой Отечественной войны Светом Туруновым, а после парада пожал руки другим ветеранам и бойцам СВО и лично поблагодарил командиров парадных расчетов.

    «Все это показывает, что отмечающиеся сегодня исторические события – это личное торжество и боль как самого нашего президента, так и каждого россиянина», – пояснил эксперт. «Радость, гордость и уверенность в нашей справедливой победе стали объединяющими эмоциями для страны», – подчеркнул он.

    Эксперт считает речь Путина также напоминанием и посланием европейским государствам о том, что они во многом обязаны СССР своим суверенитетом. Мартынов привел в пример подписанный в 1955 году в Вене договор о восстановлении независимой и демократической Австрии.

    При этом, отметил спикер, говоря о нынешней ситуации, президент ни разу не упомянул Украину. «Очевидно, что в ходе СВО мы сражаемся со всей мощью НАТО. И в голосе нашего лидера слышалось явно предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов. Думаю, эти послания так или иначе будут услышаны и верно прочитаны на Западе», – указал политолог.

    «Кроме того, Путин назвал главный секрет наших побед – характер русского народа. Проводя параллели с сегодняшним днем, с мужеством тысяч солдат и офицеров, проявленным в ходе СВО, глава государства указал, как этот русский дух живет и крепнет в сегодняшней России», – продолжил собеседник.

    Важным спикер назвал и присутствие иностранных гостей на празднествах. «Конечно, это священная дата для всех россиян. Однако за границей немало тех, кто придерживается схожих с нашими убеждений – как среди общественности, так и в рядах истеблишмента. Поэтому мы были рады видеть в Москве тех, кто разделяет наши ценности», – констатировал он.

    Касательно протокола самого парада, спикер заметил, что несмотря на урезанный формат, привнесение новшеств в праздник, в частности – информативных видео, сделали церемонию более зрелищной.

    «Кадры работы наших бойцов на передовой – оптимальный формат для сегодняшнего боевого времени. Вся страна увидела непростой труд наших бойцов», – отметил он.

    Также политолог обратил внимание на то, что праздничные мероприятия прошли штатно, несмотря на угрозы киевского режима. «Впрочем, думаю, никто в Киеве и не рискнул бы атаковать Москву на 9 Мая – уж слишком весомым выглядит ультиматум российской стороны о возможном ответе», – подчеркнул собеседник.

    Кроме того, любопытно выглядит активизация активности президента США Дональда Трампа на украинском треке ровно на следующий день после заявления Кремля о паузе в трехсторонних переговорах.

    Впрочем, согласие России продлить перемирие еще на 48 часов не означает отказа от ультиматума, уточнил собеседник. «В России никто не верит Киеву – мы готовы ответить. Все необходимые военные подразделения остаются в полной боеготовности», – отметил он.

    В субботу президент России Владимир Путин выступил на военном параде в ознаменование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Он назвал День Победы «священным, светлым и самым главным праздником», сообщает Кремль.

    На празднестве присутствовали президент Белоруссии Александр Лукашенко, ветеран Великой Отечественной войны Свет Турунов, Герой России, участник СВО Леонид Рыжов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит.

    «Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране. С пониманием нашего общего долга – защищать интересы и будущее Родины. Отмечаем с искренней сыновней благодарностью великому поколению победителей», – подчеркнул российский лидер.

    «Мы всегда будем помнить подвиг советского народа – то, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений», – указал он.

    Глава государства напомнил, что нацисты планировали захват СССР и его богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, исторического наследия, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа.

    «Мы помним беспримерную стойкость солдат, матросов и офицеров, самоотверженность участников народного ополчения, партизан и подпольщиков, гигантские усилия тыла, науки, промышленности, тружеников села. Фронт и тыл были едины», – детализировал президент.

    9 мая 2026, 14:24 • Новости дня
    Путин: Россия сделает все для удовлетворения потребностей Словакии в энергетике
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заверил, что Москва готова удовлетворять все потребности Словакии в энергоресурсах.

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва знает о заинтересованности Братиславы в развитии сотрудничества по отдельным направлениям, особенно в энергетике, передает ТАСС.

    «Знаем вашу заинтересованность в работе по отдельным направлениям, в том числе в сфере энергетики. Мы сейчас, только что, имели с вами возможность поговорить с глазу на глаз, я могу и здесь сказать: будем делать все, чтобы удовлетворить потребности Словацкой Республики в энергоресурсах», – сказал Путин.

    Он добавил, что Россия открыта к сотрудничеству и по другим направлениям, представляющим взаимный интерес.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в свою очередь отметил, что Братислава получает значительные объемы энергоресурсов из России через «Турецкий поток» и нефтепровод «Дружба», передает РИА «Новости».

    Фицо подчеркнул, что сотрудничество двух стран не должно ограничиваться только энергетическим сектором.

    Путин отдельно отметил устойчивую динамику в российско-словацких отношениях. Он напомнил, что политический диалог между странами долгие годы оставался на высоком уровне, а взаимодействие развивалось стабильно.

    «Российско-словацкие отношения многие годы, в том числе и во время предыдущих ваших сроков в качестве председателя правительства, характеризовались высоким уровнем политического диалога и устойчивой динамикой сотрудничества», – сказал Путин в ходе переговоров с премьер-министром Словакии.

    В Москве проходит встреча президента Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность неизменной позиции словацкого премьера по вопросу роли Красной армии во Второй мировой войне.

    9 мая 2026, 16:13 • Новости дня
    Верховный правитель Малайзии назвал Россию своим «вторым домом»

    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим заявил на встрече с Владимиром Путиным, что ему всегда приятно возвращаться в Россию, которую он считает своим вторым домом.

    Султан Ибрагим встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве и отметил: «Я всегда с большим удовольствием возвращался в Россию, это как мой второй дом».

    В ходе беседы Путин поблагодарил короля Малайзии за визит в Москву ко Дню Победы, подчеркнув значимость совместного чествования годовщины победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

    Путин выразил признательность за то, что малайзийский лидер нашел возможность приехать.

    «Позвольте мне выразить вам слова благодарности за то, что вы нашли время приехать в Россию и вместе с нами отметить День Победы – день, к которому мы относимся очень трепетно, вспоминаем в этот день о жертвах, которые были принесены нашей страной, да и всем человечеством в борьбе с коричневой чумой, в борьбе с нацизмом», – заявил Путин.

    Король Малайзии прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Предыдущая встреча двух лидеров прошла в январе в Петербурге во время частного визита султана Ибрагима.

    Президент России Владимир Путин на встрече с монархом отметил поступательное развитие двусторонних отношений.

