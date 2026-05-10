Депутат Рады Гончаренко счел слова Путина «положительным сигналом»
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) считает, что заявления президента России Владимира Путина по Украине являются «положительным сигналом».
Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокомментировал слова Путина о готовности встретиться с Владимиром Зеленским в третьей стране, а также о приближении к завершению украинского конфликта. «Звучит как положительные сигналы, но посмотрим», – заявил украинский депутат в соцсетях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин допустил возможность встречи для достижения окончательных договоренностей. Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению. Помощник российского лидера Юрий Ушаков предложил Владимиру Зеленскому позвонить в Москву ради переговоров.