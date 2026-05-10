Пушилин счел маловероятным скорое восстание на Украине

Tекст: Антон Антонов

«Я сейчас, к сожалению, вижу, что такие восстания пока что маловероятны», – приводит слова Пушилина ТАСС.

Он заявил, что такого развития событий нельзя исключать, «но, к сожалению, пружине есть еще где сжиматься».

Он отметил ,что на Украине есть «сложности» не только с «нарушением прав человека», но и «сложность экономической ситуации». Последняя, по его словам, «не настолько критична», чтобы «вызвать определенного рода протесты».

Он также напомнил, что в определенные периоды 1990-х годов население сталкивалось с гораздо более серьезными испытаниями. Он подчеркнул, что массовые волнения в ближайшие дни вряд ли возможны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, считает, что на Украине отсутствует способный на организацию восстания политический субъект. Политолог Владимир Скачко отмечал, что деятельность групп сопротивления военкомам без поддержки извне сойдет на нет. При этом проблемы с энергетической инфраструктурой приближают ситуацию в стране к критической точке.