Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.3 комментария
Пушилин счел маловероятным скорое восстание на Украине
Жители Украины пока не готовы к массовым выступлениям против действующей власти, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Я сейчас, к сожалению, вижу, что такие восстания пока что маловероятны», – приводит слова Пушилина ТАСС.
Он заявил, что такого развития событий нельзя исключать, «но, к сожалению, пружине есть еще где сжиматься».
Он отметил ,что на Украине есть «сложности» не только с «нарушением прав человека», но и «сложность экономической ситуации». Последняя, по его словам, «не настолько критична», чтобы «вызвать определенного рода протесты».
Он также напомнил, что в определенные периоды 1990-х годов население сталкивалось с гораздо более серьезными испытаниями. Он подчеркнул, что массовые волнения в ближайшие дни вряд ли возможны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, считает, что на Украине отсутствует способный на организацию восстания политический субъект. Политолог Владимир Скачко отмечал, что деятельность групп сопротивления военкомам без поддержки извне сойдет на нет. При этом проблемы с энергетической инфраструктурой приближают ситуацию в стране к критической точке.