Tекст: Елизавета Шишкова

Ситуация на территории Украины стремится к критической из-за продолжающихся сложностей с обеспечением энергоресурсами, заявил Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС. По словам главы ДНР, несмотря на тяжелое положение, киевские силы продолжают пытаться создавать дополнительные трудности для жителей Донбасса.

Пушилин отметил: «Несмотря на то, что на оставшейся части Украины ситуация близка к критической, исходя из того, что происходит с энергетикой, тем не менее враг пытается еще доставить определенные неудобства жителям Донбасса. При этом мы видим, что Вооруженные силы Российской Федерации планомерно выполняют свою непростую работу».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина оказалась в ситуации полной остановки работы государственных теплоэлектростанций, что привело к «нулю генерации». В стране фиксируются серьезные перебои с электроснабжением, включая темные улицы в Киеве.

Россия продолжает выводить из строя объекты энергетики на Украине. Эксперты отмечают необходимость сохранения давления на украинскую энергосистему.

Ожидается, что Киеву вскоре придется выбирать между отсутствием электричества или отопления для населения.