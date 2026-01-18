Мирная жительница пострадала в результате атак БПЛА в Белгородской области

Tекст: Антон Антонов

«Под ударами дронов ВСУ четыре муниципалитета. Пострадала мирная жительница», – сообщил Гладков в Telegram.

В Грайворонском округе в селе Головчино беспилотник атаковал автомобиль, в результате женщина получила баротравму и осколочные ранения ноги.

В поселке Чапаевский из-за удара FPV-дрона возник пожар в гараже, который был оперативно ликвидирован. В городе Шебекино частный дом подвергся атаке дрона, пробита кровля здания. В селе Графовка Шебекинского округа детонация дрона повредила объект инфраструктуры.

В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка FPV-дрон выбил окна и посек фасад частного дома, поврежден припаркованный автомобиль. В селе Грушевка детонация дрона повредила остекление частного дома, разбиты стекла, посечен кузов легкового автомобиля. В селе Борисовка FPV-дрон повредил машину.

В поселке Малиновка Белгородского округа атака дрона привела к повреждению багажника автомобиля. В результате еще одной атаки FPV-дрона повреждены кровля и окна частного дома. В селе Бессоновка беспилотник сдетонировал на парковке предприятия, повреждены два легковых и грузовой автомобиль.

