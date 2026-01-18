Тогда, в феврале 2024-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.4 комментария
В Сумах обесточили большинство объектов водоканала
В городе Сумы на севере Украины большая часть объектов «Горводоканала» осталась без электричества из-за серьезных перебоев в энергоснабжении.
Мэр города Александр Лысенко сообщил, что с 15.00 по местному времени коммунальное предприятие «Горводоканал» лишилось электроэнергии из-за масштабных перебоев. По его словам, это привело к остановке работы большинства объектов, ответственных за водоснабжение города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города покинуть столицу на фоне продолжающегося энергетического кризиса. В Киеве и ряде городов Киевской области оказалась наибольшая в стране продолжительность отключений электричества после наступления морозов.