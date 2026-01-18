  • Новость часаГерманский эксперт: Европа из страха раскола НАТО выведет военных из Гренландии
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Ожидание скорой победы лишь продлевает путь к ней

    Тогда, в феврале 2024-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Афганистан рискует стать очагом большой региональной войны

    Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    18 января 2026, 15:55 • Новости дня

    Киевлянам посоветовали искать место для переселения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жителям Киева, в чьих домах уже неделю отсутствует отопление, стоит искать место для временного переселения, заявил директор центра исследования энергетики Александр Харченко.

    По его словам, в Киеве жителям домов, где уже неделю нет отопления, рекомендовано искать временное место для проживания, передает ТАСС. Харченко отметил: «Я бы советовал искать, куда временно переселиться. И я надеюсь, что кто-то в городском управлении возьмет на себя смелость сказать то же самое. Если до сих пор не удалось [починить отопление], то возможно, что не удастся в ближайшее время. А это уже реальная угроза».

    Харченко подчеркнул, что ситуация с отсутствием отопления может затянуться, а это уже несет реальную опасность для здоровья жителей. Он выразил надежду, что власти города также признают сложившуюся проблему и дадут жителям четкие рекомендации.

    Мэр Киева Виталий Кличко накануне подтвердил, что в столице без отопления остаются 50 домов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города покинуть столицу из-за сложной ситуации с отоплением и энергоснабжением.

    В многоэтажных домах Киева начали лопаться трубы отопления из-за отсутствия тепла.

    Президент Украины Владимир Зеленский и Виталий Кличко поспорили из-за энергетического кризиса, который усугубляет положение киевлян.

    18 января 2026, 03:58 • Новости дня
    В Раде заявили о необходимости «отказаться от Донбасса»

    Welt: Влиятельный депутат Рады заявила о необходимости отказаться от Донбасса

    Tекст: Антон Антонов

    «Чрезвычайно влиятельный» депутат Верховной рады призвала к компромиссу с Россией, согласившись на отказ от Донбасса ради прекращения конфликта на Украине, сообщил журналист телеканала Welt Штеффен Шварцкопф.

    «Она сказала: «Да, мы должны пойти на компромисс, даже если это очень болезненно. И да, мы должны отказаться от Донбасса», – сообщил Шварцкопф.

    По его словам, эта точка зрения отражает мнение многих парламентариев и граждан на Украине, хотя публично она не высказывается. Он добавил, что «здесь царит атмосфера страха», из-за которой политики и общественность опасаются открыто обсуждать возможность уступок, передает ТАСС со ссылкой на Welt.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев должен полностью вывести свои вооруженные силы за административные границы Донбасса. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что окончательное прекращение боевых действий возможно только при согласии Киева на решение по Донбассу, соответствующее совместной российско-американской линии.

    18 января 2026, 01:41 • Новости дня
    Каллас призвала НАТО не отвлекаться от Украины из-за Гренландии
    Каллас призвала НАТО не отвлекаться от Украины из-за Гренландии
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спор вокруг Гренландии не должен отвлечь внимание НАТО от помощи Киеву, заявила глава евродипломатии Кая Каллас, комментируя угрозу пошлин по отношению к ЕС со стороны США.

    По словам Каллас, вопросы безопасности Гренландии должны решаться внутри альянса. «Мы не можем позволить нашему спору отвлекать нас от нашей главной задачи», – приводит слова Каллас РИА «Новости».

    Каллас считает, что основной задачей НАТО окончание конфликта на Украине.

    Каллас выразила опасение, что конфликт между США и ЕС способен привести к обнищанию Европы и Америки. Она также заявила, что Россия и Китай получают выгоду от разногласий между странами Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о введении 10% пошлин на товары из европейских стран. Вашингтон считает, что Европа «играет в очень опасную игру вокруг Гренландии».

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    17 января 2026, 19:32 • Новости дня
    Опубликован разговор Трампа и Макрона о согласии Зеленского на прекращение огня

    Франция опубликовала разговор Макрона и Трампа о согласии Зеленского на перемирие

    Видео с обсуждением 30-дневного перемирия между Киевом и Москвой с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона появилось в открытом доступе. Беседа состоялась в мае 2025 года в Киеве.

    Запись разговора между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами была опубликована в сети, передает  RT.

    На видеозаписи зафиксирована беседа, которая состоялась в Киеве в мае 2025 года. В ней участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и глава правительства Британии Кир Стармер.

    Макрон сообщил Трампу, что Киев согласен на 30-дневное прекращение огня, подчеркнув, что это решение поддерживают европейские лидеры. Однако Трамп не дал конкретного ответа на просьбу Зеленского усилить давление на Россию, ограничившись заявлением о наличии у него «хороших контактов с Москвой». По итогам встречи Макрон отметил: «Либо Россия настроена серьезно и хочет мира, либо она несерьезна и нам нужно вводить больше санкций».

    Издание «Страна» обращает внимание, что опубликованная запись демонстрирует, как проходят переговоры Зеленского и европейских политиков с Трампом, и насколько их содержание отличается от заявлений после встречи.

    Франция уже не в первый раз публикует детали закрытых переговоров между лидерами различных стран.

    Ранее французские СМИ опубликовали разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

    Владимир Путин заявил, что при беседах с французским президентом всегда предполагает возможность прослушки третьими лицами.

    Дипломат Константин Долгов отметил, что Дональд Трамп может признать препятствием для урегулирования на Украине не только Киев, но и «коалицию желающих».

    17 января 2026, 17:23 • Новости дня
    Москалькова заявила о неприемлемых условиях Киева для обмена удерживаемых курян

    Москалькова заявила о неприемлемых условиях Киева по обмену жителей Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Киевские власти продолжают настаивать на неприемлемых для России условиях обмена удерживаемых в Сумах 12 жителей Курской области, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По словам Москальковой, Киев по-прежнему настаивает на условиях обмена удерживаемых в Сумах 12 жителей Курской области, которые Россия считает неприемлемыми, передает ТАСС.

    Она напомнила, что, согласно Женевской конвенции, куряне должны быть возвращены «без каких-либо условий», однако украинская сторона требует обменять их на гражданских лиц, находящихся в России под следствием.

    Москалькова уточнила, что речь идет о людях, которым предъявлены обвинения в правонарушениях или преступлениях против России. По ее словам, диалог по обмену длится уже девять месяцев, и ситуация осложняется тем, что жители Курской области фактически остаются заложниками: они не могут покинуть пункт временного размещения в Сумах из-за отсутствия документов и денег.

    МККК регулярно посещает и оказывает помощь удерживаемым, однако условия их содержания вызвали обеспокоенность российской стороны, и этот вопрос был вынесен на обсуждение с представителями Красного Креста.

    Что касается обмена посылками для пленных, то Москва и Киев завершили зеркальную передачу по 2 тыс. посылок друг другу при посредничестве МККК. Москалькова отметила, что этот вопрос на сегодня закрыт и обе стороны получили свои отправления.

    Вопрос возвращения на родину как курских жителей, так и эвакуированных из зон боевых действий украинцев, по словам Москальковой, должен быть решен в ближайшее время. Омбудсмен подчеркнула, что украинские граждане, находящиеся в Белгородской области, могут свободно передвигаться и обеспечены всем необходимым, а ситуация находится на постоянном контроле региональных уполномоченных.

    В августе 2024 года, после вторжения ВСУ в Курскую область, часть местных жителей была насильно вывезена на территорию Украины и оказалась в Сумах. Более 100 человек уже удалось вернуть в Россию отдельными группами при содействии Москальковой через Белоруссию.

    Ранее Москалькова заявила, что украинские граждане, вывезенные российскими военнослужащими из боевой зоны в Сумской области, оказались лишенными коридора для эвакуации со стороны Украины.

    Российская сторона передала Украине 45 человек, подлежавших выдворению из страны, среди которых находились пожилые и больные люди.

    17 января 2026, 16:26 • Новости дня
    На Украине отметили, что не обязаны защищать Данию от США

    Страна.ua раскрыла детали соглашения Украины и Дании о безопасности

    На Украине отметили, что не обязаны защищать Данию от США
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские СМИ обратили внимание на отсутствие обязательств Киева по военной защите Гренландии на фоне обсуждений возможного конфликта между Данией и США.

    Украинские СМИ вспомнили о договоре между Данией и Украиной о сотрудничестве в области безопасности, пишет «Российская газета». В феврале 2024 года Киев и Копенгаген подписали соглашение, которое украинская сторона рассматривала как часть системы «гарантий безопасности». Однако официальный статус договора таковым не назывался.

    В последнее время в интернете появились обсуждения, предполагающие возможность отправки украинских войск для поддержки Дании, если США попытаются аннексировать Гренландию. «Страна.ua» приводит мнение, что этого не произойдет, поскольку 90% обязательств в договоре лежит на Копенгагене, а Киев практически не обязан предоставлять военную помощь.

    Согласно документу, Дания берет на себя обязательства помогать Украине в укреплении обороны, поставлять вооружение и боеприпасы, поддерживать авиацию и ПВО, а также обучать военных. Общий объем поддержки через датский фонд в 2023-2028 годах должен составить около 8,5 млрд евро.

    С украинской стороны зафиксированы только обязательства по продолжению реформ в государственном управлении и борьбе с коррупцией. «Так что никаких оснований у Копенгагена требовать от Киева военной помощи согласно этому договору нет», – говорится в публикации.

    В итоге, как отмечает издание, в случае гипотетического нападения США на Гренландию, Дания может требовать от Киева лишь усиления антикоррупционных реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция заявила о готовности защищать суверенитет Гренландии и выразила солидарность с Данией. Замглавы Белого дома Стивен Миллер назвал Данию слишком маленькой для контроля над Гренландией и подчеркнул стратегическую важность острова. Белый дом сообщил, что переброска европейских войск в Гренландию не повлияет на планы Дональда Трампа по приобретению острова.

    17 января 2026, 17:12 • Новости дня
    В Харькове после взрывов разрушен объект критической инфраструктуры

    Tекст: Вера Басилая

    В результате серии взрывов на Украине в Харькове оказался серьезно поврежден объект критической инфраструктуры, обеспечивающий город теплом и электроэнергией, сообщил мэр города Игорь Терехов.

    Объект критической инфраструктуры получил значительные повреждения после взрывов в Харькове, передает ТАСС. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что разрушения настолько серьезные, что речь идет не о легком ремонте, а о масштабных последствиях для всего города.

    По словам Терехова, поврежденная система обеспечивает Харьков светом и теплом, что ставит под угрозу жизнеобеспечение большого числа жителей.

    «Повреждения очень значительные – и это не тот случай, когда «чуть-чуть подлатали и поехали дальше», – заявил Терехов.

    Ранее украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове. Российские военные ранее уничтожили крупный объект энергетики в этом городе.

    Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что на Украине не осталось ни одной электростанции, не подвергшейся ударам.

    17 января 2026, 23:44 • Новости дня
    ПВО сбила 34 украинских беспилотника над регионами России и Азовским морем
    ПВО сбила 34 украинских беспилотника над регионами России и Азовским морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и Азовским морем, сообщило Минобороны России.

    В период с 20.00 до 23.00 мск 17 аппаратов были уничтожены над территорией Белгородской области, одиннадцать – над Курской областью. Три беспилотника сбили в небе над Воронежской областью. Еще по одному БПЛА перехватили над Орловской областью и над акваторией Азовского моря. Один дрон был сбит в районе Крыма, сообщило Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства ПВО России уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного с 15.00 до 20.00 мск.

    17 января 2026, 16:14 • Новости дня
    В Харькове прогремели взрывы в третий раз подряд

    Tекст: Вера Басилая

    В Харькове на востоке Украины зафиксировали новые взрывы, что стало уже третьим подобным происшествием за последнее время.

    Украинское издание «Общественное. Новости» сообщило, что два взрыва вновь прогремели в Харькове, сообщает украинское издание «Общественное. Новости», передает ТАСС. Это уже третий подобный инцидент за последнее время – ранее тот же источник дважды информировал о взрывах в городе.

    Кроме того, в ряде областей восточной и центральной части Украины – Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской – объявлена воздушная тревога.

    Ранее российские военные уничтожили крупный объект энергетики в Харькове.

    18 января 2026, 07:54 • Новости дня
    ПВО сбила 63 украинских беспилотника над регионами России и Азовским морем
    ПВО сбила 63 украинских беспилотника над регионами России и Азовским морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 63 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и Азовским морем, сообщило Минобороны России.

    В период с 23.00 мск 17 января до 7.00 мск 18 января наибольшее число БПЛА было сбито над Белгородской областью – 23, еще 13 уничтожили над Брянской областью, сообщило Минобороны России в Telegram.

    Кроме того, шесть беспилотников были сбиты над Ростовской областью и столько же над Северной Осетией. Четыре БПЛА уничтожили над Астраханской областью, четыре – над Волгоградской. Два беспилотника сбиты над Курской областью, по одному – над Воронежской, Рязанской, Ставропольским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 20.00 до 23.00 мск ПВО сбила 34 украинских беспилотника над регионами России и Азовским морем.

    17 января 2026, 17:57 • Новости дня
    Москалькова назвала возобновление обмена пленными с Украиной главным приоритетом

    Москалькова заявила о необходимости ускорить разблокировку обмена пленными

    Tекст: Вера Басилая

    Разблокировка процесса обмена военнопленными между Россией и Украиной является задачей номер один, заявила уполномоченный по правам человека в Россией Татьяна Москалькова.

    Москалькова обозначила восстановление обмена военнопленными между Россией и Украиной как основной вопрос на фоне затруднённого диалога с украинской стороной, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что главным вопросом сегодня остается необходимость снять препятствия для обмена военнопленными.

    Москалькова отметила, что сейчас с украинской стороны ведется непонятный диалог. По ее словам, она передала списки украинских военнослужащих, находящихся на территории России, которых готовы передать украинской стороне. Ранее, как сообщила омбудсмен, Украина также передавала списки, а Россия выражала согласие на возвращение пленных.

    «Вопрос номер один сегодня – это разблокировать обменные процессы военнопленными», – заявила Москалькова российским журналистам после встречи с главой МККК Мирьяной Сполярич. Она выразила надежду, что процесс обмена будет возобновлен в ближайшее время.

    Омбудсмен добавила, что пока сложно говорить о конкретных сроках и количестве пленных, так как тема очень сложная, и до самого последнего момента могут возникнуть нюансы, способные изменить или сорвать процесс.

    Ранее Москалькова заявила, что власти Киева продолжают настаивать на неприемлемых для России условиях обмена удерживаемых в Сумах жителей Курской области.

    Москалькова попросила Киев забрать эвакуированных Россией с территории боевых действий украинцев.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Киев срывает обмен пленными с Россией.

    17 января 2026, 20:05 • Новости дня
    В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы

    Tекст: Вера Басилая

    В подконтрольном Киеву Запорожье зафиксированы взрывы, на территории города введена воздушная тревога после сообщений о взрывах в других регионах.

    В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы, передает ТАСС со ссылкой на агентство Укринформ. По данным агентства, в Запорожье сразу после инцидента была объявлена воздушная тревога.

    Ранее взрывы также были зафиксированы в Сумах и Чернигове. На территории Сумской, Черниговской, Киевской и Днепропетровской областей продолжает действовать предупреждение об опасности.

    Ранее в Харькове произошла серия взрывов, в результате которых серьезно поврежден объект критической инфраструктуры, обеспечивающий город теплом и электроэнергией.

    17 января 2026, 21:26 • Новости дня
    После обстрела ВСУ без света остались 450 населенных пунктов в Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Херсонской области после обстрела подстанции в Запорожской области без света остаются 14 муниципальных образований и 450 населённых пунктов, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    В результате обстрела подстанции в Запорожской области 14 муниципальных образований и 450 населённых пунктов Херсонской области остались без электроснабжения, сообщил Сальдо в Max.

    Обстрел, по информации пресс-секретаря губернатора Владимира Василенко, был произведён украинскими военными.

    Василенко заявил, что была обстрелена и отключена ПС 330 кВ «Мелитопольская», передает ТАСС.

    Он также сообщил, что 95 социально значимых объектов обеспечены резервными источниками питания.

    Около 96 жилых домов в Бердянске остаются без теплоснабжения после ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре региона.

    17 января 2026, 22:06 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Сумах

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумской области звучит воздушная тревога, пятый за день взрыв прогремел в Сумах, сообщили украинские СМИ.

    Кроме того, сообщается о взрывах и в городе Херсон, который находится под контролем вооруженных сил Украины. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях Украины, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы. В Харькове в результате серии взрывов оказался поврежден объект критической инфраструктуры, который обеспечивает город теплом и электроэнергией. В Одесской области на объекте энергетики вспыхнул пожар.

    17 января 2026, 16:26 • Новости дня
    Хинштейн сообщил об отключении электричества в Хомутовском районе Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Хомутовском районе Курской области зафиксировано полное отключение электроэнергии, специалисты уже работают над устранением последствий аварии, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    Весь Хомутовский район Курской области остался без электричества в результате аварии, сообщил в Telegram-канале Хинштейн.

    Причины отключения пока не установлены. На месте аварии уже работают бригады энергетиков, которые должны обеспечить подключение к резервным источникам питания в ближайшее время. Региональные власти заверяют, что восстановление энергоснабжения находится под личным контролем губернатора.

    Ранее ВСУ нанесли удары по энергетической инфраструктуре Бердянска, из-за чего около 96 жилых домов остались без теплоснабжения.

    В Бердянском муниципальном округе Запорожской области произошла авария, в результате которой почти 37 тыс. жителей временно лишились доступа к электричеству.

    18 января 2026, 07:17 • Новости дня
    Здание ТЦК уничтожено авиаударом в Сумской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Белополье Сумской области Украины уничтожено здание местного военкомата (территориального центра комплектования), подтверждены потери среди личного состава ТЦК.

    «Подтверждены потери среди личного состава военкомата убитыми и ранеными», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Сумском направлении штурмовые подразделения «Северян» продолжают активное продвижение при поддержке авиации, ударных беспилотников и артиллерии. ВСУ осуществляют перегруппировку и отводят понесшие потери подразделения в тыловые районы.

    В Сумском районе продвижение российских штурмовых групп отмечено на девяти участках фронта, в Краснопольском и Глуховском – на трех участках в каждом, общее продвижение составило до 800 м.

    На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений нет, артиллерия продолжает наносить удары по выявленным целям ВСУ.

    На Харьковском направлении в районах Волчанска и лесных массивах продолжаются ожесточенные бои, российская авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы наносят удары по скоплениям ВСУ.

    «Северяне» продвинулись на четырех участках в районе Старицы, экипажи ВКС и расчеты «Солнцепеков» поразили позиции ВСУ. В лесах возле Лимана захвачены два опорных пункта, продвижение составило 550 м. В Волчанских Хуторах занята и закреплена новая позиция, продвижение составило 200 м.

    В районе Меловое-Хатнее продвижение на шести участках составило 700 м, авиация и «Солнцепеки» уничтожили позиции ВСУ в районах Хатнего, Должанки и Григоровки. На Липцовском участке существенных изменений нет, расчеты FPV-дронов нанесли удары по маршрутам снабжения ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 100 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.

    Как Азербайджан получил бывших клиентов Газпрома в Европе

    Азербайджан хвастается, что покупателями его газа стали некогда важнейшие европейские партнеры Газпрома. Следом за Украиной азербайджанский газ начали приобретать Германия и Австрия. Однако гордость Азербайджана от завоевания новых рынков ЕС, которые раньше принадлежали России, омрачает ряд фактов. Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    «Рассвет» накроет Россию спутниковым интернетом

    В скором будущем у России появятся две новые спутниковые группировки. Одна из них – на базе спутников «Зоркий» – позволит создавать цифровые карты в режиме реального времени. А группировка «Рассвет» станет российским аналогом Starlink. Эти системы не только предоставят армии новые возможности связи и навигации, но и дадут импульс развитию беспилотного транспорта, а также обеспечат доступ к широкополосному интернету в любой точке страны. Подробности

    Франция примерила на себя действие «Орешника»

    Французские власти настолько впечатлены действием российского ракетного комплекса «Орешник», что хотели бы создать нечто аналогичное. В Париже, с одной стороны, явно напуганы этим оружием, с другой – сами хотят, чтобы «нас боялись». Однако внезапно выяснилось, что помехой к созданию собственного «Орешника» являются особенности французского образования, а французская оппозиция и вовсе выступает за выход страны из НАТО. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

