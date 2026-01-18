Киевлянам посоветовали искать место для переселения

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в Киеве жителям домов, где уже неделю нет отопления, рекомендовано искать временное место для проживания, передает ТАСС. Харченко отметил: «Я бы советовал искать, куда временно переселиться. И я надеюсь, что кто-то в городском управлении возьмет на себя смелость сказать то же самое. Если до сих пор не удалось [починить отопление], то возможно, что не удастся в ближайшее время. А это уже реальная угроза».

Харченко подчеркнул, что ситуация с отсутствием отопления может затянуться, а это уже несет реальную опасность для здоровья жителей. Он выразил надежду, что власти города также признают сложившуюся проблему и дадут жителям четкие рекомендации.

Мэр Киева Виталий Кличко накануне подтвердил, что в столице без отопления остаются 50 домов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города покинуть столицу из-за сложной ситуации с отоплением и энергоснабжением.

В многоэтажных домах Киева начали лопаться трубы отопления из-за отсутствия тепла.

Президент Украины Владимир Зеленский и Виталий Кличко поспорили из-за энергетического кризиса, который усугубляет положение киевлян.