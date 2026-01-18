Марочко сообщил об обрушении фронта ВСУ у Гуляйполя

Tекст: Катерина Туманова

«Оттягивание украинских боевиков от Гуляйполя на вторую и третью линию обороны, а на некоторых участках и самовольное оставление позиций, помогают продвигаться нашим военнослужащим на данном направлении. Более того, здесь даже есть некоторые элементы обрушения фронта у противника», – сообщил он ТАСС.

По словам Марочко, противник уже не может контролировать разрозненные отряды, пытающиеся спастись бегством.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, штурмовик «Кащей» с трофейным огнеметом захватил бункер ВСУ у Гуляйполя. В декабре 2025 года штурмовики группировки войск «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

Также стало известно, что выход войск России к городу Запорожье готовится на двух направлениях.



