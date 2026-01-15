Посол сообщил о высокой угрозе экстрадиции Бутягина на Украину

Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.9 комментариев
Посол сообщил о высокой угрозе экстрадиции археолога Бутягина на Украину
Угроза экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину остается очень высокой, дипломаты России оказывают ему всю необходимую помощь, сообщил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.
Угроза экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину остается очень высокой, заявил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, передает РИА «Новости».
Он отметил, что российские дипломаты оказывают Бутягину всю необходимую помощь в рамках своей компетенции.
По словам Ордаша, дипломаты поддерживают постоянный контакт с адвокатом Бутягина и помогают в передаче информации его родственникам. Все нотариальные действия, о которых просил археолог, были выполнены, передает ТАСС.
Ордаш также подчеркнул, что представители России пытаются установить контакт с прокуратурой и заявляют о своем несогласии с ситуацией Министерству внутренних дел Польши.
Окружной суд Варшавы начал рассматривать дело об экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина.
Польские спецслужбы задержали Бутягина по запросу Украины 4 декабря.
Украинские правоохранители обвиняют его в незаконных раскопках на территории Крыма.