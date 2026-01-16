Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

Что такое святая вода на Крещение

Вода, освящаемая в праздник Крещения Господня, называется крещенской или иорданской. Это название напрямую связано с евангельским событием – крещением Иисуса Христа в водах реки Иордан Иоанном Предтечей. В этот момент, согласно учению Церкви, было явлено всем лица Святой Троицы: Бог-Сын крестился, Бог-Отец свидетельствовал о Нем с небес гласом, а Бог-Дух Святой сошел в виде голубя. Поэтому праздник также носит имя Богоявления.

Особенность крещенской воды в том, что она освящается особым, Великим чином, который совершается всего два раза в году – в Крещенский сочельник (18 января) и в сам день праздника (19 января). Вода, освященная в другие дни года (например, при совершении водосвятного молебна), также является святой, но крещенская агиасма почитается как великая святыня, имеющая особую благодатную силу.

Когда освящают святую воду на Крещение в 2026 году

В 2026 году, как и каждый год, будет два дня, когда совершается Великое освящение воды:

Крещенский сочельник , 18 января 2026 года (воскресенье). Освящение воды совершается в конце праздничной утренней службы (Литургии), которая в этот день служится утром.

, 18 января 2026 года (воскресенье). Освящение воды совершается в конце праздничной утренней службы (Литургии), которая в этот день служится утром. Сам праздник Крещения Господня, 19 января 2026 года (понедельник). Освящение воды происходит либо в конце ночной праздничной службы (в ночь с 18 на 19 января), либо после утренней Литургии в сам день праздника.

Точное время богослужений нужно уточнять в конкретном храме. Важно понимать, что вода, освященная в оба этих дня, является одинаково святой и благодатной. Разницы между водой, набранной 18 или 19 января, с точки зрения Церкви, не существует.

В чем особая сила крещенской воды

Особая сила крещенской воды заключается не в изменении ее физико-химических свойств (хотя иногда они и могут долго сохраняться), а в нисхождении на нее особой благодати Святого Духа. Совершая Великое освящение, священник молится о том, чтобы вода эта получила «благословение Иорданово» – благодать освящения, исцеления и отгнания всякого зла.

Церковь учит, что святая вода – это дар Божий, который помогает в духовной жизни, но не является магическим средством. Ее сила действует только в сочетании с искренней верой, молитвой и благочестивой жизнью человека. Использование воды как «оберега» или «защиты от сглаза» без веры и молитвы является суеверием, которое Церковь не одобряет.

Отличается ли вода 18 и 19 января

Распространенный миф гласит, что вода 18 и 19 января – разная, и якобы «более сильная» вода набирается ночью 19 числа. Это чисто народное представление, не имеющее основания в церковном учении и практике.

Позиция Православной Церкви однозначна: вода, освященная одним и тем же Великим чином в Крещенский сочельник и в сам день праздника, обладает одинаковой благодатью.

Разделение возникло в народной традиции для удобства: в сочельник освящают воду для раздачи прихожанам в храмах, а в день праздника часто совершается освящение водоемов (иорданей) для крестного хода и купаний.

Где можно набрать святую воду на Крещение

Набрать святую воду можно:

В храме. Это основной и самый правильный способ. Воду освящают в церкви и раздают верующим после службы.

У освященного источника, родника или в иордани (проруби). В день праздника после крестного хода освящают естественные водоемы.

Освятить воду дома нельзя. Чин Великого освящения может совершать только священник.

Что касается водопроводной воды, то прямая ее «святость» 19 января – также миф. Благодать нисходит только на воду, над которой была совершена специальная молитва.

Как правильно набирать крещенскую воду

Идеально – прийти на богослужение, помолиться вместе со всей Церковью и затем набрать воду. Это важнее, чем просто прийти с пустыми бутылками.

Тара : лучше использовать чистые стеклянные или пластиковые бутылки, предназначенные для пищевых продуктов. Не стоит набирать воду в бутылки из-под алкоголя или химических веществ.

: лучше использовать чистые стеклянные или пластиковые бутылки, предназначенные для пищевых продуктов. Не стоит набирать воду в бутылки из-под алкоголя или химических веществ. Количество : набирайте столько, сколько реально сможете использовать с благоговением в течение года. Нет смысла набирать десятки литров «про запас».

: набирайте столько, сколько реально сможете использовать с благоговением в течение года. Нет смысла набирать десятки литров «про запас». Молитва: при наборе можно про себя читать молитву. Дома, прежде чем отлить воду, также стоит прочитать молитву на принятие святой воды.

Водопроводная вода на Крещение: комментарий иеромонаха Прокопия (Пащенко)

Вопрос о том, становится ли вся вода святой в праздник Крещения Господня, продолжает вызывать споры. Иеромонах Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря Прокопий (Пащенко) дал разъяснение по этой теме.

Священнослужитель пояснил, что распространенное мнение о повсеместном и самопроизвольном освящении всей воды в природе 19 января не соответствует церковному учению и практике. Чин Великого освящения совершается священником в конкретном месте – в храме или у специально приготовленной купели (иордани). Именно эта вода, над которой прочитаны особые молитвы, получает благодать и именуется крещенской святыней.

Отец Прокопий, однако, отметил важный пастырский момент. Существуют исключительные обстоятельства, когда человек физически лишен возможности посетить храм – например, находится в местах заключения, тяжело болен или изолирован. Если при этом он обладает искренней и глубокой верой, но не имеет доступа к воде, освященной в церкви, то в своей личной молитве он может с верой испросить благословение Божие на ту воду, которая ему доступна (в том числе и на водопроводную).

Иеромонах подчеркнул, что это не общее правило, а исключение, касающееся конкретных жизненных ситуаций, когда иного выхода просто нет. Главными условиями здесь являются невозможность получить обычную святую воду и живая, горячая вера человека.

Также отец Прокопий напомнил о традиции освящения жилищ. В идеале это делает священник, посещающий дома прихожан. Если такой возможности нет, верующий может самостоятельно, с молитвой, окропить свой дом крещенской водой, принесенной из храма.

Как использовать святую воду после Крещения

Святую воду используют с молитвой и благоговением:

Употребление натощак . Принято выпивать небольшое количество (часто с кусочком просфоры) утром после молитвенного правила. В особых случаях (болезнь, скорбь) можно пить ее в любое время.

. Принято выпивать небольшое количество (часто с кусочком просфоры) утром после молитвенного правила. В особых случаях (болезнь, скорбь) можно пить ее в любое время. Окропление жилища и вещей . Святой водой, взятой в храме, можно окропить свой дом, машину, рабочее место, читая при этом молитву (например, «Окроплением воды сия священныя…»).

. Святой водой, взятой в храме, можно окропить свой дом, машину, рабочее место, читая при этом молитву (например, «Окроплением воды сия священныя…»). В молитве. Святой водой можно умываться, благоговейно кропить себя.

Важно помнить, что святая вода – не замена Таинствам Исповеди и Причастия, а духовное вспомоществование.

Как хранить святую воду

Место: лучше хранить ее рядом с домашним иконостасом или в чистом, специально отведенном месте, а не в шкафу с бытовой химией или рядом с едой.

Условия: хранить при комнатной температуре, в темном месте. Святая вода может храниться очень долго, не теряя своих свойств.

Если вода со временем помутнела или в ней появился осадок (что бывает редко, но возможно из-за неидеальной чистоты тары или природных примесей), это не означает, что она потеряла благодать. В таком случае ее можно вылить в непопираемое место.

Сколько хранится крещенская вода

Крещенскую воду можно и нужно хранить в течение всего года, до следующего Крещения. Она не теряет своей благодатной силы. Не существует строгого правила, что старую воду обязательно нужно выливать и заменять новой. Часто верующие понемногу допивают прошлогодний запас в канун нового праздника, чтобы набрать свежей. Церковь призывает к разумному отношению: не стоит делать из воды культ, набирая ее в промышленных масштабах «на всякий случай».

Что нельзя делать со святой водой

Использовать ее в бытовых целях (готовить еду, добавлять в ванну, поить животных).

Применять в магических или суеверных ритуалах (например, «снимать порчу», гадать).

Выливать в раковину или на землю, где ходят люди. Если возникла необходимость утилизировать испортившуюся воду или остатки, ее следует вылить в «непопираемое место» – под дерево, в цветочный горшок, в чистый водоем.

Святая вода и народные приметы

С праздником связано множество народных примет и поверий (о погоде, о сне, о том, «как загадать желание»). Важно отличать живую веру от обрядового, магического мышления. Церковь уважает народную традицию, но призывает сосредоточиться на духовной сути праздника – покаянии, обновлении и молитве, а не на внешних приметах. Сила – не в самой воде как в веществе, а в благодати Божией и вере человека.

Частые вопросы о святой воде на Крещение

Обязательно ли набирать воду каждый год?

Нет, не обязательно, если у вас осталась прошлогодняя. Но участие в праздничной службе и молитве важно.

Можно ли давать святую воду другим?

Да, это благочестивая традиция – делиться святыней с близкими, особенно с теми, кто сам не может дойти до храма.

Можно ли использовать воду, если редко бываешь в храме или не исповедовался?

Да, можно и нужно. Принятие святой воды может стать первым шагом к более полной церковной жизни.

Нужно ли пить воду только натощак?

Традиция употреблять натощак связана с особым благоговением. В случае болезни или особой нужды это правило не является строгим.

Кратко: главное о святой воде на Крещение 2026

Даты освящения: 18 и 19 января 2026 года .

. Суть : Вода освящается одним Великим чином, разницы между водой этих дней нет.

: Вода освящается одним Великим чином, разницы между водой этих дней нет. Главное : Освящение – это не магический обряд, а молитва Церкви, призывающая благодать Божию. Сила воды действует через веру и благочестивую жизнь.

: Освящение – это не магический обряд, а молитва Церкви, призывающая благодать Божию. Сила воды действует через веру и благочестивую жизнь. Использование: С молитвой, благоговением и благодарностью Богу за этот духовный дар.

Пусть подготовка к празднику и использование крещенской воды в 2026 году станет для вас не формальной традицией, а ступенькой к более глубокой и осознанной вере.