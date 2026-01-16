  • Новость часаКомандующий «Западом»: Купянск полностью перешел под контроль российских войск
    Раскрыта схема грабежа Украины Западом
    Экономисты назвали цели иска инвестфонда США по долгам Российской империи
    Киевляне из-за блэкаута стали отапливать дома кирпичами
    Вассерман предложил не отменять школьные занятия из-за морозов
    Медведев назвал цифры набора контрактников в ВС России в 2025 году
    Тимошенко заявила о последних пяти годах независимости Украины
    Совбез Белоруссии объяснил невидимость «Орешника» для противников
    Вице-премьер Украины заявил о повреждении всех электростанций страны
    Юрист рассказала, сколько может занять снятие ареста с квартиры Долиной
    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    16 января 2026, 16:45 • Справки

    Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

    Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    Что такое святая вода на Крещение

    Вода, освящаемая в праздник Крещения Господня, называется крещенской или иорданской. Это название напрямую связано с евангельским событием – крещением Иисуса Христа в водах реки Иордан Иоанном Предтечей. В этот момент, согласно учению Церкви, было явлено всем лица Святой Троицы: Бог-Сын крестился, Бог-Отец свидетельствовал о Нем с небес гласом, а Бог-Дух Святой сошел в виде голубя. Поэтому праздник также носит имя Богоявления.

    Особенность крещенской воды в том, что она освящается особым, Великим чином, который совершается всего два раза в году – в Крещенский сочельник (18 января) и в сам день праздника (19 января). Вода, освященная в другие дни года (например, при совершении водосвятного молебна), также является святой, но крещенская агиасма почитается как великая святыня, имеющая особую благодатную силу.

    Когда освящают святую воду на Крещение в 2026 году

    В 2026 году, как и каждый год, будет два дня, когда совершается Великое освящение воды:

    • Крещенский сочельник, 18 января 2026 года (воскресенье). Освящение воды совершается в конце праздничной утренней службы (Литургии), которая в этот день служится утром.

    • Сам праздник Крещения Господня, 19 января 2026 года (понедельник). Освящение воды происходит либо в конце ночной праздничной службы (в ночь с 18 на 19 января), либо после утренней Литургии в сам день праздника.

    Точное время богослужений нужно уточнять в конкретном храме. Важно понимать, что вода, освященная в оба этих дня, является одинаково святой и благодатной. Разницы между водой, набранной 18 или 19 января, с точки зрения Церкви, не существует.

    В чем особая сила крещенской воды

    Особая сила крещенской воды заключается не в изменении ее физико-химических свойств (хотя иногда они и могут долго сохраняться), а в нисхождении на нее особой благодати Святого Духа. Совершая Великое освящение, священник молится о том, чтобы вода эта получила «благословение Иорданово» – благодать освящения, исцеления и отгнания всякого зла.

    Церковь учит, что святая вода – это дар Божий, который помогает в духовной жизни, но не является магическим средством. Ее сила действует только в сочетании с искренней верой, молитвой и благочестивой жизнью человека. Использование воды как «оберега» или «защиты от сглаза» без веры и молитвы является суеверием, которое Церковь не одобряет.

    Отличается ли вода 18 и 19 января

    Распространенный миф гласит, что вода 18 и 19 января – разная, и якобы «более сильная» вода набирается ночью 19 числа. Это чисто народное представление, не имеющее основания в церковном учении и практике.

    Позиция Православной Церкви однозначна: вода, освященная одним и тем же Великим чином в Крещенский сочельник и в сам день праздника, обладает одинаковой благодатью.

    Разделение возникло в народной традиции для удобства: в сочельник освящают воду для раздачи прихожанам в храмах, а в день праздника часто совершается освящение водоемов (иорданей) для крестного хода и купаний.

    Где можно набрать святую воду на Крещение

    Набрать святую воду можно:

    • В храме. Это основной и самый правильный способ. Воду освящают в церкви и раздают верующим после службы.

    • У освященного источника, родника или в иордани (проруби). В день праздника после крестного хода освящают естественные водоемы.

    Освятить воду дома нельзя. Чин Великого освящения может совершать только священник.

    Что касается водопроводной воды, то прямая ее «святость» 19 января – также миф. Благодать нисходит только на воду, над которой была совершена специальная молитва.

    Как правильно набирать крещенскую воду

    Идеально – прийти на богослужение, помолиться вместе со всей Церковью и затем набрать воду. Это важнее, чем просто прийти с пустыми бутылками.

    • Тара: лучше использовать чистые стеклянные или пластиковые бутылки, предназначенные для пищевых продуктов. Не стоит набирать воду в бутылки из-под алкоголя или химических веществ.

    • Количество: набирайте столько, сколько реально сможете использовать с благоговением в течение года. Нет смысла набирать десятки литров «про запас».

    • Молитва: при наборе можно про себя читать молитву. Дома, прежде чем отлить воду, также стоит прочитать молитву на принятие святой воды.

    Водопроводная вода на Крещение: комментарий иеромонаха Прокопия (Пащенко)

    Вопрос о том, становится ли вся вода святой в праздник Крещения Господня, продолжает вызывать споры. Иеромонах Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря Прокопий (Пащенко) дал разъяснение по этой теме.

    Священнослужитель пояснил, что распространенное мнение о повсеместном и самопроизвольном освящении всей воды в природе 19 января не соответствует церковному учению и практике. Чин Великого освящения совершается священником в конкретном месте – в храме или у специально приготовленной купели (иордани). Именно эта вода, над которой прочитаны особые молитвы, получает благодать и именуется крещенской святыней.

    Отец Прокопий, однако, отметил важный пастырский момент. Существуют исключительные обстоятельства, когда человек физически лишен возможности посетить храм – например, находится в местах заключения, тяжело болен или изолирован. Если при этом он обладает искренней и глубокой верой, но не имеет доступа к воде, освященной в церкви, то в своей личной молитве он может с верой испросить благословение Божие на ту воду, которая ему доступна (в том числе и на водопроводную).

    Иеромонах подчеркнул, что это не общее правило, а исключение, касающееся конкретных жизненных ситуаций, когда иного выхода просто нет. Главными условиями здесь являются невозможность получить обычную святую воду и живая, горячая вера человека.

    Также отец Прокопий напомнил о традиции освящения жилищ. В идеале это делает священник, посещающий дома прихожан. Если такой возможности нет, верующий может самостоятельно, с молитвой, окропить свой дом крещенской водой, принесенной из храма.

    Как использовать святую воду после Крещения

    Святую воду используют с молитвой и благоговением:

    • Употребление натощак. Принято выпивать небольшое количество (часто с кусочком просфоры) утром после молитвенного правила. В особых случаях (болезнь, скорбь) можно пить ее в любое время.

    • Окропление жилища и вещей. Святой водой, взятой в храме, можно окропить свой дом, машину, рабочее место, читая при этом молитву (например, «Окроплением воды сия священныя…»).

    • В молитве. Святой водой можно умываться, благоговейно кропить себя.

    Важно помнить, что святая вода – не замена Таинствам Исповеди и Причастия, а духовное вспомоществование.

    Как хранить святую воду

    Место: лучше хранить ее рядом с домашним иконостасом или в чистом, специально отведенном месте, а не в шкафу с бытовой химией или рядом с едой.

    Условия: хранить при комнатной температуре, в темном месте. Святая вода может храниться очень долго, не теряя своих свойств.

    Если вода со временем помутнела или в ней появился осадок (что бывает редко, но возможно из-за неидеальной чистоты тары или природных примесей), это не означает, что она потеряла благодать. В таком случае ее можно вылить в непопираемое место.

    Сколько хранится крещенская вода

    Крещенскую воду можно и нужно хранить в течение всего года, до следующего Крещения. Она не теряет своей благодатной силы. Не существует строгого правила, что старую воду обязательно нужно выливать и заменять новой. Часто верующие понемногу допивают прошлогодний запас в канун нового праздника, чтобы набрать свежей. Церковь призывает к разумному отношению: не стоит делать из воды культ, набирая ее в промышленных масштабах «на всякий случай».

    Что нельзя делать со святой водой

    • Использовать ее в бытовых целях (готовить еду, добавлять в ванну, поить животных).

    • Применять в магических или суеверных ритуалах (например, «снимать порчу», гадать).

    • Выливать в раковину или на землю, где ходят люди. Если возникла необходимость утилизировать испортившуюся воду или остатки, ее следует вылить в «непопираемое место» – под дерево, в цветочный горшок, в чистый водоем.

    Святая вода и народные приметы

    С праздником связано множество народных примет и поверий (о погоде, о сне, о том, «как загадать желание»). Важно отличать живую веру от обрядового, магического мышления. Церковь уважает народную традицию, но призывает сосредоточиться на духовной сути праздника – покаянии, обновлении и молитве, а не на внешних приметах. Сила – не в самой воде как в веществе, а в благодати Божией и вере человека.

    Частые вопросы о святой воде на Крещение

    Обязательно ли набирать воду каждый год?

    Нет, не обязательно, если у вас осталась прошлогодняя. Но участие в праздничной службе и молитве важно.

    Можно ли давать святую воду другим?

    Да, это благочестивая традиция – делиться святыней с близкими, особенно с теми, кто сам не может дойти до храма.

    Можно ли использовать воду, если редко бываешь в храме или не исповедовался?

    Да, можно и нужно. Принятие святой воды может стать первым шагом к более полной церковной жизни.

    Нужно ли пить воду только натощак?

    Традиция употреблять натощак связана с особым благоговением. В случае болезни или особой нужды это правило не является строгим.

    Кратко: главное о святой воде на Крещение 2026

    • Даты освящения: 18 и 19 января 2026 года.

    • Суть: Вода освящается одним Великим чином, разницы между водой этих дней нет.

    • Главное: Освящение – это не магический обряд, а молитва Церкви, призывающая благодать Божию. Сила воды действует через веру и благочестивую жизнь.

    • Использование: С молитвой, благоговением и благодарностью Богу за этот духовный дар.

    Пусть подготовка к празднику и использование крещенской воды в 2026 году станет для вас не формальной традицией, а ступенькой к более глубокой и осознанной вере.

    Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

