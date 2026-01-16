Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.12 комментариев
Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать
Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?
Что такое святая вода на Крещение
Вода, освящаемая в праздник Крещения Господня, называется крещенской или иорданской. Это название напрямую связано с евангельским событием – крещением Иисуса Христа в водах реки Иордан Иоанном Предтечей. В этот момент, согласно учению Церкви, было явлено всем лица Святой Троицы: Бог-Сын крестился, Бог-Отец свидетельствовал о Нем с небес гласом, а Бог-Дух Святой сошел в виде голубя. Поэтому праздник также носит имя Богоявления.
Особенность крещенской воды в том, что она освящается особым, Великим чином, который совершается всего два раза в году – в Крещенский сочельник (18 января) и в сам день праздника (19 января). Вода, освященная в другие дни года (например, при совершении водосвятного молебна), также является святой, но крещенская агиасма почитается как великая святыня, имеющая особую благодатную силу.
Когда освящают святую воду на Крещение в 2026 году
В 2026 году, как и каждый год, будет два дня, когда совершается Великое освящение воды:
- Крещенский сочельник, 18 января 2026 года (воскресенье). Освящение воды совершается в конце праздничной утренней службы (Литургии), которая в этот день служится утром.
- Сам праздник Крещения Господня, 19 января 2026 года (понедельник). Освящение воды происходит либо в конце ночной праздничной службы (в ночь с 18 на 19 января), либо после утренней Литургии в сам день праздника.
Точное время богослужений нужно уточнять в конкретном храме. Важно понимать, что вода, освященная в оба этих дня, является одинаково святой и благодатной. Разницы между водой, набранной 18 или 19 января, с точки зрения Церкви, не существует.
В чем особая сила крещенской воды
Особая сила крещенской воды заключается не в изменении ее физико-химических свойств (хотя иногда они и могут долго сохраняться), а в нисхождении на нее особой благодати Святого Духа. Совершая Великое освящение, священник молится о том, чтобы вода эта получила «благословение Иорданово» – благодать освящения, исцеления и отгнания всякого зла.
Церковь учит, что святая вода – это дар Божий, который помогает в духовной жизни, но не является магическим средством. Ее сила действует только в сочетании с искренней верой, молитвой и благочестивой жизнью человека. Использование воды как «оберега» или «защиты от сглаза» без веры и молитвы является суеверием, которое Церковь не одобряет.
Отличается ли вода 18 и 19 января
Распространенный миф гласит, что вода 18 и 19 января – разная, и якобы «более сильная» вода набирается ночью 19 числа. Это чисто народное представление, не имеющее основания в церковном учении и практике.
Позиция Православной Церкви однозначна: вода, освященная одним и тем же Великим чином в Крещенский сочельник и в сам день праздника, обладает одинаковой благодатью.
Разделение возникло в народной традиции для удобства: в сочельник освящают воду для раздачи прихожанам в храмах, а в день праздника часто совершается освящение водоемов (иорданей) для крестного хода и купаний.
Где можно набрать святую воду на Крещение
Набрать святую воду можно:
- В храме. Это основной и самый правильный способ. Воду освящают в церкви и раздают верующим после службы.
- У освященного источника, родника или в иордани (проруби). В день праздника после крестного хода освящают естественные водоемы.
Освятить воду дома нельзя. Чин Великого освящения может совершать только священник.
Что касается водопроводной воды, то прямая ее «святость» 19 января – также миф. Благодать нисходит только на воду, над которой была совершена специальная молитва.
Как правильно набирать крещенскую воду
Идеально – прийти на богослужение, помолиться вместе со всей Церковью и затем набрать воду. Это важнее, чем просто прийти с пустыми бутылками.
- Тара: лучше использовать чистые стеклянные или пластиковые бутылки, предназначенные для пищевых продуктов. Не стоит набирать воду в бутылки из-под алкоголя или химических веществ.
- Количество: набирайте столько, сколько реально сможете использовать с благоговением в течение года. Нет смысла набирать десятки литров «про запас».
- Молитва: при наборе можно про себя читать молитву. Дома, прежде чем отлить воду, также стоит прочитать молитву на принятие святой воды.
Водопроводная вода на Крещение: комментарий иеромонаха Прокопия (Пащенко)
Вопрос о том, становится ли вся вода святой в праздник Крещения Господня, продолжает вызывать споры. Иеромонах Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря Прокопий (Пащенко) дал разъяснение по этой теме.
Священнослужитель пояснил, что распространенное мнение о повсеместном и самопроизвольном освящении всей воды в природе 19 января не соответствует церковному учению и практике. Чин Великого освящения совершается священником в конкретном месте – в храме или у специально приготовленной купели (иордани). Именно эта вода, над которой прочитаны особые молитвы, получает благодать и именуется крещенской святыней.
Отец Прокопий, однако, отметил важный пастырский момент. Существуют исключительные обстоятельства, когда человек физически лишен возможности посетить храм – например, находится в местах заключения, тяжело болен или изолирован. Если при этом он обладает искренней и глубокой верой, но не имеет доступа к воде, освященной в церкви, то в своей личной молитве он может с верой испросить благословение Божие на ту воду, которая ему доступна (в том числе и на водопроводную).
Иеромонах подчеркнул, что это не общее правило, а исключение, касающееся конкретных жизненных ситуаций, когда иного выхода просто нет. Главными условиями здесь являются невозможность получить обычную святую воду и живая, горячая вера человека.
Также отец Прокопий напомнил о традиции освящения жилищ. В идеале это делает священник, посещающий дома прихожан. Если такой возможности нет, верующий может самостоятельно, с молитвой, окропить свой дом крещенской водой, принесенной из храма.
Как использовать святую воду после Крещения
Святую воду используют с молитвой и благоговением:
- Употребление натощак. Принято выпивать небольшое количество (часто с кусочком просфоры) утром после молитвенного правила. В особых случаях (болезнь, скорбь) можно пить ее в любое время.
- Окропление жилища и вещей. Святой водой, взятой в храме, можно окропить свой дом, машину, рабочее место, читая при этом молитву (например, «Окроплением воды сия священныя…»).
- В молитве. Святой водой можно умываться, благоговейно кропить себя.
Важно помнить, что святая вода – не замена Таинствам Исповеди и Причастия, а духовное вспомоществование.
Как хранить святую воду
Место: лучше хранить ее рядом с домашним иконостасом или в чистом, специально отведенном месте, а не в шкафу с бытовой химией или рядом с едой.
Условия: хранить при комнатной температуре, в темном месте. Святая вода может храниться очень долго, не теряя своих свойств.
Если вода со временем помутнела или в ней появился осадок (что бывает редко, но возможно из-за неидеальной чистоты тары или природных примесей), это не означает, что она потеряла благодать. В таком случае ее можно вылить в непопираемое место.
Сколько хранится крещенская вода
Крещенскую воду можно и нужно хранить в течение всего года, до следующего Крещения. Она не теряет своей благодатной силы. Не существует строгого правила, что старую воду обязательно нужно выливать и заменять новой. Часто верующие понемногу допивают прошлогодний запас в канун нового праздника, чтобы набрать свежей. Церковь призывает к разумному отношению: не стоит делать из воды культ, набирая ее в промышленных масштабах «на всякий случай».
Что нельзя делать со святой водой
- Использовать ее в бытовых целях (готовить еду, добавлять в ванну, поить животных).
- Применять в магических или суеверных ритуалах (например, «снимать порчу», гадать).
- Выливать в раковину или на землю, где ходят люди. Если возникла необходимость утилизировать испортившуюся воду или остатки, ее следует вылить в «непопираемое место» – под дерево, в цветочный горшок, в чистый водоем.
Святая вода и народные приметы
С праздником связано множество народных примет и поверий (о погоде, о сне, о том, «как загадать желание»). Важно отличать живую веру от обрядового, магического мышления. Церковь уважает народную традицию, но призывает сосредоточиться на духовной сути праздника – покаянии, обновлении и молитве, а не на внешних приметах. Сила – не в самой воде как в веществе, а в благодати Божией и вере человека.
Частые вопросы о святой воде на Крещение
Обязательно ли набирать воду каждый год?
Нет, не обязательно, если у вас осталась прошлогодняя. Но участие в праздничной службе и молитве важно.
Можно ли давать святую воду другим?
Да, это благочестивая традиция – делиться святыней с близкими, особенно с теми, кто сам не может дойти до храма.
Можно ли использовать воду, если редко бываешь в храме или не исповедовался?
Да, можно и нужно. Принятие святой воды может стать первым шагом к более полной церковной жизни.
Нужно ли пить воду только натощак?
Традиция употреблять натощак связана с особым благоговением. В случае болезни или особой нужды это правило не является строгим.
Кратко: главное о святой воде на Крещение 2026
- Даты освящения: 18 и 19 января 2026 года.
- Суть: Вода освящается одним Великим чином, разницы между водой этих дней нет.
- Главное: Освящение – это не магический обряд, а молитва Церкви, призывающая благодать Божию. Сила воды действует через веру и благочестивую жизнь.
- Использование: С молитвой, благоговением и благодарностью Богу за этот духовный дар.
Пусть подготовка к празднику и использование крещенской воды в 2026 году станет для вас не формальной традицией, а ступенькой к более глубокой и осознанной вере.