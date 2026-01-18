  • Новость часаВ Гренландии прошли массовые протесты против планов Трампа
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Каллас призвала НАТО не отвлекаться от Украины из-за Гренландии
    Россия опередила мир по темпам потепления климата
    NY Post рассказала об издевательствах Дании над коренными жителями Гренландии
    Трамп ввел пошлины против стран ЕС из-за Гренландии
    Фон дер Ляйен предупредила о риске ухудшения отношений ЕС и США
    Стармер раскритиковал пошлины США по Гренландии
    Глава ЦБ Латвии заявил о войне Европы с Россией
    Медведев заявил о сбывшихся «абсурдных прогнозах»
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Ожидание скорой победы лишь продлевает путь к ней

    Тогда, в феврале 2024-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.

    0 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Афганистан рискует стать очагом большой региональной войны

    Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    59 комментариев
    18 января 2026, 13:56 • Экономика

    Как Азербайджан получил бывших клиентов Газпрома в Европе

    Как Азербайджан получил бывших клиентов Газпрома в Европе
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Азербайджан хвастается, что покупателями его газа стали некогда важнейшие европейские партнеры Газпрома. Следом за Украиной азербайджанский газ начали приобретать Германия и Австрия. Однако гордость Азербайджана от завоевания новых рынков ЕС, которые раньше принадлежали России, омрачает ряд фактов.

    Азербайджанская госкомпания SOCAR радуется старту поставок газа в Германию и Австрию по Трансадриатическому газопроводу (TAP). Они расширяют географический охват азербайджанского газа в Европе, это «следующий важный этап в экспорте азербайджанского газа», заявила компания. Общее число стран, закупающих азербайджанский газ, достигло 16, уточняется в пресс-релизе госкомпании.

    Украине еще летом 2025 года с гордостью заявила, что стала закупать газ у Азербайджана: «Нафтогаз Украина» заключил договор с SOCAR Energy Ukraine без раскрытия сумму и другой конкретики.

    Долгие годы именно эти три страны были важнейшими партнерами для российского Газпрома. Германия была крупнейшим покупателем российского газа в Евросоюзе, Австрия - главными воротами для входа российского газа в Европу по долгосрочным контрактам через газовый хаб Баумгартен. Украина же больше полувека покупала сама и прокачивала по своей территории российской газ.

    Германия отказалась закупать газ у Газпрома еще с 2022 года, Австралия - в прошлом году, а Украина поэтапно сокращала сотрудничество пока в январе 2025 года не перестал действовать транзитный контракт с Газпромом. Новый подписан не был.

    Однако гордость Азербайджана от завоевания новых рынков ЕС, которые раньше принадлежали России, омрачает ряд фактов.

    «Информационные сообщения создают видимость, что Азербайджан якобы постоянно увеличивает объемы добычи и качает все больше в увеличившееся количество стран. Но на самом деле, газовые месторождения Азербайджана находятся на полке, и он, по сути, один и тот же объем газа делит между все большим количеством европейских стран.

    Его газ то одна страна качает, то другая. У Азербайджана действительно нет проблем с реализацией газа, но есть проблемы с добычей. Он не наращивает сильно добычу газа. Поэтому я не исключаю, что это всего лишь обменные операции.

    В 2025 году SOCAR экспортировал 25,2 млрд кубов азербайджанского газа, но их них только 12,8 млрд кубометров газа было поставлено в Европу. При этом, 10 млрд кубов изначально еще на этапе строительства газотранспортной системы были законтрактованы под три страны. По одному миллиарду в Болгарию и Грецию, и 8 млрд кубов - в Италию, итого 10 млрд кубов. Получается, что на всех остальных вместе взятых - а это 13 стран - остается всего 2,8 млрд кубометров газа, замечает Юшков. Это значит, что поставки в другие страны мизерные, неравномерные и погоды на их газовых рынках не делает.

    «Само по себе расширение списка стран для экспорта азербайджанский газ не означает увеличения физических поставок газа в Европу. Речь может идти о распределении одних и тех же объемов газа между разными потребителями.

    Об этом косвенно свидетельствуют данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), согласно которым объем поставок газа из Азербайджана в ЕС в 2022 году вырос до 33 млн кубометров в сутки (с 23 млн кубов годом ранее), но потом в течение трех лет оставался на одном и том же уровне», - говорит Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.

    «В теории отправить газ из Италии в Австрию, а оттуда в Германию - можно. Но остается вопрос в себестоимости. Чем дальше качаешь газ, тем менее рентабельным становится это дело, так как приходится больше платить операторам транспортной системы за прокачку. Если Азербайджан качает все дальше, значит ближе газ не покупают», - говорит Юшков.

    В итоге теперь Австрия, не имея прямого выхода к морю и терминалам СПГ, перекупает газ через Германию и Италию. «Увеличение импорта через Германию и Италию компенсировало почти полную потерю потоков через Баумгартен, сообщал Gas Connect Austria. В цифрах это видно по перетокам. С июля по сентябрь 2025 года из Германии в Австрию прошло 20,47 ТВт/ч против 2,26 ТВт/ч годом ранее», - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Германия же из крупнейшего покупателя трубопроводного газа из России превратилась в рынок, где доминируют поставки из Норвегии и соседних стран ЕС плюс СПГ через новые терминалы, добавляет он. По предварительным данным немецкого регулятора за 2025 год крупнейшие источники импорта это Норвегия 44%, Нидерланды 24% и Бельгия 21%, а через немецкие СПГ терминалы пришло 10,3% всех импортов.

    «Азербайджан выполняет для Европы роль «третьего источника« газа для части стран Юга и Центра на фоне доминирования Норвегии и СПГ.

    По ЕС в целом доля азербайджанского газа остается умеренной. На уровне ЕС в третьем квартале 2025 года крупнейшим поставщиком трубопроводного газа был Норвежский поток с долей 51,8%, дальше Алжир с долей в 14,6% и Великобритания с долей в 13,4%. На этом фоне 12–13 млрд кубометров из Азербайджана в год - это заметно, но не является системообразующим для всего континента», - говорит Чернов.

    Ситуация с Украиной, которая якобы начала покупать азербайджанский газ с лета прошлого года, тоже неоднозначная. «Компания SOCAR - это не только компания, которая добывает газ в Азербайджане и продает его на экспорт. Это еще и активный трейдер. В частности, SOCAR покупает в том числе и российский по происхождению газ, который приходит по «Турецкому потоку« и просто перепродает его третьим странам. Скорее всего, и Украина покупает не азербайджанский, а российский по происхождению газ. Где-то это очевидно, - когда она импортируют из Венгрии и Словакии. А где-то это менее очевидно, - когда Украина импортируют с юга через «Сохрановку». Азербайджан на границе покупает российской газ и перепродает его Украине с поставкой через Трансбалканский газопровод», - не исключает эксперт ФНЭБ.

    Главное
    Дмитриев посоветовал Каллас не пить перед публикациями в X
    В Раде заявили о необходимости «отказаться от Донбасса»
    Постпред США при ООН напомнил об опыте покупки островов у Дании
    Мерц выразил недовольство больничными граждан Германии
    ЕС увеличил импорт российских удобрений до рекордного уровня
    Маск подал в суд на OpenAI и Microsoft
    Школьникам всех классов решили с 1 сентября выставлять оценки за поведение

    Как Азербайджан получил бывших клиентов Газпрома в Европе

    Азербайджан хвастается, что покупателями его газа стали некогда важнейшие европейские партнеры Газпрома. Следом за Украиной азербайджанский газ начали приобретать Германия и Австрия. Однако гордость Азербайджана от завоевания новых рынков ЕС, которые раньше принадлежали России, омрачает ряд фактов. Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    «Рассвет» накроет Россию спутниковым интернетом

    В скором будущем у России появятся две новые спутниковые группировки. Одна из них – на базе спутников «Зоркий» – позволит создавать цифровые карты в режиме реального времени. А группировка «Рассвет» станет российским аналогом Starlink. Эти системы не только предоставят армии новые возможности связи и навигации, но и дадут импульс развитию беспилотного транспорта, а также обеспечат доступ к широкополосному интернету в любой точке страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Франция примерила на себя действие «Орешника»

    Французские власти настолько впечатлены действием российского ракетного комплекса «Орешник», что хотели бы создать нечто аналогичное. В Париже, с одной стороны, явно напуганы этим оружием, с другой – сами хотят, чтобы «нас боялись». Однако внезапно выяснилось, что помехой к созданию собственного «Орешника» являются особенности французского образования, а французская оппозиция и вовсе выступает за выход страны из НАТО. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации