Как Азербайджан получил бывших клиентов Газпрома в Европе

Tекст: Ольга Самофалова

Азербайджанская госкомпания SOCAR радуется старту поставок газа в Германию и Австрию по Трансадриатическому газопроводу (TAP). Они расширяют географический охват азербайджанского газа в Европе, это «следующий важный этап в экспорте азербайджанского газа», заявила компания. Общее число стран, закупающих азербайджанский газ, достигло 16, уточняется в пресс-релизе госкомпании.

Украине еще летом 2025 года с гордостью заявила, что стала закупать газ у Азербайджана: «Нафтогаз Украина» заключил договор с SOCAR Energy Ukraine без раскрытия сумму и другой конкретики.

Долгие годы именно эти три страны были важнейшими партнерами для российского Газпрома. Германия была крупнейшим покупателем российского газа в Евросоюзе, Австрия - главными воротами для входа российского газа в Европу по долгосрочным контрактам через газовый хаб Баумгартен. Украина же больше полувека покупала сама и прокачивала по своей территории российской газ.

Германия отказалась закупать газ у Газпрома еще с 2022 года, Австралия - в прошлом году, а Украина поэтапно сокращала сотрудничество пока в январе 2025 года не перестал действовать транзитный контракт с Газпромом. Новый подписан не был.

Однако гордость Азербайджана от завоевания новых рынков ЕС, которые раньше принадлежали России, омрачает ряд фактов.

«Информационные сообщения создают видимость, что Азербайджан якобы постоянно увеличивает объемы добычи и качает все больше в увеличившееся количество стран. Но на самом деле, газовые месторождения Азербайджана находятся на полке, и он, по сути, один и тот же объем газа делит между все большим количеством европейских стран.

Его газ то одна страна качает, то другая. У Азербайджана действительно нет проблем с реализацией газа, но есть проблемы с добычей. Он не наращивает сильно добычу газа. Поэтому я не исключаю, что это всего лишь обменные операции.

В 2025 году SOCAR экспортировал 25,2 млрд кубов азербайджанского газа, но их них только 12,8 млрд кубометров газа было поставлено в Европу. При этом, 10 млрд кубов изначально еще на этапе строительства газотранспортной системы были законтрактованы под три страны. По одному миллиарду в Болгарию и Грецию, и 8 млрд кубов - в Италию, итого 10 млрд кубов. Получается, что на всех остальных вместе взятых - а это 13 стран - остается всего 2,8 млрд кубометров газа, замечает Юшков. Это значит, что поставки в другие страны мизерные, неравномерные и погоды на их газовых рынках не делает.

«Само по себе расширение списка стран для экспорта азербайджанский газ не означает увеличения физических поставок газа в Европу. Речь может идти о распределении одних и тех же объемов газа между разными потребителями.

Об этом косвенно свидетельствуют данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), согласно которым объем поставок газа из Азербайджана в ЕС в 2022 году вырос до 33 млн кубометров в сутки (с 23 млн кубов годом ранее), но потом в течение трех лет оставался на одном и том же уровне», - говорит Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.

«В теории отправить газ из Италии в Австрию, а оттуда в Германию - можно. Но остается вопрос в себестоимости. Чем дальше качаешь газ, тем менее рентабельным становится это дело, так как приходится больше платить операторам транспортной системы за прокачку. Если Азербайджан качает все дальше, значит ближе газ не покупают», - говорит Юшков.

В итоге теперь Австрия, не имея прямого выхода к морю и терминалам СПГ, перекупает газ через Германию и Италию. «Увеличение импорта через Германию и Италию компенсировало почти полную потерю потоков через Баумгартен, сообщал Gas Connect Austria. В цифрах это видно по перетокам. С июля по сентябрь 2025 года из Германии в Австрию прошло 20,47 ТВт/ч против 2,26 ТВт/ч годом ранее», - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Германия же из крупнейшего покупателя трубопроводного газа из России превратилась в рынок, где доминируют поставки из Норвегии и соседних стран ЕС плюс СПГ через новые терминалы, добавляет он. По предварительным данным немецкого регулятора за 2025 год крупнейшие источники импорта это Норвегия 44%, Нидерланды 24% и Бельгия 21%, а через немецкие СПГ терминалы пришло 10,3% всех импортов.

«Азербайджан выполняет для Европы роль «третьего источника« газа для части стран Юга и Центра на фоне доминирования Норвегии и СПГ.

По ЕС в целом доля азербайджанского газа остается умеренной. На уровне ЕС в третьем квартале 2025 года крупнейшим поставщиком трубопроводного газа был Норвежский поток с долей 51,8%, дальше Алжир с долей в 14,6% и Великобритания с долей в 13,4%. На этом фоне 12–13 млрд кубометров из Азербайджана в год - это заметно, но не является системообразующим для всего континента», - говорит Чернов.

Ситуация с Украиной, которая якобы начала покупать азербайджанский газ с лета прошлого года, тоже неоднозначная. «Компания SOCAR - это не только компания, которая добывает газ в Азербайджане и продает его на экспорт. Это еще и активный трейдер. В частности, SOCAR покупает в том числе и российский по происхождению газ, который приходит по «Турецкому потоку« и просто перепродает его третьим странам. Скорее всего, и Украина покупает не азербайджанский, а российский по происхождению газ. Где-то это очевидно, - когда она импортируют из Венгрии и Словакии. А где-то это менее очевидно, - когда Украина импортируют с юга через «Сохрановку». Азербайджан на границе покупает российской газ и перепродает его Украине с поставкой через Трансбалканский газопровод», - не исключает эксперт ФНЭБ.