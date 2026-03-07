Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?11 комментариев
Суд запретил инструкцию по созданию коктейлей Молотова в Telegram
Останкинский суд Москвы запретил распространение Telegram-рецепта коктейля Молотова
В Москве районный суд признал запрещенной к распространению по всей стране Telegram-инструкцию по приготовлению коктейлей Молотова, постановив немедленно удалить этот материал.
Останкинский районный суд удовлетворил административный иск прокурора, признав незаконным распространение сведений об изготовлении бутылок с зажигательной смесью, передает ТАСС. Решение подлежит немедленному исполнению.
«Признать информацию, размещенную в сети «Интернет», «Коктейль Молотова рецепт в домашних условиях» запрещенной к распространению на территории РФ», – говорится в тексте судебного документа.
Надзорное ведомство обнаружило в открытом доступе Telegram-канал с инструкциями по созданию взрывчатых веществ. В суде отметили, что подобные сведения могут использоваться для совершения терактов, массовых беспорядков и хулиганства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ в Екатеринбурге задержали местного жителя за призывы к терактам с использованием коктейлей Молотова.
Столичный суд ранее оштрафовал компанию Telegram Messenger Inc. за отказ удалить запрещенный контент.