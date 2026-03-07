  • Новость часаВременный совет Ирана запретил удары по соседним странам
    7 марта 2026, 10:47 • Новости дня

    Суд запретил инструкцию по созданию коктейлей Молотова в Telegram

    Останкинский суд Москвы запретил распространение Telegram-рецепта коктейля Молотова

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве районный суд признал запрещенной к распространению по всей стране Telegram-инструкцию по приготовлению коктейлей Молотова, постановив немедленно удалить этот материал.

    Останкинский районный суд удовлетворил административный иск прокурора, признав незаконным распространение сведений об изготовлении бутылок с зажигательной смесью, передает ТАСС. Решение подлежит немедленному исполнению.

    «Признать информацию, размещенную в сети «Интернет», «Коктейль Молотова рецепт в домашних условиях» запрещенной к распространению на территории РФ», – говорится в тексте судебного документа.

    Надзорное ведомство обнаружило в открытом доступе Telegram-канал с инструкциями по созданию взрывчатых веществ. В суде отметили, что подобные сведения могут использоваться для совершения терактов, массовых беспорядков и хулиганства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ в Екатеринбурге задержали местного жителя за призывы к терактам с использованием коктейлей Молотова.

    Столичный суд ранее оштрафовал компанию Telegram Messenger Inc. за отказ удалить запрещенный контент.

    6 марта 2026, 16:45 • Новости дня
    В ЛДПР предложили запретить неплательщикам алиментов регистрировать машины
    В ЛДПР предложили запретить неплательщикам алиментов регистрировать машины
    @ Александр Миридонов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы из фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили ввести запрет для злостных неплательщиков алиментов на регистрацию автомобилей, недвижимости и открытие счетов в банках.

    Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы, передает «Прайм». В пояснительной записке отмечается, что инициатива направлена на повышение эффективного воздействия реестра должников.

    Предлагается ввести следующие ограничения для лиц, включенных в реестр: запрет на государственную регистрацию транспортных средств и техники, ограничение регистрации прав на недвижимость, а также отказ в открытии банковских счетов. Исключением станут только банковские операции, связанные с уплатой обязательных платежей, предусмотренных законодательством.

    Снятие ограничений предусмотрено сразу после исключения гражданина из списка должников. По словам Слуцкого, «пора признать очевидное: если человек находит средства на покупку недвижимости или вклады в банке, значит, деньги на алименты у него есть». Он также подчеркнул, что данная инициатива – не просто запрет, а «санитарный кордон вокруг тех, кто потерял совесть», и нацелен на то, чтобы уклонисты чувствовали «дискомфорт в каждом своем шаге».

    Слуцкий отметил, что предложенные меры позволят сделать реестр должников реально действующим инструментом для полного погашения долгов перед детьми, а не формальным «списком позора».

    Напомним, в январе на «Госуслугах» появился реестр злостных неплательщиков алиментов.

    Комментарии (22)
    6 марта 2026, 13:38 • Новости дня
    Венгрия раскрыла причины задержания украинских инкассаторов с деньгами
    Венгрия раскрыла причины задержания украинских инкассаторов с деньгами
    @ BOGLARKA BODNAR/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях, следовавших из Австрии на украинскую территорию, гигантскую сумму наличных и слитки драгоценного металла, средства могут принадлежать украинской мафии, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Группа перевозила через границу валюту и драгоценные металлы на бронированном транспорте, в числе арестованных есть также бывший генерал разведки, заявила налоговая служба Венгрии, сообщает РИА «Новости».

    В машинах находилось 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота. Инкассаторы двигались по маршруту из Австрии на Украину.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал объяснений от Киева по поводу инцидента с сотрудниками государственного «Ощадбанка», передает ТАСС.

    Министр допустил, что изъятые средства могут принадлежать украинской военной мафии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил Будапешт в захвате заложников и государственном терроризме. До этого Сийярто называл угрозы Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана выходом за все возможные рамки.

    Комментарии (19)
    6 марта 2026, 14:50 • Видео
    Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

    Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 18:54 • Новости дня
    Многодетная мать сравнила жизнь в России и Финляндии

    Многодетная мать из Финляндии назвала плюсы жизни в России

    Многодетная мать сравнила жизнь в России и Финляндии
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Переехавшая в семьей из Финляндии в Выборг многодетная мать Светлана Сярккя поделилась на Невском форуме друзей России впечатлениями о жизни в России. Она отметила теплый прием, хорошие возможности для образования детей, занятий спортом и высокий уровень медицинской помощи.

    Многодетная мать Светлана Сярккя рассказала на Невском форуме друзей России о своем опыте переезда из Финляндии в Выборг, пишет РИА «Новости». Она отметила, что решение покинуть Финляндию было связано с началом спецоперации на Украине, после чего в стране появились трудности как на работе, так и у детей в школе. Светлана подчеркнула, что летом 2024 года их семья окончательно перебралась в Выборг.

    По словам Сярккя, российский город встретил ее семью очень тепло, дети быстро были устроены в школу и уже второй год с удовольствием учатся в новой атмосфере. Она также выделила возможности для занятий спортом и творчеством: сын занимается тяжелой атлетикой в местном клубе «Фаворит», а дочь обучается в художественной школе.

    Светлана выразила мнение, что российское образование гораздо сильнее европейского, и рада, что ее дети получают здесь качественные знания и развиваются в спорте. Она добавила, что довольна уровнем медицинского обслуживания в Выборге, отметив: «Как мать, я скажу, что мне очень нравится здесь растить детей».

    Невский форум друзей России в Петербурге объединяет иностранных журналистов, общественников и политиков, которые поддерживают Россию и открыто выражают свою позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья Клапштейн с четырьмя детьми также переехала в Омскую область из Германии по программе переселения соотечественников.

    Ранее семья из Эстонии, уроженец Британии и уроженец Казахстана также стали новыми гражданами России. А МИД отмечал, что бывшие граждане России, уехавшие в девяностые, сейчас массово возвращаются на родину вместе с семьями.


    Комментарии (3)
    6 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Сбивший три истребителя США кувейтский летчик вошел в историю авиации

    Кувейтский пилот установил рекорд мира, сбив три американских истребителя F-15E

    Сбивший три истребителя США кувейтский летчик вошел в историю авиации
    @ Sra Olivia Gibson/U.S Air force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Непреднамеренный инцидент с кувейтским летчиком, который за один вылет уничтожил три истребителя F-15E Strike Eagle ВВС США, стал рекордным случаем «дружественного огня» в современной авиации.

    Кувейтский летчик, который по ошибке сбил три истребителя F-15E Strike Eagle ВВС США, невольно вошел в историю авиации, пишет «Российская газета». Видео, где истребитель F/A-18 Hornet практически в упор уничтожает «Орла», вновь вызвало всплеск обсуждений в Сети. Часть пользователей высмеивает пилота, другие выдвигают версии о его возможных связях с Ираном.

    Летчик ВКС России и автор Telegram-канала «Воевода вещает» считает, что пилот из Кувейта установил два уникальных рекорда. Во-первых, он стал лидером по количеству сбитых самолетов за один вылет на истребителе четвертого поколения. Во-вторых, ему удалось нанести максимальный урон «дружественным огнем», сбив сразу три союзных самолета.

    По современным стандартам, маневренные воздушные бои с близкой дистанции считаются редкостью для истребителей 4-го и 5-го поколений, оснащенных дальнобойными ракетами и радарами. Однако этот случай показывает, что исключения из правил все же бывают.

    Для сравнения: Герой Советского Союза Николай Сутягин сбил на МиГ-15 во время Корейской войны 22 американских самолета, включая 15 F-86 Saber, а его сослуживец Евгений Пепеляев одержал 20 воздушных побед.

    В авиации асом считается пилот, сбивший пять и более самолетов; кувейтскому летчику до этого статуса не хватило лишь двух сбитых машин, иронизируют авторы публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 марта три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за дружественного огня с земли. Позже выяснилось, что самолеты были сбиты в воздушном бою с F/A-18 Hornet ВВС Кувейта. А один из пилотов сбитого истребителя оказался в опасной ситуации, когда местные жители едва не забили его трубой.


    Комментарии (33)
    6 марта 2026, 21:50 • Новости дня
    Иран сделал предупреждение Европе за поддержку операции США
    Иран сделал предупреждение Европе за поддержку операции США
    @ JASON SZENES/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД Ирана предупредил, что поддержка европейцами агрессии США и Израиля приведет к ответным мерам со стороны Тегерана.

    Иранские власти предупредили, что страны Европы могут стать законными целями, если поддержат действия США и Израиля против Ирана, передает ТАСС.

    Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил в эфире телеканала France 24: «Мы уже проинформировали европейцев и всех остальных, что им следует быть осторожными и не ввязываться в эту агрессивную войну против Ирана. Если они будут помогать, я не хочу называть конкретные страны, но если какая-либо страна присоединится к агрессии США и Израиля против Ирана, то она, безусловно, также станет законной целью для ответных мер Ирана».

    По словам иранского дипломата, европейским странам следует проявлять осторожность и не вмешиваться в конфликт. Он подчеркнул, что Тегеран рассматривает любую поддержку агрессии США и Израиля как основание для ответных действий.

    Тахт-Раванчи также отметил, что предупреждение уже было доведено до европейских стран и других государств, чтобы избежать эскалации ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что на Западе действия Ирана осуждаются, а атаки США полностью игнорируются.

    А председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин назвал заявление генсека НАТО Марка Рютте о готовности альянса к применению статьи о коллективной обороне в операции США и Израиля против Ирана неприкрытым цинизмом.

    Ряд стран уже выражал поддержку США и Израилю в их действиях. В частности, Литва согласилась рассмотреть возможность использования своей территории американскими структурами для решения логистических вопросов, связанных с операцией в Иране.

    Комментарии (7)
    6 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    В Сургуте начали отчислять студентов из Таджикистана с фальшивыми школьными аттестатами
    В Сургуте начали отчислять студентов из Таджикистана с фальшивыми школьными аттестатами
    @ surpk.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сургутском политехническом колледже иностранные студенты начали массово забирать документы и отчисляться после проверки их аттестатов.

    Как рассказал директор колледжа Вадим Шутов, поводом для проверки стала аттестация, на которой многие учащиеся не смогли подтвердить свои высокие баллы, с которыми были зачислены, сообщает «СургутИнформ-ТВ».

    В результате проверки выяснилось, что у 35 студентов из Таджикистана, а также у некоторых уже получивших российское гражданство, аттестаты оказались поддельными. Руководство колледжа обратилось в полицию и прокуратуру, чтобы установить подлинность документов. По словам Шутова, студентов вызывали в полицию, где выяснялось, что многие даже не знали, где находилась их якобы оконченная школа.

    Ранее, как отмечают журналисты, похожие случаи уже фиксировались и в других колледжах Югры: у 190 уроженцев Таджикистана подлинность школьных аттестатов вызвала сомнения у правоохранительных органов. В Сургутском колледже решили не ограничиваться отчислением и подают иски о взыскании материального ущерба с семей студентов, поскольку на их обучение тратились бюджетные средства.

    «Первый иск, который мы выставили – 628 тыс. рублей за нанесение этого материального ущерба. Они, во-первых, в шоке были, потому что купили его, может, за 30-50 тыс. рублей. А в итоге студент проучился чуть больше полугода, а уже сейчас нужно заплатить такую сумму», – сообщил  Шутов. По его словам, учреждение намерено добиваться порядка и рассчитывает на поддержку департамента образования, правительства округа и правоохранительных органов.

    Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе подвели итоги плановой аттестации в системе среднего профессионального образования. По ее результатам около четверти обучающихся, зачисленных на основании зарубежных аттестатов, были отчислены – основанием стали академические долги и низкая успеваемость.

    Комментарии (35)
    6 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    Дмитриев поинтересовался у Мерца об источниках нефти и газа для Германии
    Дмитриев поинтересовался у Мерца об источниках нефти и газа для Германии
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны.

    Дмитриев отметил, что Германии действительно необходимы новые источники нефти и газа, поскольку страна, по его словам, разрушает собственную промышленность и оказалась не готова к энергетическому кризису, передает ТАСС.

    «У вас есть какие-нибудь предположения, канцлер Мерц, где могут находиться эти источники нефти и газа?», – написал Дмитриев в соцсетях.

    Ранее ЕС за две недели потратил двухмесячный запас газа.

    Эксперты в беседе с газетой ВЗГЛЯД предсказали Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию.

    Комментарии (5)
    6 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Россия прекратила соглашение с ООН по центру устойчивого энергоразвития
    Россия прекратила соглашение с ООН по центру устойчивого энергоразвития
    @ IMAGO/Herrmann Agenturfotografie/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство РФ официально прекратило соглашение с ООН о работе центра устойчивого энергетического развития, который действовал в Москве с 2008 года.

    Россия прекратила действие соглашения с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о деятельности центра устойчивого энергетического развития в Москве. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    В документе уточняется, что решение принято в соответствии со статьей 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации». Соглашение между правительством России и ЮНЕСКО было подписано в Париже 5 сентября 2008 года, и центр работал под эгидой ЮНЕСКО как структура категории 2.

    МИД поручено уведомить Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры о принятом решении». Таким образом, соответствующая информация будет официально доведена до ЮНЕСКО.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете исполнения постановлений иностранных уголовных и международных судов. До этого Россия присоединилась к конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью, принятой по российской инициативе.

    Комментарии (2)
    6 марта 2026, 14:30 • Новости дня
    Венгрия объявила о высылке задержанных с крупной партией денег семерых украинцев
    Венгрия объявила о высылке задержанных с крупной партией денег семерых украинцев
    @ JENS KALAENE/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгерские власти намерены депортировать бывших высокопоставленных украинских военных, задержанных при транспортировке ценностей из Австрии на Украину, сказал представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

    Венгрию в течение дня покинут семеро граждан Украины, включая бывшего генерала СБУ, заявил Ковач в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Задержанными оказались отставной генерал Службы безопасности Украины (СБУ), его заместителем – бывший майор ВВС. У остальных задержанных также есть опыт военной службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях гигантскую сумму наличных и слитки драгоценного металла. Украина обвинила власти соседней страны в захвате «в заложники» семи сотрудников «Ощадбанка». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о транзите 900 млн долларов на украинскую территорию с начала года.

    Комментарии (11)
    6 марта 2026, 23:10 • Новости дня
    Тарасова рассказала о трещавшей неделями рухнувшей крыше катка ЦСКА

    Тарасова: Рухнувшая крыша катка ЦСКА в Москве трещала несколько недель

    Тарасова рассказала о трещавшей неделями рухнувшей крыше катка ЦСКА
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Крыша катка ЦСКА на Ленинградском проспекте трещала несколько недель перед обрушением, что заметили тренеры и посетители комплекса, заявила заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова.

    Татьяна Тарасова рассказала, что крыша катка ЦСКА в Москве, где тренировались фигуристы, трещала несколько недель до обрушения, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел в ночь на 20 февраля, когда крыша рухнула, жертв удалось избежать, так как в это время в здании никого не было.

    «Я ходила туда на тренировки к Елене Водорезовой и бывала там в совершенно разное время. Крыша могла обвалиться и раньше, она уже несколько недель трещала», – рассказала Тарасова.

    По словам Тарасовой, в момент обрушения в катке находилась школа фигурного катания, где спортсмены и тренеры хранили свои коньки и вещи. После происшествия занятия школы были перенесены в соседний каток, а тренеры изменили расписание и поделились временем на льду с другими группами.

    На катке ЦСКА тренировались известные фигуристы, среди которых Аделина Сотникова, Максим Ковтун, Елена Радионова и другие. Сейчас в комплексе продолжают заниматься группы тренеров Елены Буяновой и Екатерины Моисеевой.

    Ранее на Днепропетровской улице в столице обрушился навес над ледовой площадкой.

    В 2024 году в ледовом дворце Евгения Плющенко обвалилась мембранная кровля.

    Комментарии (2)
    6 марта 2026, 19:30 • Новости дня
    Стартовал флешмоб в поддержку российских паралимпийцев

    Стартовал флешмоб #Вотличнойформе в поддержку российских паралимпийцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Региональная общественная организация «ЖИТЬ» запустила всероссийский флешмоб #Вотличнойформе в поддержку российских паралимпийцев.

    Эта инициатива приурочена к Паралимпийским играм, которые с 6 по 15 марта проходят в Милане и Кортине-д’Ампеццо, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Особенностью нынешних соревнований стало то, что российские спортсмены впервые за 12 лет выступают под национальным флагом и гимном.

    Организаторы призвали пользователей социальных сетей выкладывать свои слова поддержки паралимпийцам с хэштегом #Вотличнойформе. Как отметили в организации, их вдохновили слова главного тренера сборной России по синхронному плаванию Светланы Ромашиной и они надеются, что поддержка со всей страны придаст спортсменам дополнительные силы.

    «Наши спортсмены – это наша гордость. Я уверена, что мы всей страной будем за них болеть, поддерживать, смотреть их выступления. Уверена, что наши ребята в отличной форме, поэтому они обязательно добьются успехов и хороших результатов. Хочу пожелать нашим ребятам прежде всего спокойствия, душевного равновесия и, конечно же, побед. А они обязательно будут, потому что за ними целая страна», – заявила Ромашина.

    В этом году приглашения на Паралимпиаду получили шесть российских спортсменов. В соревнованиях по горнолыжному спорту выступят трехкратный чемпион Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина. В лыжных гонках Россию представят многократный чемпион мира Иван Голубков, призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, а также парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 20:48 • Новости дня
    Новак: Россия нацелена поставлять газ новым партнерам вместо Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова поставлять газ дружественным странам вместо Европы, заявил вице-премьер Александр Новак.

    По его словам, речь идет о государствах, настроенных на долгосрочное и конструктивное сотрудничество с Москвой, передает РИА «Новости».

    «И такие возможности есть, сегодня наши компании подтвердили это, уже ведут переговоры, и в ближайшее время объемы газа пойдут в другие страны», – сказал Новак.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Напомним, цены на газ в Европе превысили 720 долларов за тысячу кубометров.

    Комментарии (6)
    7 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Дмитриев пошутил о мольбах ЕС о поставках нефти и газа
    Дмитриев пошутил о мольбах ЕС о поставках нефти и газа
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал возможную зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов и удобрений в условиях энергетического кризиса.

    Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, иронично предположил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Россию о поставках нефти, газа и удобрений, передает РИА «Новости».

    В соцсети X Дмитриев разместил пост с анимацией персонажей мультфильма «Гадкий Я» и пояснил: «Слитое в сеть видео: Урсула (фон дер Ляйен), Кайя (Каллас) и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью подчеркнула, что страны Западной и Центральной Европы попали в энергетический коллапс из-за кризиса на Ближнем Востоке. По ее словам, европейцам стало фактически негде получать топливо.

    В результате эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали увеличивать премии и пересматривать страховые покрытия. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом для поставок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о необходимости сменить руководство Еврокомиссии и обратиться к России за поставками энергоресурсов для решения кризиса. Дмитриев также обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны.

    Комментарии (7)
    6 марта 2026, 20:01 • Новости дня
    Эксперт по этикету рассказала, как правильно подарить женщине деньги на 8 Марта

    Эксперт Холгова: Подарок деньгами на 8 Марта не должен быть похож на милостыню

    Эксперт по этикету рассказала, как правильно подарить женщине деньги на 8 Марта
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Деньги надо дарить наличными в конверте, а не переводом на карту. Подаренная сумма не должна быть похожа на милостыню, рассказала газете ВЗГЛЯД президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. Она назвала и другие правила, которые важно учитывать, преподнося женщинам деньги на 8 Марта.

    «Подарок в виде денег этикет осуждает. Но этикет – это правила, которые зарождаются в высших слоях общества, например, в королевских семьях», – говорит Холгова. По ее словам, сложно представить ситуацию, когда король дарит своей супруге деньги.

    При этом эксперт подчеркивает, что этикет – не уголовный кодекс. Дарить купюры уместно, если женщина сама об этом говорит или точно известно, что такой подарок будет для нее уместным и желанным.

    «Если вы уверены, что женщину обрадует презент в виде денег, то что вам мешает преподнести ей именно этот подарок? Деньги, конечно, лучше дарить в конверте, а не вручением купюр  или переводом на карту. И к ним я бы порекомендовала приложить какой-то красивый или сладкий подарок. Например, хорошо оформленные сладости или букет цветов. Конверт лучше чем-нибудь сопроводить», – делится собеседница.

    Эксперт подчеркивает, что на Новый год и Рождество считается дурным тоном дарить дорогие подарки – должно быть что-то чисто символическое. Но для всех остальных праздников таких ограничений нет.

    «Если мужчина может подарить квартиру, автомобиль и кольцо с розовым бриллиантом, то никакой этикет не запрещает это сделать на Международный женский день. Но если заработная плата скромная, то и подарки должны быть соответствующими. При зарплате в 25 тыс. рублей и тысяча может быть существенным подарком. Каждый для себя должен решить сам, сколько по его мнению достаточно. В любом случае, это не должно быть похоже на милостыню. Все-таки должна быть какая-то сумма, которая действительно способна обрадовать», – заключила Холгова.

    Ранее аналитики составили антирейтинг подарков на 8 Марта. Его лидером стали напольные весы.

    Комментарии (3)
    6 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    Безруков назначен художественным руководителем МХАТ имени Горького
    Безруков назначен художественным руководителем МХАТ имени Горького
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Художественным руководителем МХАТ имени М. Горького назначен Сергей Безруков, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

    Сергей Безруков назначен новым художественным руководителем МХАТ имени М. Горького, сообщила Любимова в Max.

    Сергей Безруков с 2014 года успешно возглавляет Московский Губернский театр и возглавляет актерскую мастерскую во ВГИКе. Он является заслуженным артистом Российской Федерации и совмещает творческую, административную и педагогическую деятельность.

    Ольга Любимова выразила надежду на новые успехи и достижения театра под руководством Безрукова.

    Ранее Елена Булукова была назначена новым генеральным директором МХАТ имени Максима Горького.

    Комментарии (10)
