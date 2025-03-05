Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.28 комментариев
В Екатеринбурге задержали мужчину за призывы к поджогам военкоматов
Силовики задержали екатеринбуржца за призывы поджигать военкоматы
В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который через соцсети призывал к террористическим актам с использованием коктейлей Молотова, находясь при этом за границей в Грузии.
В Екатеринбурге правоохранительные органы арестовали мужчину 2001 года рождения, который через соцсети высказывал призывы к проведению терактов, сообщает ТАСС. Задержанный признал, что, находясь в Грузии, он распространял обращения о поджогах военкоматов и воинских частей с применением коктейлей Молотова. По его действиям возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.
Кроме того, стало известно, что мужчина систематически употреблял наркотики и психотропные вещества, ранее он был осужден за их хранение. Также он активно поддерживал протестные акции, выступая за свободу экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, признанному в России иностранным агентом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Татарстане суд приговорил местного жителя к четырем с половиной годам лишения свободы за поджог военкомата. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Ольгу Колкову к 15 годам заключения за попытку поджога автомобиля с Z-символикой. Житель Приангарья получил 18 лет за поджог военкомата.