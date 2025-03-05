В Екатеринбурге задержали мужчину за призывы к поджогам военкоматов

Силовики задержали екатеринбуржца за призывы поджигать военкоматы

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Екатеринбурге правоохранительные органы арестовали мужчину 2001 года рождения, который через соцсети высказывал призывы к проведению терактов, сообщает ТАСС. Задержанный признал, что, находясь в Грузии, он распространял обращения о поджогах военкоматов и воинских частей с применением коктейлей Молотова. По его действиям возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

Кроме того, стало известно, что мужчина систематически употреблял наркотики и психотропные вещества, ранее он был осужден за их хранение. Также он активно поддерживал протестные акции, выступая за свободу экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, признанному в России иностранным агентом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Татарстане суд приговорил местного жителя к четырем с половиной годам лишения свободы за поджог военкомата. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Ольгу Колкову к 15 годам заключения за попытку поджога автомобиля с Z-символикой. Житель Приангарья получил 18 лет за поджог военкомата.