Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Жительницу Крыма приговорили к 15 годам за подготовку теракта
Суд дал 15 лет жительнице Крыма за план поджога автомобиля с Z-символикой
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Ольгу Колкову к 15 годам заключения за попытку поджога автомобиля с Z-символикой.
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жительнице Крыма Ольге Колковой, передает РИА «Новости». Она признана виновной в подготовке теракта и приговорена к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
По информации суда, Колкова в сентябре 2023 года находилась в Стамбуле, где установила контакт с сотрудником Службы безопасности Украины. После этого она начала сотрудничать с иностранной спецслужбой. В ноябре того же года Колкова переехала в Крым, где получила от СБУ задание изготовить две самодельные гранаты и выбрать объект для атаки.
В качестве цели атаки был выбран автомобиль с Z-символикой. Однако, преступление не было доведено до конца, так как Колкову задержали. Представитель суда отметил: «В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии общего режима». Приговор пока не вступил в законную силу.
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