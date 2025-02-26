Жительницу Крыма приговорили к 15 годам за подготовку теракта

Суд дал 15 лет жительнице Крыма за план поджога автомобиля с Z-символикой

Tекст: Ольга Иванова

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жительнице Крыма Ольге Колковой, передает РИА «Новости». Она признана виновной в подготовке теракта и приговорена к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

По информации суда, Колкова в сентябре 2023 года находилась в Стамбуле, где установила контакт с сотрудником Службы безопасности Украины. После этого она начала сотрудничать с иностранной спецслужбой. В ноябре того же года Колкова переехала в Крым, где получила от СБУ задание изготовить две самодельные гранаты и выбрать объект для атаки.

В качестве цели атаки был выбран автомобиль с Z-символикой. Однако, преступление не было доведено до конца, так как Колкову задержали. Представитель суда отметил: «В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии общего режима». Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее суд в Татарстане приговорил Александра Богданова к 4,5 года колонии общего режима за поджог военкомата в Зеленодольске и дискредитацию Вооруженных сил РФ через соцсети.