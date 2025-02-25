Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.0 комментариев
Татарстанец получил 4,5 года за поджог военкомата
Жителя Татарстана приговорили к 4,5 года колонии за поджог военкомата и дискредитацию армии
Зеленодольский суд Татарстана приговорил Александра Богданова к 4,5 года колонии общего режима за поджог военкомата в Зеленодольске и дискредитацию Вооруженных сил РФ через соцсети.
Зеленодольский городской суд вынес приговор жителю Татарстана Александру Богданову. Он получил 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима за поджог военкомата в Зеленодольске и дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает РИА «Новости».
Кроме того, осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и сетей, сроком на четыре года.
По данным управления ФСБ по Татарстану, Богданов, 1962 года рождения, совершил поджог военного комиссариата города Зеленодольска.
Первоначально Богданов обвинялся в покушении на уничтожение имущества. Однако следствие выявило дополнительные эпизоды. На своей странице в «Одноклассниках» он опубликовал комментарии, дискредитирующие действия российских военнослужащих в спецоперации на Украине, что привело ко второму уголовному делу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, крановщик получил 24 года за поджог московского военкомата, ФСБ задержала студента в Барнауле за попытку поджога военкомата, а житель Приангарья получил 18 лет за поджог военкомата.