Татарстанец получил 4,5 года за поджог военкомата

Жителя Татарстана приговорили к 4,5 года колонии за поджог военкомата и дискредитацию армии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Зеленодольский городской суд вынес приговор жителю Татарстана Александру Богданову. Он получил 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима за поджог военкомата в Зеленодольске и дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и сетей, сроком на четыре года.

По данным управления ФСБ по Татарстану, Богданов, 1962 года рождения, совершил поджог военного комиссариата города Зеленодольска.

Первоначально Богданов обвинялся в покушении на уничтожение имущества. Однако следствие выявило дополнительные эпизоды. На своей странице в «Одноклассниках» он опубликовал комментарии, дискредитирующие действия российских военнослужащих в спецоперации на Украине, что привело ко второму уголовному делу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, крановщик получил 24 года за поджог московского военкомата, ФСБ задержала студента в Барнауле за попытку поджога военкомата, а житель Приангарья получил 18 лет за поджог военкомата.