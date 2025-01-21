ФСБ задержала студента в Барнауле за попытку поджога военкомата

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Барнауле задержан студент одного из среднеспециальных учебных заведений Алтайского края по подозрению в попытке поджога военкомата.

Как сообщает ТАСС, в пресс-службе УФСБ по региону подтвердили, что студент, гражданин России 2006 года рождения, действовал по заданию представителей украинской террористической организации. Он пытался поджечь военный комиссариат с помощью самодельного устройства с зажигательной смесью.

Оперативные сотрудники ФСБ задержали молодого человека прямо у здания военкомата, когда он пытался совершить теракт. В пресс-службе подчеркнули, что студент выступает против проведения специальной военной операции на Украине. Его действия были направлены на то, чтобы предотвратить отправку российских военнослужащих в зону конфликта.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям, касающимся покушения на совершение террористического акта. Ему инкриминируется нарушение ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, крановщик получил 24 года за поджог московского военкомата, а студента приговорили к 16 годам за попытку поджога военкомата в Москве.