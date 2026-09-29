ВС России пресекли попытку ВСУ выбраться из окружения у Нефедовки

Tекст: Катерина Туманова

«На Волчанском направлении противник на бронетехнике при поддержке танка предпринял очередную попытку прорыва кольца окружения с внутренней стороны в районе Нефедовки. В результате комплексного огневого поражения попытка сорвана, враг уничтожен», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

Кроме того, бойцы «Севера» рассказали, что на Липцовском направлении по позициям ВСУ активно работали расчеты «Солнцепеков». Есть продвижение в районе Алисовки и Высокой Яруги.

На Великобурлукском направлении бойцы продвинулись в районе Крейдянки и Колодезного. Общее продвижение составило до 500 м.

На Сумском направлении в Шосткинском районе «Северяне» освободили Уланово и продолжают продвижение в районе Толстодубово. В Краснопольском районе тяжелые бои идут в районе населенного пункта Степок. В Сумском – штурмгруппы ведут стрелковые бои в районе Кияницы и Хотени.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 310 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 170 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Марочко заявил, что взятие Уланово создало угрозу котла для ВСУ. Минобороны сообщило о боях за четыре населенных пункта в Харьковской области, там добавили, что освобождение Нововодяного дало продвинуться на Добропольском направлении.