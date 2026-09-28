Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.2 комментария
Минобороны сообщило о боях за четыре населенных пункта в Харьковской области
Подразделения группировки «Север» сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны.
В кольце окружения ведутся бои за Нестерное, Лукашово, Грачевку и Рубленое, говорится в канале Max Минобороны.
В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за Приколотное.
Также формирования противника уничтожаются в районах Варваровки, Черного, Нефедовки и Купино Харьковской области.
За прошедшие сутки потери ВСУ в кольце окружения составили до 60 военнослужащих, два квадроцикла и наземный робототехнический комплекс, перечислили в Минобороны.
Кроме того, в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике трех тяжелых механизированных, двух механизированных, двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии у Слатино, Липцов, Питомников, Цуповки, Жукова Яра, Великого Бурлука, Михайловки, Кутузовки и Шестаково.
Всего в зоне ответственности группировки за минувшие сутки противник потерял свыше 285 военнослужащих, бронемашину, орудие полевой артиллерии и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.
За последние сутки российские войска освободили сумское Уланово и Нововодяное в ДНР.
Накануне ВС России предотвратили попытки ВСУ выйти из окружения в районе Нефедовки.
В тот же день они освободили Хрипуны в Харьковской области.