Дихотомия консерваторы – социалисты была несущей политической конструкцией всей Западной Европы после Второй мировой войны и придавала устойчивость системе, потрясённой событиями первой половины ХХ века. В Германии упорядоченность схемы соблюдалась особенно жёстко.0 комментариев
Axios узнал о требовании Трампа к Зеленскому прекратить удары по НПЗ России
Глава киевского режима Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье сообщил, что они встретятся на этой неделе на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Источник, знакомый с содержанием разговора, сообщил, что Трамп неоднократно просил Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Эти удары приводят к росту мировых цен на дизельное топливо.
«Во время разговора много раз упоминалось слово diesel», – сказал источник Axios.
При этом встреча Трампа и Зеленского пройдет на фоне попыток Белого дома добиться соглашения между Россией и Украиной о взаимных шагах по деэскалации и возобновлении переговоров, а также на фоне усиления боевых действий между двумя сторонами в последние дни.
Главный переговорщик Зеленского и глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил Axios, что в последние дни он работал с представителями Белого дома над организацией встречи политиков, которая, вероятно, состоится во вторник.
«Важный разговор, мы многое обсудили. Мы договорились встретиться в Нью-Йорке, и эта встреча может многое изменить. Дипломатический импульс есть», – написал Зеленский в X.
Он заявил, что Украина готова «предпринять действительно серьёзные шаги» для заключения соглашения о деэскалации с Россией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее телеканал Fox News передавал слова американского лидера, который потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ. Президент России Владимир Путин сообщал об успешном отражении атак на НПЗ. NYT узнала о желании США заключить с Россией сделки до конца года ради мира.