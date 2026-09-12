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Армия России нанесла удары по металлургическим заводам Украины
Минобороны сообщило о массированном ударе по металлургическим заводам и портам Украины
Российские военные нанесли массированный удар по предприятиям украинской металлургической промышленности, выпускающим продукцию для военных нужд. Под поражение также попали объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и суда, использовавшиеся в интересах Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России.
Удары наносились высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Основными целями стали металлургические предприятия в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге, сообщает Минобороны.
В Запорожской области поражен комбинат «Запорожсталь». На предприятии производится листовой металлопрокат, который, используется для изготовления защитных конструкций, элементов брони для военной техники и пластин для бронежилетов.
В Днепропетровской области под удар попал металлургический комбинат в Кривом Роге, выпускающий продукцию для производства вооружения и военной техники. Также поражен инновационный электроплавильный комплекс завода «Интерпайп Сталь» в Днепропетровске, являющийся одним из крупнейших украинских производителей металлопроката для продукции военного назначения.
Кроме того, российские военные нанесли удар по Северному и Новокриворожскому горно-обогатительным комбинатам. Эти предприятия занимаются добычей, обогащением и агломерацией железной руды, используемой в дальнейшем металлургическом производстве.
В порту Черноморск Одесской области были поражены объекты инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения военных грузов. Также повреждены два сухогруза, доставлявшие вооружение и военную технику для ВСУ, и морской буксир.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 сентября российские военные атаковали металлургические заводы и сухогруз с вооружением в порту Черноморска. В конце августа Вооруженные силы России поразили объекты военно-промышленного комплекса и портовую инфраструктуру Украины. Месяцем ранее крупное украинское предприятие «Запорожсталь» полностью прекратило работу из-за массированных ударов.