    Россия достигнет целей СВО независимо от цен на нефть
    Стало известно о возможном месте проведения встречи Путина и Трампа
    Эксперт объяснил удвоение США награды за Мадуро
    Уоллес спрогнозировал последствия переговоров Путина и Трампа для Зеленского
    Премьер Грузии назвал заказчиков войны-2008 с Россией
    ВСУ передали координаты заградотрядов нацгвардии российской стороне
    ВС России взяли под контроль стык границ с Днепропетровской областью
    Опубликованы кадры эвакуации отдыхающих с пляжей в Сочи
    CNN: Пентагон получил право изымать дефицитное оружие с Украины
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Днепр станет последним рубежом обороны ВСУ

    Этой зимой российские войска могут быть под Киевом. Сходные, но не столь конкретные оценки звучат из уст ряда западных экспертов, которые полагают, что потери ВСУ ведут к их обескровливанию, и наступление российских войск уже не остановить.

    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    8 августа 2025, 15:28 • Новости дня

    Лукашенко опроверг слухи о передаче власти сыну Николаю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает сына Николая своим преемником, и просил не связывать его имя с будущим руководством страны.

    «Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить об этом. Нет, нет. Ты у него спроси, ты можешь его очень сильно обидеть этим», – отметил Лукашенко в интервью журналу Time, передает ТАСС.

    Глава государства также отметил, что Николай проявляет самостоятельность в суждениях и иногда придерживается оппозиционной точки зрения, хотя поддерживает многие действия отца и хорошо разбирается в политике. Лукашенко подчеркнул, что не видит сына в большой политике и просит не приписывать ему такие амбиции.

    Ранее Лукашенко выразил желание видеть на посту президента республики вменяемого преемника, который продолжит развивать страну без резких изменений.

    7 августа 2025, 07:16 • Новости дня
    СБУ и польская разведка решили помешать размещению «Орешника» в Белоруссии
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Варшаве планируется закрытая встреча представителей СБУ, ГУР минобороны Украины и белорусской оппозиции для обсуждения мер против размещения ракетного комплекса «Орешник», сообщил источник в оппозиции.

    Конференция «Новая Беларусь» и марш по центральным улицам Варшавы запланированы на 9-10 августа, передает РИА «Новости».

    Собеседник указал, что на закрытую часть конференции приглашены представители СБУ, ГУР Минобороны Украины, польской Службы военной разведки и других зарубежных структур.

    По его словам, ключевой темой будет координация усилий для противодействия планам по размещению российского ракетного комплекса средней дальности «Орешник» в Белоруссии. Особое внимание планируется уделить вопросам взаимодействия между спецслужбами и эмигрантскими группами для срыва этих намерений властей Белоруссии и России.

    До этого сообщалось, что Белоруссия намерена принять на вооружение две установки «Орешника» до конца года.

    Белорусский президент Александр Лукашенко объявлял о планах разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос с поставкой ракеты «Орешник» в Белоруссию закроется до конца года.

    7 августа 2025, 12:34 • Новости дня
    Эксперт объяснила планы Киева помешать размещению «Орешника» в Белоруссии

    Политолог Шеслер объяснила, как Киев и Варшава и попытаются помешать размещению «Орешника» в Белоруссии

    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Запад и Киев попытаются раскачать белорусское общество акциями протеста и даже проведением диверсий, чтобы предотвратить размещение «Орешника» в республике. Но это лишь убедит белорусов в необходимости укрепления сотрудничества с Россией, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее сообщалось о планах СБУ, ГУР и польских спецслужб помешать размещению новой российской ракеты в Белоруссии.

    «ГУР и СБУ являются, по сути, украинскими подразделениями западных спецслужб. А Запад всегда делал ставку на российскую и белорусскую оппозицию, на политических маргиналов, готовых ради личных интересов дестабилизировать обстановку в родной стране», – напомнила политолог Лариса Шеслер.

    «Сейчас же Запад расценивает «Орешник» как серьезную угрозу для своих интересов. Так называемая партия войны в ЕС хочет видеть Россию обезоруженной, ослабленной из-за украинского кризиса. Рост безопасности Союзного государства в планы противников никак не вписывается», – подчеркнула спикер.

    Именно поэтому аналитик связала готовящееся в Варшаве мероприятие с участием ГУР, СБУ и польской разведки с отказом России от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. «Любой шаг Москвы в этом направлении ведет к росту оборонного потенциала Союзного государства. Потому Запад и Киев пытаются отвечать на них своими деструктивными решениями», – отметила эксперт.

    «Киев и Варшава попытаются раскачать общество в Белоруссии, организовать силовые акции, желательно с жертвами, а также будут нагнетать обстановку в соцсетях. Но большая часть белорусов мыслит трезво, понимая, что безопасность их страны во многом строится на военном и политическом сотрудничестве с Россией. Потому у внутреннего протеста крайне мало шансов на успех», – продолжила она.

    «Ставка же на эмигрантские группы может привести лишь к организации скромных пикетов у посольств Белоруссии и маршей с флагами в ряде стран Европы. Их будут представлять как истинное лицо белорусского общества, что, конечно, выглядит несколько комично. И, очевидно, что никаких последствий эти выступления иметь не могут», – детализировала эксперт.

    «Я даже допускаю, что украинские и польские спецслужбы совместно с белорусской оппозицией запланируют совсем экстремальные варианты – например, диверсии против гражданских и, по возможности, военных объектов. Но это лишь усилит убеждение белорусов в необходимости укрепления совместного с Россией контура безопасности», – заключила Шеслер.

    Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник в белорусской оппозиции сообщило о планах СБУ, ГУР Минобороны Украины и польской Службы военной разведки воспрепятствование размещению ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии.

    Отмечатся, что в рамках антибелорусских акций, запланированных на 9-10 августа, в Варшаве ожидается проведение конференции «Новая Беларусь», а также марша по центральным улицам города.

    Сообщение появилось вскоре после заявления Москвы о том, что Россия «более не считает себя связанной ранее принятыми самоограничениями» по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

    Кроме того, в начале августа президент России Владимир Путин рассказал СМИ о скором размещении «Орешника» в Белоруссии. «Наши специалисты – и белорусские военные специалисты, и российские – выбрали место для будущих позиций, и сейчас идет работа по подготовке этих позиций. Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем», – сказал Путин.

    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    8 августа 2025, 07:04 • Новости дня
    СБУ и польская разведка решили сорвать учения «Запад-2025» в Белоруссии
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Варшаве на закрытой конференции белорусские оппозиционеры и спецслужбы Польши и Украины планируют обсудить планы по срыву военных учений «Запад-2025» на белорусской территории, сообщил источник в оппозиции Белоруссии.

    Встреча пройдет во время акции «Новая Беларусь» и марша по центральным улицам польской столицы 9-10 августа, сообщил собеседник РИА «Новости».

    На закрытую часть конференции пригласили представителей польских силовых структур, в частности, Службы военной разведки Польши и Агентства разведки. К обсуждению были также привлечены украинские спецслужбы, включая СБУ и главное управление разведки Минобороны Украины.

    Собеседник агентства отметил, что целью обсуждения стали провокации для срыва учений, намеченных на 2025 год.

    Ранее источник сообщал, что в Варшаве планируется закрытая встреча представителей СБУ, ГУР минобороны Украины и белорусской оппозиции для обсуждения мер против размещения ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии.

    Между тем в конце июля в рамках подготовки к масштабному учению «Запад-2025» в Белоруссию прибыл первый эшелон российских военных и техники.

    5 августа 2025, 18:17 • Новости дня
    В Белоруссии самокатчикам запретили ездить по тротуарам быстрее 10 км/ч

    Лукашенко подписал указ о введении новых правил для самокатчиков в Белоруссии

    В Белоруссии самокатчикам запретили ездить по тротуарам быстрее 10 км/ч
    Tекст: Валерия Городецкая

    В Белоруссии введут новые ограничения на скорость движения электротранспорта на тротуарах и велодорожках, а также запретят тяжелым устройствам передвигаться по тротуарам.

    Согласно указу, подписанному президентом Александром Лукашенко, электросамокатам, сегвеям и моноколесам разрешат передвигаться по велодорожкам со скоростью не выше 25 км/ч, а по тротуарам – не более 10 км/ч, передает «Sputnik Беларусь». Передвижение устройств массой выше 35 кг по тротуарам будет запрещено.

    Под определение «средство персональной мобильности» будут подпадать устройства с электродвигателем и максимальной скоростью до 25 км/ч. Самокатчики и велосипедисты при пересечении проезжей части обязаны будут спешиваться, подчеркивается в указе.

    Большинство новых требований начнут действовать с 1 сентября этого года.

    Ранее в России предложили запретить езду на электросамокатах по тротуарам. Минтранс предложил квалифицировать пользователей электросамокатов как водителей.

    6 августа 2025, 16:44 • Новости дня
    Украинский кабмин одобрил денонсацию восьми соглашений с Россией и Белоруссией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Украины поддержало законопроект о выходе из ряда соглашений с Россией, Белоруссией и странами СНГ, включая договоренности по энергетике и торговле.

    Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, передает ТАСС.

    В список вошли соглашение между Украиной и Россией о взаимном зачете задолженности за поставленные энергетические ресурсы и расщепляемые материалы от 1997 года, соглашение об условиях резервных поставок и оплаты российского газа на Украину от 2001 года, а также кредитное соглашение для достройки украинских АЭС от 2002 года.

    Также прекращается действие протокола между украинским и белорусским правительствами о поэтапной отмене изъятий из режима свободной торговли от 2004 года.

    Из договоров в рамках СНГ Украина выходит из соглашения о сотрудничестве в изучении минерально-сырьевых ресурсов от 1997 года, о мерах по предотвращению использования ложных товарных знаков от 1999 года, о передаче образцов наркотических средств и их прекурсоров от 2011 года, а также из соглашения о поддержке развития производственной кооперации от 1993 года.

    Ранее Украина разорвала соглашение с Россией о взаимопомощи по вопросам таможни. До этого Украина вышла из соглашения СНГ о лечении психических расстройств.

    6 августа 2025, 18:39 • Новости дня
    Анонсированы учения в формате ОДКБ в Белоруссии

    Минобороны Белоруссии: Учения в формате ОДКБ пройдут в республике в сентябре

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории Белоруссии в начале сентября запланирована серия учений в формате ОДКБ, сообщило Минобороны республики.

    По информации ведомства, пройдут маневры с Коллективными силами оперативного реагирования под названием «Взаимодействие-2025», а также с силами и средствами разведки под кодовым наименованием «Поиск-2025» и подразделениями материально-технического обеспечения КСОР «Эшелон-2025», передает ТАСС.

    Первый воинский контингент участников для подготовки и участия в учениях уже прибыл в среду в Белоруссию, уточнили в оборонном ведомстве.

    Ранее первый эшелон российских военных прибыл в Белоруссию на учения «Запад-2025».

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что совместные учения «Запад-2025» станут важной проверкой для выпускников военных вузов Белоруссии и России.

    7 августа 2025, 12:37 • Новости дня
    Лукашенко заявил об опасениях из-за агрессии Польши и стран Балтии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил тревогу по поводу возрастающего давления со стороны Польши и стран Балтии на страну, подчеркнув значимость работы КГБ.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его настораживает агрессивный настрой Польши и Балтии в отношении республики, передает ТАСС.

    Он отметил, что давление осуществляется по всем направлениям, а больше всего его ощущают специальные службы. «Но больше всего – с военно-политической обстановкой вокруг Беларуси. Настораживает, что очень жутко, агрессивно в отношении Беларуси настроены наши соседи: Польша и страны Балтии. Давление осуществляется по всем направлениям. Больше всего это давление чувствуют наши специальные службы. Поэтому мы, я прежде всего, уделяем самое пристальное внимание работе КГБ и вообще силового блока», – заявил Лукашенко.

    Как сообщает БелТА, глава государства проводит совещание по вопросам деятельности Комитета государственной безопасности. Он подчеркнул, что мероприятие связано не только с внутренней ситуацией, но и с внешними вызовами. Ранее председатель КГБ Иван Тертель предлагал усовершенствовать работу ведомства. Основной доклад на совещании представил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

    В обсуждении приняли участие председатель КГБ, генеральный прокурор Андрей Швед, председатель нижней палаты парламента Игорь Сергеенко и руководитель аппарата Совета министров Валерий Вакульчик. Лукашенко выразил надежду на объективное обсуждение и выработку соответствующих решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, временный поверенный в делах Польши был вызван в МИД Белоруссии из-за подготовки провокационного мероприятия в Варшаве при поддержке белорусской эмиграции. Александр Лукашенко предложил западным странам забрать несколько тысяч осужденных белорусских граждан. В Польше распустили комиссию по расследованию влияния России и Белоруссии на безопасность страны.

    8 августа 2025, 15:07 • Новости дня
    Лукашенко высказался о будущем преемнике на посту президента

    Лукашенко пожелал Белоруссии преемника с вменяемой политикой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил желание видеть на посту президента республики вменяемого преемника, который продолжит развивать страну без резких изменений.

    В интервью журналу Time, показанном в эфире телеканала «Первый информационный», Лукашенко сообщил о своих взглядах на будущее Белоруссии, передает ТАСС. По его словам, он хотел бы, чтобы после него страной руководил «вменяемый, нормальный человек», который сможет эволюционно развивать государство.

    Лукашенко допустил, что новая власть может проводить несколько иную политику, однако призвал не ломать существующую систему. «Только сразу пускай ничего не ломает, а [делает] так, как я делал: опираясь на плечи сильных, на то, что есть, спокойно, эволюционно развивал бы страну. Чтоб не было революционной ломки», – заявил президент.

    Ранее Лукашенко пообещал мирную передачу власти новому поколению.

    8 августа 2025, 12:59 • Новости дня
    Лукашенко посоветовал употреблять рапсовое масло

    Лидер Белоруссии Лукашенко рассказал о пользе рапсового масла

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил благоприятное влияние рапсового масла на организм и дал рекомендации по его включению в рацион.

    Лукашенко во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области подчеркнул пользу рапсового масла для здоровья, передает ТАСС.

    Глава государства заявил: «Очень хорошая штука. Хочешь быть здоровым – надо использовать это масло».

    Лукашенко посоветовал жителям чаще включать рапсовое масло в свой рацион.

    Ранее во время визита он поинтересовался у специалистов ситуацией с выращиванием озимого рапса и поручил сохранить урожай на уровне прошлого года – не менее 1 млн тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эндокринолог Чуракина назвала топ-5 растительных масел для здоровья.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о вреде частого употребления картофеля.

    8 августа 2025, 15:35 • Новости дня
    Лукашенко отказался баллотироваться на новый президентский срок

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возможность выдвижения своей кандидатуры на очередной срок, ссылаясь на возраст.

    В интервью журналу Time Лукашенко заявил, что не планирует участвовать в будущих президентских выборах, передает РИА «Новости».

    «Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую. Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя, я это тоже не озвучивал: ну, слушайте, если Трампу скоро 80, и он прилично выглядит», – сказал он.

    Ранее Лукашенко выразил желание видеть на посту президента республики вменяемого преемника, который продолжит развивать страну без резких изменений. Он опроверг слухи о передаче власти сыну Николаю.

    8 августа 2025, 14:53 • Новости дня
    Лукашенко заявил о невозможности поражения России на Украине

    Лукашенко заявил о готовности организовать встречу Путина, Трампа и Зеленского

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что поражение России на Украине недопустимо и может привести к тяжелым последствиям для всех сторон, включая США.

    О невозможности поражения России на Украине заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time, передает ТАСС.

    «Поражения у России не будет. Поражение очень дорого обойдется всем нам. Вам прежде всего. В том числе людям за океаном», – заявил он.

    Лукашенко отметил, что Россия располагает самым крупным арсеналом ядерного оружия в мире. В своем выступлении он подчеркнул: «Поражения не будет. Не будет! А вот Украина может потерпеть поражение. Не надо этого допустить. Давайте договоримся сейчас».

    Лукашенко также подтвердил готовность организовать переговоры между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Он предложил провести такую встречу в Минске, Стамбуле или Женеве, определив, что первый день будет посвящен американо-российским отношениям, а на второй день к обсуждению пригласят других лидеров.

    Лукашенко выразил уверенность, что Путин и Трамп будут заинтересованы во встрече в белорусской столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, но подробности беседы неизвестны. Александр Лукашенко ранее заявил о возможности предотвращения новых конфликтов между Россией и Украиной.

    8 августа 2025, 14:43 • Новости дня
    Лукашенко заявил о возможности вечного мира между Россией и Украиной

    Лукашенко: При разумных переговорах Россия и Украина никогда не будут воевать

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение о возможности предотвращения новых конфликтов между Россией и Украиной.

    По его словам, ключом к исключению военного противостояния служит достижение договоренностей, основанных на взаимных уступках и компромиссе, передает ТАСС.

    «Если разумно провести переговоры и пойти на уступки России, а России – на уступки Украине (надо определить эти вопросы и сделать взаимные уступки), Россия никогда больше не будет воевать с Украиной. Никогда», – сказал белорусский лидер в интервью журналу Time, показанном в эфире телеканала «Первый информационный».

    Ранее президент России Владимир Путин положительно оценил переговоры России и Украины в Стамбуле.

    8 августа 2025, 14:48 • Новости дня
    Лукашенко и Путин обсудили вопросы двусторонних отношений

    Лукашенко и Путин обсудили вопросы двусторонних отношений по телефону

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили по телефону, детали беседы пока не раскрыты, однако сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Пул Первого».

    О состоявшемся телефонном разговоре Александра Лукашенко и Владимира Путина сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого», передает ТАСС.

    Разговор прошел в пятницу, однако подробности общения лидеров пока не раскрываются. В сообщении отмечается, что детали беседы будут озвучены позднее. Другой информации о содержании переговоров на данный момент не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новые конфликты между Россией и Украиной можно было бы предотвратить при более активном диалоге сторон.

    8 августа 2025, 14:32 • Новости дня
    Лукашенко заявил об экономической выгоде Минска от санкций

    Лукашенко объяснил, как Белоруссия продает удобрения через продукты

    Президент Белоруссии отметил, что ограничения на экспорт удобрений стимулировали аграриев использовать ресурсы внутри страны для производства востребованных товаров.

    Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что западные санкции принесли стране пользу, даже несмотря на сложности с экспортом удобрений, передает ТАСС.

    В ходе инспекции уборочной кампании в Минской области он отметил: «Санкции на пользу пошли. Что вы плачетесь – удобрения некуда девать? Удобрения можно продать через продукты питания. Вложить в землю, получить корма, от кормов – мясо, молоко. И продай мясо и молоко, оно всегда имеет спрос».

    По словам Лукашенко, вложения удобрений в сельское хозяйство позволяют получать корм, а затем мясо и молочные продукты, которые пользуются стабильным спросом на рынке. Он подчеркнул, что таким образом республика может компенсировать ограничения на прямой экспорт удобрений.

    В публикации также отмечается, что Минск неоднократно указывал на негативное влияние санкций ЕС на глобальную продовольственную безопасность. ТАСС напоминает, что Литва выступила одним из главных сторонников ограничений и полностью остановила транзит белорусских грузов, включая калийные удобрения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил благоприятное влияние рапсового масла на организм и дал рекомендации по его включению в рацион.

    Лукашенко выразил тревогу по поводу возрастающего давления со стороны Польши и стран Балтии и подчеркнул значимость работы КГБ.

    Товарооборот между Россией и Белоруссией превысил 50 млрд рублей, что было отмечено как значительное достижение на встрече лидеров двух стран в Валааме.

    8 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин и Лукашенко обсудили детали встречи президента России с Уиткоффом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудили детали встречи российского лидера со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и инициативы американской стороны по мирным переговорам,

    Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили детали встречи российского лидера со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и инициативы американской стороны по мирным переговорам, сообщает близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого».

    В ходе беседы Путин подробно проинформировал Лукашенко о переговорах, прошедших в Кремле, а также о договоренностях между президентами России и США относительно будущей встречи.

    Сейчас стороны определяют место проведения встречи президентов России и США.

    Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор.

    Лукашенко заявил, что новые конфликты между Россией и Украиной можно было бы предотвратить при более активном диалоге сторон.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин и Уиткофф показали пример «спокойной» дипломатии.

    Грузия признала ответственность за войну-2008 по международным документам
    Власти ФРГ приняли негласное решение прекратить работу российских СМИ
    NBC: Трамп накричал на Нетаньяху из-за слов о голоде в Газе
    Пилот вертолета Robinson умер после посадки на вулкане Камчатки
    Появилось видео золотого самолета короля Малайзии в Казани
    Руководство Intel вступило в переговоры с Белым домом после скандала
    Появились подробности ограбления людьми в масках почты в Москве

    Россия достигнет целей СВО независимо от цен на нефть

    Если цены на нефть упадут всего на десять долларов, Россия закончит боевые действия на Украине. По крайней мере, так говорит президент США Дональд Трамп. Что происходит с российскими нефтегазовыми доходами и действительно ли гипотетическое снижение цен на нефть может повлиять на ход спецоперации? Подробности

    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности

    Как вернуть воду в освобожденный Донбасс

    Дефицит воды нарастает в регионах Донбасса, водоснабжение приходится налаживать экстренными и нестандартными способами. Кризис этот полностью рукотворный, он годами создавался силами киевского режима. Решение проблемы напрашивается не только техническими, но и чисто военными методами. Подробности

    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

