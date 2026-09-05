ВС России нанесли высокоточные удары по заводам и складам ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием и дальнобойными беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и логистики Украины, передает Минобороны в MAX. В Днепропетровской области целями стали металлургические комбинаты «Каметсталь» и «Днепровский металлургический завод», которые обеспечивают украинскую оборонную промышленность металлопродукцией.

В Николаевской и Одесской областях поражены логистические центры, где хранилось военное имущество, а также электроподстанция «Николаевская». В порту Черноморска уничтожено судно-сухогруз с вооружением и снаряжением для украинских войск. Удары наносились как по промышленным, так и по транспортным узлам.

Накануне вечером в Киевской области был поражен логистический центр «Святопетровский» и две площадки с топливом на аэродроме Гостомель. Кроме того, в городе Бровары уничтожен центр радио- и радиотехнической разведки противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Министерство обороны сообщило об уничтожении логистического объекта ВСУ в Николаеве.

В тот же день российские войска поразили два сухогруза с западным вооружением в портах Одесской области.

Несколькими днями ранее армия России атаковала логистические центры хранения военных грузов в Киевской области.