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Российские войска ударили по металлургическим заводам и логистике ВСУ
ВС России нанесли высокоточные удары по заводам и складам ВСУ
Российские военные атаковали металлургические заводы на Украине, обеспечивающие военно-промышленный комплекс страны, а также уничтожили сухогруз с вооружением в порту Черноморска, сообщили в Минобороны России.
Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием и дальнобойными беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и логистики Украины, передает Минобороны в MAX. В Днепропетровской области целями стали металлургические комбинаты «Каметсталь» и «Днепровский металлургический завод», которые обеспечивают украинскую оборонную промышленность металлопродукцией.
В Николаевской и Одесской областях поражены логистические центры, где хранилось военное имущество, а также электроподстанция «Николаевская». В порту Черноморска уничтожено судно-сухогруз с вооружением и снаряжением для украинских войск. Удары наносились как по промышленным, так и по транспортным узлам.
Накануне вечером в Киевской области был поражен логистический центр «Святопетровский» и две площадки с топливом на аэродроме Гостомель. Кроме того, в городе Бровары уничтожен центр радио- и радиотехнической разведки противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Министерство обороны сообщило об уничтожении логистического объекта ВСУ в Николаеве.
В тот же день российские войска поразили два сухогруза с западным вооружением в портах Одесской области.
Несколькими днями ранее армия России атаковала логистические центры хранения военных грузов в Киевской области.