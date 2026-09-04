Зеленский сообщил о предстоящем визите Уиткоффа и Кушнера в Киев

Зеленский: Уиткофф и Кушнер посетят Киев в воскресенье

Tекст: Елизавета Шишкова

Зеленский анонсировал прибытие Уиткоффа и Кушнера на Украину в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. «Сегодня уже четко определено, что американские представители будут в ближайшие дни на Украине и будут в России», – заявил украинский лидер.

По словам Зеленского, детали поездки уже получены от команды американского президента. Политик подчеркнул, что делегаты посетят Москву, а в воскресенье прибудут в Киев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осведомленный источник подтвердил планы американских переговорщиков посетить российскую и украинскую столицы. Портал Axios назвал датами поездки 5 и 6 сентября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил вероятность требования Вашингтона о приостановке украинских атак на время визита делегации.