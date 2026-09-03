Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта
Российские войска за прошедшие сутки установили контроль над Василевкой, Благодартным и Должанкой в Харьковской области, а также освободили Ижевку в ДНР.
Подразделения группировки «Север» взяли под контроль населенные пункты Василевка, Благодатное и Должанка в Харьковской области, говорится в
канале Max Минобороны.
Было нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Гоптовки, Новоалександровки, Ольховатки, Погорелонр, Приколотнонр, Хотомли и Шевченково.
А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Кияницей, Уланово и Хотенью.
Противник при этом потерял свыше 315 военнослужащих, две бронемашины, четыре артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию РЭБ.
Подразделения Южной группировки освободили Ижевку в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Веролюбовки, Дружковки, Краматорска, Николаевки, Семеновки и Славянска ДНР.
Противник при этом потерял более 205 военнослужащих, четыре бронемашины и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах Грушевки, Петровки, Прилютово, Студенокв Харьковской области, Крымки и Пришиба ДНР.
Потери противника при этом составили свыше 210 военнослужащих, четыре бронемашины, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.
Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Андреевки, Белозерского, Бокового, Грузского, Добропольея, Новотроицкого и Сергеевки ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 385 военнослужащих, три бронемашины, станция РЭБ и станция радиоэлектронной разведки, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне российские войска освободили харьковскую Казачью Лопань и Святогорск в ДНР
А до этого армия России зачистила от противника Новопавловку и Червоную Криницу в Запорожской области.