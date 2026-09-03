Чекунков: Новые предприятия станут катализатором развития Дальнего Востока

Tекст: Мария Иванова

Дальний Восток развивается в полтора раза быстрее, чем страна в целом, передает РИА «Новости».

«Мы набрали хороший темп. Дальний Восток в полтора раза быстрее развивался, чем страна в среднем. И как раз те предприятия, которые запущены, они будут служить катализатором следующего рывка», – сказал министр журналистам после выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ.

В качестве примера он привел гигантские горнодобывающие предприятия, которые уже начали работать. Сейчас они подходят к этапу принятия решения о более глубокой переработке, что напрямую зависит от наличия энергетики.

Уже принята программа развития энергетики на 50 лет вперед. Когда бизнес получит гарантию строительства атомной электростанции, он начнет инвестировать в строительство и переработку. По словам министра, запущен позитивный цикл, который будет сложно остановить.

Правительство приняло новую стратегию развития Дальнего Востока, основанную на перезапуске экономики. Сквозной темой выступления президента были технологии, самодостаточность и будущее, которое регион строит на своих традиционно сильных столпах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о значительном экономическом подъеме Дальнего Востока.

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