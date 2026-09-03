Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Захарова высмеяла переезд центра Чубайса в израильский салон красоты
Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично отреагировала на информацию о размещении исследовательского проекта Анатолия Чубайса в хозяйственном помещении под Тель-Авивом.
Дипломат обратила внимание на публикацию о смене адреса учреждения бывшего главы корпорации «Роснано», передает Telegram-канал представителя ведомства. Выяснилось, что по документам организация теперь располагается в пристройке, где работает салон красоты.
«Кто бы сомневался. Как с планшетами для школьников – все проекты про одно и то же», – написала Мария Захарова.
Она также выразила надежду, что дальнейшая судьба инициатив Анатолия Чубайса больше не будет заботой российской стороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс стал организатором «Центра российских исследований» в Тель-Авиве.
В конце прошлого года Арбитражный суд Москвы арестовал счета бывшего чиновника на сумму почти 12 млрд рублей.
Весной этого года председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об утрате бизнесменом права на возвращение в Россию.