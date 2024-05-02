По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.0 комментариев
Венедиктов рассказал о новом проекте Чубайса в Израиле
Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс стал автором идеи и одним из организаторов «Центра российских исследований» в Тель-Авиве, рассказал экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов* (признан в России иноагентом).
В центре начнется научное изучение проблем российской современности, сообщил Венедиктов в своем Telegram-канале.
Среди тех, кто будет сотрудничать с центром, заявлены публицист Александр Баунов и социолог Виктор Вахштайн (оба признаны в России иноагентами), заместитель шеф-редактора «Коммерсанта» Дмитрий Бутрин, писатель Александр Архангельский.
«Россия второй раз за последние 35 лет меняет вектор своего развития на противоположный. Очень важно встать над эмоциями, личными судьбами, политическими предпочтениями и попытаться заново понять нашу новейшую историю, чтобы не повторять сделанных ошибок. Только так можно получить уроки, которые будут по-настоящему востребованы в будущем», – прокомментировал Чубайс новый проект Венедиктову.
Ранее Чубайс вместе с супругой режиссером Авдотьей Смирновой закупили и развезли гуманитарную помощь для пострадавших при атаке ХАМАС израильтян.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом