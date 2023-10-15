Чубайс развез гуманитарную помощь пострадавшим от атак израильтянам

Экс-глава Роснано Чубайс занялся развозом гуманитарной помощи пострадавшим от атак ХАМАС

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он опубликовал фотографии, на которых видно, как находящийся рядом с автомобилем Чубайс перебирает коробки с вещами.

По словам Венедиктова, экс-главе Роснано помогает его супруга.

Ранее стало известно, что экс-глава Роснано вернулся в Израиль после краткосрочного рабочего визита в Дубай.