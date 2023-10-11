Чубайс сообщил о возвращении в Израиль

Рар оценил слова Маска о неизбежной гражданской войне в Европе

Германский эксперт Рар: Создание Европейского халифата может стать реальностью

Tекст: Евгений Поздняков

«К высказываниям Илона Маска я бы отнесся серьезно. Он хорошо понимает мир и не стесняется пренебрегать правилами языка «политической корректности». Действительно, протесты и уличные бои ближневосточных мигрантов с полицией во Франции вспыхивают настолько часто, что их уже называют прелюдией к гражданской войне», – сказал германский политолог Александр Рар.

«В Германии набирает обороты схожая ситуация. Немало западных мыслителей предсказывают массовое нашествие представителей африканского и арабского мира в южные страны ЕС. При этом выступать они будут уже не в качестве беженцев, но завоевателей. Произойти это может уже в ближайшее десятилетие», – полагает эксперт.

«Создание Европейского халифата может стать реальностью. В некоторых государствах Евросоюза уже существуют районы, где правоохранительные органы полностью утратили контроль над происходящим. В таких кварталах жизнь граждан полностью подчинена правилам шариата», – подчеркивает собеседник.

«Массовый и неконтролируемый наплыв мигрантов в скором времени приведет к социальному взрыву в ЕС. Европейские лидеры пытаются предотвратить это, но пока безуспешно. Для качественных изменений нужно урезать социальные пособия иностранцам и перераспределить выплаты в пользу местных бедствующих граждан», – уточняет Рар.

«Однако сделать это под давлением идеалов либеральной демократии невозможно. Политика мультикультурализма, продвигаемая западными идеологами, провалилась. Нас ждут столкновения между поборниками «прогрессивных» ценностей и исламистами. Кроме того, демографические особенности двух обществ также выступают на стороне беженцев», – считает собеседник.

«Эксперты давно говорят о скорых климатических катастрофах в Африке. Поток мигрантов усилится: все больше молодых людей с континента будут пытаться осесть в богатых странах ЕС. Появляются и новые проблемы. Так, в прошлом году Евросоюз столкнулся с необходимостью помощи беженцам с Украины», – акцентирует эксперт.

«Новое направление массовой миграции усугубило имеющиеся социальные проблемы. В ЕС надеются, что большинство из прибывших после окончания конфликта вернутся домой. К тому же западные страны готовы предоставить колоссальные средства на восстановление экономики Украины», – отмечает Рар.

«Отмечу, что проблема массовой миграции более актуальна для «старой Европы». Восточноевропейские страны в этом отношении применяют иную политику: они закрывают собственные границы для «пришельцев», вынуждая, например, Германию и Францию забирать к себе большую долю переселенцев», – считает эксперт.

Резюмируя, Рар подчеркнул, что «подобное различие в подходах к решению сложившейся проблемы приводит к ярым конфликтам между руководителями различных государств ЕС». «Но восточноевропейские страны отстаивают свои позиции», – заключил он.

Ранее Илон Маск назвал гражданскую войну в Европе «неизбежной». Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Так предприниматель отреагировал на статью британского политического обозревателя Константина Кисина. В ней автор обрушился с критикой на ряд стран ЕС, открывающих свои границы для людей с другими ценностями.

Кроме того, в публикации отмечаются попытки «демонизации» противников данной миграционной политики из числа руководства Евросоюза. В своем ответе на статью Кисина, Маск написал, что «если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна».

Напомним, вопрос о прибывающих в регион беженцах является крайне острым для всей организации. Недавно Польша заблокировала решение ЕС о расселении нелегальных мигрантов по странам сообщества. Вето на реализацию проекта наложил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Против данной инициативы также выступил и глава правительства Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что Брюссель юридически изнасиловал Варшаву и Будапешт, «навязав им миграционный пакт». По его словам, в рамках обсуждений инициативы не может быть компромисса «ни сегодня, ни в ближайшие годы».

При этом Орбан подчеркнул, что Венгрия готова защищать свои границы «как от мигрантов, так и от брюссельских бюрократов». Напомним, документ, вызвавший дискуссию внутри ЕС, предусматривает расселение беженцев на основе установленных квот, а в случае отказа – выплату в общий фонд средств на их содержание.

Венгрия и Польша выступили против пакта. Власти этих стран заявили, что документ может быть принят только на основе общего согласия. При этом Брюссель планирует добиться его одобрения простым большинством голосов. Последние решения ЕС, касающиеся подготовки документа, принимались без участия представителей Будапешта и Варшавы.