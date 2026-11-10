В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Партия «Фидес» подтвердила задержание брата экс-премьера Венгрии Орбана
Венгерская оппозиционная партия «Фидес», возглавляемая бывшим премьер-министром Виктором Орбаном, признала его брата Арона политическим заключенным.
Фотография Арона Орбана появилась в разделе «политические заключенные» на официальном сайте партии «Фидес». В сообщении, сопровождающем снимок, подтверждается задержание брата экс-премьера в ходе масштабной полицейской операции в Будапеште и округе Пешт, пишет РИА «Новости».
В партии расценили произошедшее как попытку устранения политического противника и построения однопартийной системы, назвав Арона Орбана инструментом в «грязной игре».
Накануне действующий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что брат бывшего главы правительства мог быть задержан по подозрению в организации нелегальной миграции.
В разделе «политические заключенные» на сайте «Фидес» также размещены фотографии бывших министров в правительстве Орбана – Балажа Ханко и Миклоша Шестака, подозреваемых в коррупционных преступлениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в Будапеште арестовал бывшего министра культуры и инноваций Венгрии Балажа Ханко по подозрению в нецелевом расходовании 47,7 млн евро.
В сентябре бывший член кабинета министров Миклош Шестак был взят под стражу по обвинению в получении взятки на сумму около 37,5 млн долларов.
В июне власти Венгрии анонсировали масштабные суды над соратниками Виктора Орбана из-за махинаций с европейскими деньгами.