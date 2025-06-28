Tекст: Антон Антонов

«На данный момент их позиция такова: вернуться к тому, что было в 1991 году, а это нереалистично», – приводит слова Небензи RT.

Небензя также сказал, что прекращение мобилизации и демобилизация в ВСУ будут показателем готовности Киева к переговорам. По его словам, именно эти шаги станут лакмусовой бумажкой серьезности намерений украинской стороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что Владимир Зеленский продолжает удерживать власть на Украине из страха перед ответственностью за хищения миллиардов долларов международной помощи, а с политической точки зрения он уже мертв.

Бывший главком ВСУ и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный отметил, что Украине не стоит ожидать возвращения к границам 1991 или 2022 года. МИД России подчеркнул, что Москва никогда не допустит возвращения украинских границ к рамкам 1991 года.