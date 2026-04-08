Спортивный марафон «Единой России» объединит более миллиона человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пятый сезон спортивного марафона «Сила России», организованного «Единой Россией», стартовал по всей стране, сообщает официальный сайт парти.

В этом году ожидается участие более 1 млн человек и более 400 организаций высшего образования. До августа по всей России будут работать спортивные площадки для людей с инвалидностью и семей с детьми, а также появятся новые командные треки.

По словам председателя Центрального совета сторонников «Единой России» Ольги Занко, инициаторы проекта хотят сделать спорт нормой жизни для каждого: «Мы хотим сделать так, чтобы спорт стал нормой жизни. «Единая Россия» готова помочь попробовать себя в новых направлениях и перенять опыт от легенд российского спорта. Каждый найдёт занятие по душе: пройдут инклюзивные тренировки, мероприятия для семей с детьми, участников СВО. К нашему спортивному движению уже присоединились более 1,3 млн человек. Уверены, очередной сезон марафона объединит ещё больше участников», – отметила она.

В рамках марафона предусмотрены три основные номинации: «Лучшая спортивная студенческая команда России», «Лучшая спортивная трудовая команда России» и «Лучшая спортивная семейная команда России».

Каждые две недели будут поощряться лидеры личного рейтинга – активные участники смогут получить коллекционные карточки с автографами знаменитых спортсменов.

Важной частью программы станет неделя инклюзивного спорта, организованная совместно с Паралимпийским комитетом России и обществами глухих и слепых.

Для удобства участников интегрирована информация о тренировках в приложении «Мой фитнес».

Церемонию открытия марафона в Новосибирске провёл трёхкратный олимпийский чемпион, сенатор Александр Карелин. В различных вузах по всей стране прошли открытые тренировки с участием известных российских спортсменов: Александра Легкова, Александра Зарубина, Дениса Лебедева, Альсима Черноскулова, Светланы Журовой и Дмитрия Пирога.

За четыре года проект «Сила России» уже объединил 1,3 млн человек и провёл 27 тыс. мероприятий. К участию приглашаются профессиональные спортсмены, любители, ветераны СВО, а также люди с ограниченными возможностями здоровья. Все активности марафона бесплатны, подробности доступны на сайте sila-rossii.er.ru.