Спортивный марафон «Единой России» объединит более миллиона человек
Юбилейный сезон спортивного марафона «Сила России» партии «Единая Россия» охватит свыше миллиона участников по всей стране, впервые предложив командные треки для студентов, семей и трудовых коллективов, кроме того пройдет неделя инклюзивного спорта, сообщила пресс-служба партии.
Пятый сезон спортивного марафона «Сила России», организованного «Единой Россией», стартовал по всей стране, сообщает официальный сайт парти.
В этом году ожидается участие более 1 млн человек и более 400 организаций высшего образования. До августа по всей России будут работать спортивные площадки для людей с инвалидностью и семей с детьми, а также появятся новые командные треки.
По словам председателя Центрального совета сторонников «Единой России» Ольги Занко, инициаторы проекта хотят сделать спорт нормой жизни для каждого: «Мы хотим сделать так, чтобы спорт стал нормой жизни. «Единая Россия» готова помочь попробовать себя в новых направлениях и перенять опыт от легенд российского спорта. Каждый найдёт занятие по душе: пройдут инклюзивные тренировки, мероприятия для семей с детьми, участников СВО. К нашему спортивному движению уже присоединились более 1,3 млн человек. Уверены, очередной сезон марафона объединит ещё больше участников», – отметила она.
В рамках марафона предусмотрены три основные номинации: «Лучшая спортивная студенческая команда России», «Лучшая спортивная трудовая команда России» и «Лучшая спортивная семейная команда России».
Каждые две недели будут поощряться лидеры личного рейтинга – активные участники смогут получить коллекционные карточки с автографами знаменитых спортсменов.
Важной частью программы станет неделя инклюзивного спорта, организованная совместно с Паралимпийским комитетом России и обществами глухих и слепых.
Для удобства участников интегрирована информация о тренировках в приложении «Мой фитнес».
Церемонию открытия марафона в Новосибирске провёл трёхкратный олимпийский чемпион, сенатор Александр Карелин. В различных вузах по всей стране прошли открытые тренировки с участием известных российских спортсменов: Александра Легкова, Александра Зарубина, Дениса Лебедева, Альсима Черноскулова, Светланы Журовой и Дмитрия Пирога.
За четыре года проект «Сила России» уже объединил 1,3 млн человек и провёл 27 тыс. мероприятий. К участию приглашаются профессиональные спортсмены, любители, ветераны СВО, а также люди с ограниченными возможностями здоровья. Все активности марафона бесплатны, подробности доступны на сайте sila-rossii.er.ru.