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Скандально известный дипломат Мельник назначен постпредом Украины при ООН
Зеленский назначил оскорбившего Шольца дипломата Мельника постпредом Украины при ООН
Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о назначении постпредом Украины при ООН Андрея Мельника, который называл канцлера Олафа Шольца «ливерной колбасой», когда был послом Украины в Германии.
Зеленский заявил о назначении новых украинских послов, согласовано «более 30 решений», передает РИА «Новости».
«Среди которых Нариман Джелял – в Турцию, Алена Гетьманчук – представителем Украины в НАТО, Андрей Мельник – представителем Украины в ООН», – сказал Зеленский.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мельник известен скандальными выходками. На должности посла в Германии он оскорбил Шольца, назвав его «обиженной ливерной колбасой». Также Мельник «послал к черту» депутата Бундестага Ральфа Стенгера. Позднее его перевели на должность посла в Бразилии. Сообщалось, что Зеленский рассматривает его кандидатуру на пост посла Украины в США.