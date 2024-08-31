Посол Украины пожаловался на отсутствие доверия в отношениях с Бразилией

Посол Украины в Бразилии Мельник заявил о почти полном отсутствии доверия в отношениях между странами

Tекст: Антон Антонов

Мельник, который прежде занимал должность посла в Германии, заявил, что с Берлином у Киева, «несмотря на все трудности, был нормальный контакт и постоянная коммуникация». По его словам, с Бразилией у Украины, «к сожалению или к счастью, пока нет такой коммуникации». В частности, Киев не знал о подготовке бразильско-китайской мирной инициативы.

Мельник отметил, что такая коммуникация позволяла Берлину жаловаться на его действия Киеву. «Я был бы рад даже, чтобы бразильцы на меня жаловались, потому что это означало бы, что у нас есть контакт», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Мельник рассказал, что в Бразилии ему «четко и брутально» обозначили красные линии – все сообщения в соцсетях «читаются и докладываются лично министру», бразильцы «на эти посты реагируют очень болезненно».

Он посетовал, что уговорить Бразилию на сотрудничество сложно, потребуется не один год. Москва была «намного активнее» в работе с Глобальным Югом, а Украина «присутствовала здесь недостаточно», сосредоточившись на ЕС и НАТО. «Бразилия такая страна, где, к сожалению, нельзя ожидать скорых и положительных для нас решений», – сказал он.

Мельник также посетовал на катастрофическую ситуацию с кадрами: «Мы вынуждены искать людей буквально на улице». По его словам, «во всей системе МИД есть буквально несколько человек, дипломатов низкого и среднего звена, знающих португальский язык», но они заняты «в других посольствах».

На должности проводится уже третий конкурс, поскольку «ни по внутреннему, ни по внешнему конкурсу» подходящих людей не выявили. «Так не может работать система. Это катастрофа», – сказал он.

Напомним, на должности посла в Германии Мельник прославился скандальными заявлениями, в том числе оскорблением канцлера Олафа Шольца. В Бразилии Мельник посетовал, что в этой стране никто не хочет говорить об украинском конфликте.