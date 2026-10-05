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    Фил Коллинз задумал песню «Толстые люди с оружием» о США
    ВС России поразили одесский порт Вилково
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    США вывели бомбардировщики B-1 с базы в Британии
    Украине предрекли финансовую катастрофу из-за проблем с экспортом зерна
    Выборы президента Бразилии не выявили победителя
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит в Алешках

    В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Урсула станет вестлихфюрером

    Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    5 комментариев
    5 октября 2026, 10:08 • Новости дня

    Венгрия допустила снятие вето на технический этап вступления Украины в ЕС

    FT: Венгрия допустила снятие вето на технический этап вступления Украины в ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Венгрии планируют на этой неделе снять вето на технический этап переговоров о вступлении Украины в Европейский союз, сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поручил дипломатам не препятствовать направлению Украине и Молдавии писем о возможном открытии переговорных блоков о внутреннем рынке и конкурентоспособности, пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    Издание подчеркивает, что этот шаг носит процедурный, но символический характер. Полная политическая поддержка Будапешта будет зависеть от принятия Верховной радой 12 октября законопроекта об образовательных правах меньшинств. Документ был подготовлен с учетом позиции венгерских властей.

    Как утверждает источник газеты, в случае согласования двух блоков неоткрытыми останутся только зеленая повестка, сельское хозяйство и региональная политика. Еврокомиссия планирует достичь по ним договоренности до конца года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году.

    Переговоры по присоединению Киева к объединению были перенесены из-за Будапешта.

    Венгрия выступила против ускоренного присоединения Украины к Европейскому союзу.

    4 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Эксперт: ВС России не остановили удары по Киеву из-за визита Мерца

    Военный эксперт Кнутов: ВС России не остановили удары по Киеву из-за визита Мерца

    Эксперт: ВС России не остановили удары по Киеву из-за визита Мерца
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Наиболее приемлемым ответом Москвы на расширение немецкой поддержки ВСУ является достижение полной логистической изоляции Украины. Задача России – лишить Киев возможности получать оружие и боеприпасы с украино-германских производств, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев.

    «Кроме производства БПЛА для ВСУ в Германии, речь на встрече канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского будет идти о выпуске ракеты FP9. Разработка компании FirePoint, вероятно, обретет немецкую систему наведения. Кроме того, стороны планируют усовершенствовать двигатель для увеличения дальности действия в 1 тыс. км. Что касается топлива, то его, возможно, будут производить в Дании», – рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «В целом это довольно серьезный пакет помощи, указывающий на еще большее втягивание Германии в украинский кризис. В этой ситуации у Москвы есть два сценария реагирования. Первый – атаковать немецкие объекты ВПК, работающие в интересах ВСУ. Это, скажем так, максимально прямое воздействие на ситуацию. Однако оно грозит широкомасштабным конфликтом России и НАТО», – предупредил собеседник.

    Вторым и наиболее приемлемым в данной ситуации вариантом собеседник назвал полную логистическую изоляцию Украины. «Вопрос отрезания противника от Черного моря пока можно считать условно решенным. Теперь необходимо лишить украинскую сторону транспортного сообщения с Польшей и Румынией. Собственно, для этого российские силы поражают мосты в Киеве и точечно бьют по магистралям, связывающим украинскую столицу со Львовом, Харьковом и Одессой», – продолжил Кнутов.

    Спикер также обратил внимание на изменение тактики Москвы в плане приостановки атак по Киеву во время визитов иностранных делегаций. «Россия прекратила воздерживаться от ударов по украинской столице на период пребывания в городе высоких «гостей». Думаю, это было сделано целенаправленно, чтобы более доходчиво показать им реальную опасность их планов по милитаризации Украины и вовлечения своих стран в конфликт», – полагает эксперт.

    «Вероятно, именно поэтому визит Мерца держался в тайне. Российские силы теоретически могли ударить по локомотиву, везущему состав с немецкой делегацией. Думаю, на этом визит Мерца закончился бы – канцлер как можно быстрее возвратился бы в Берлин. При этом не уверен, что в Германии общество безусловно осудило бы произошедшее, учитывая растущее недовольство поддержкой Украины в убыток тратам на внутренние нужды», – резюмировал Кнутов.

    В воскресенье канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев. Его сопровождают министр экономики Катарина Райхе и главы компаний Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems, сообщает Reuters.

    По словам представителей немецкого правительства, Мерц объявит о пакете мер, который включает выделение 1 млрд евро военной помощи и 350 млн евро на ремонт объектов энергетического сектора. Ожидается также, что в ходе визита будет заключено соглашение о совместном производстве различных видов БПЛА.

    По словам Мерца, визит призван подтвердить, что Берлин и в дальнейшем будет поддерживать Киев. Ожидается также, что канцлер будет настаивать на том, чтобы украинское правительство добилось прогресса в проведении реформ, запрошенных партнерами по ЕС, в том числе в борьбе с коррупцией.

    Несколько дней назад Владимир Зеленский после телефонного разговора с Мерцем заявил, что Украина в ближайшее время завершит сделку с Германией по производству БПЛА, ракет и соответствующего программного обеспечения. Ожидается, что ключевым направлением станет ускоренное производство противотанковых беспилотников, которые уже успешно протестировала немецкая оборонно-технологическая компания Quantum.

    Ранее стороны объявили о создании Quantum WIY Industries – совместного предприятия по производству беспилотника-перехватчика Strila и сопутствующих технологий ПВО. Соглашение также предусматривает совместную разработку и выпуск оружия с дальностью действия более 1 тыс. км, которое Украина сможет использовать для нанесения ударов вглубь территории России.

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    4 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    Минобороны пообещало усилить удары в ответ на угрозы Зеленского

    Минобороны: Удары по объектам на Украине будут усилены после угроз Зеленского

    Минобороны пообещало усилить удары в ответ на угрозы Зеленского
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удары по военным объектам и объектам ВПК Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре будут усилены после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского бить по российским НПЗ, сообщило Министерство обороны.

    В Минобороны России услышали заявление Владимира Зеленского, что в ответ на удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, где производятся БПЛА и ракетное вооружение для атак по России, а также по объектам инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, киевский режим усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Российские военные напомнили, что массированные атаки наносятся именно в ответ на действия Киева. В их числе названы попытки сорвать голосование на выборах в Госдуму целенаправленными ударами беспилотников по избирательным комиссиям, жертвами которых стали шесть мирных жителей, и попытки организовать массированный налет более 1600 дронов на гражданские объекты в Москве 19-20 сентября.

    Кроме того, киевские власти с помощью беспилотников пытались сорвать проведение международного экономического форума в Петербурге в июне 2026 года. Также минувшей ночью был нанесен террористический удар по жилым кварталам Белгорода, где нет военных объектов, в результате чего есть погибшие и раненые, повреждены многоквартирные дома и личные автомобили, добавили в министерстве.

    «После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооруженных сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуре в Киеве и в других областях Украины будут усилены», – сообщило Минобороны России.

    Это станет ответом на угрозы Владимира Зеленского атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы.

    В ведомстве подчеркнули, что украинцам следует винить в происходящем исключительно главу киевского режима, который несет за это полную личную и политическую ответственность.

    В субботу Минобороны прокомментировало удары по инфраструктуре Украины. Президент Владимир Путин прокомментировал ответные удары по украинской портовой инфраструктуре фразой «получи, фашист, гранату».

    Комментарии (17)
    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    Комментарии (0)
    4 октября 2026, 11:15 • Новости дня
    Северный мост в Киеве поврежден после взрыва

    Мэр Киева Кличко сообщил о повреждении дорожного полотна на Северном мосту

    Северный мост в Киеве поврежден после взрыва
    @ Maksym Kozlenko/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве в результате взрыва повреждено дорожное полотно Северного моста, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

    «Взрыв на дорожном полотне Северного моста», – заявил Кличко в своем Telegram-канале.

    Издание «Реальный Киев» опубликовало видео большой воронки в дорожном полотне, передает ТАСС.

    Ранее были нанесены новые удары по Северному и Южному мостам в Киеве, начался пожар, движение перекрыто.

    Также в Киеве прогремел взрыв на фоне сигнала воздушной тревоги.

    Власти Киева со следующей недели приступят к строительству резервных переправ через Днепр из-за повреждения мостов, сообщили в министерстве инфраструктуры Украины.

    В субботу перекрытие мостов в Киеве из-за российских ударов назвали катастрофой.

    Комментарии (13)
    5 октября 2026, 02:06 • Новости дня
    МИД Украины пожаловался на удары по мостам в Киеве
    МИД Украины пожаловался на удары по мостам в Киеве
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия систематически атакует мостовую инфраструктуру Киева, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    «Россия систематически атакует мостовую инфраструктуру столицы», – приводит слова министра РИА «Новости».

    По его словам, западным партнерам Киева следует увеличить вложения в украинские системы ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Вооруженные силы России продолжили наносить удары по мостам и инфраструктуре на Украине.

    В субботу Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ.

    New York Times назвала перекрытие мостов в Киеве из-за российских ударов катастрофой.

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    5 октября 2026, 01:07 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским

    Politico: Визит Мерца в Киев омрачили разногласия с Украиной о членстве в ЕС

    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским
    @ dpa/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев оказался омрачен разногласиями с Владимиром Зеленским по вопросу перспектив вступления Украины в Европейский союз, пишет Politico.

    «Визит был омрачен массированными атаками России на Киев, а также напряженностью вокруг перспектив членства Украины в ЕС», – пишет Politico.

    Как отмечает издание, между Мерцем и Зеленским есть разногласия из-за стремления Киева максимально быстро присоединиться к Евросоюзу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц в ходе визита в Киев пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    Германия предоставила Киеву новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.

    Немецкий канцлер также заявил о несогласии с мнением жителей своей страны по поводу необходимости поддержки украинской стороны.

    Ранее Мерц исключил возможность немедленного вступления страны в Евросоюз.

    В апреле Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. Позже Зеленский отверг инициативу канцлера Германии по ассоциированному членству.

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    4 октября 2026, 15:35 • Новости дня
    Мерц в Киеве заявил о несогласии с мнением немцев о поддержке Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев заявил, что не разделяет мнение немецких граждан по вопросу оказания военной поддержки Украине.

    Глава германского правительства признался в несогласии с позицией населения своей страны относительно поставок оружия Киеву, передает ТАСС.

    «Я вижу эти опросы, я слышу эти мнения, я отношусь к ним серьезно, хотя и не разделяю их», – сказал Мерц.

    Ряд политиков называют Мерца «канцлером Украины», который ведет Германию к эскалации конфликта и ухудшению отношений с Россией.

    Согласно опросу исследовательской группы Wahlen, поддержка увеличения военной помощи Киеву среди немцев падает. Доля сторонников усиления поддержки снизилась с 43% в феврале до 32% в июне, в то время как число выступающих за ее сокращение выросло с 24% до 31%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Мерц привез в Киев новый пакет помощи на 1,35 млрд евро. Партия «Альтернатива для Германии» раскритиковала этот визит на фоне нехватки средств в стране.

    В июле главу правительства уже называли канцлером Украины, а не Германии.

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    4 октября 2026, 11:57 • Новости дня
    ВСУ заблокировали вынос тел погибших мирных жителей под Алешками

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные намеренно блокируют вынос тел мирных жителей, погибших от обстрелов под Алешками в Херсонской области, чтобы скрыть военное преступление, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские войска не дают возможности своевременно выносить для захоронения тела мирных жителей, погибших от их обстрелов в Алешках и окрестностях, передает ТАСС.

    «Тяжелая ситуация наблюдается не только в самих Алешках, но и в районах, расположенных в 10 км от города. Украинские военные не дают возможность своевременно выносить для захоронения тела мирных жителей, погибших от рук ВСУ. Тела могут оставаться на местности до двух недель. На основании имеющихся тел возбуждается уголовное дело», – заявил источник.

    Собеседник агентства подчеркнул, что таким образом украинские войска намеренно блокируют вынос тел, чтобы не допустить фиксации военного преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские военные попытались изолировать жителей Алешек дронами и минами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила власти Украины в попытке создания «Бучи 2.0» из гуманитарной ситуации в Алешках.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал ложью заявления Киева о положении дел в этом городе.

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    5 октября 2026, 09:09 • Новости дня
    Украине предрекли финансовую катастрофу из-за проблем с экспортом зерна

    FT: Украина может потерять 8 млрд долларов из-за блокировки портов

    Украине предрекли финансовую катастрофу из-за проблем с экспортом зерна
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Трудности с экспортом зерна могут привести к катастрофическим последствиям для финансовой системы Украины, сообщает Financial Times.

    Проблема с вывозом сельскохозяйственной продукции из страны усугубляется огромными дополнительными расходами на транспортировку автотранспортом, в результате чего лишь незначительная часть зерна сможет достичь внешних рынков, пишет Financial Times.

    По оценке министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого, при закрытых портах страна может потерять не менее 8 млрд долларов в период с июня этого года по июнь 2027-го. Эта сумма эквивалентна 20% от общего объема экспортной выручки за прошлый год, отмечает РИА «Новости».

    Высоцкий также отметил, что Украина планировала экспортировать в этом году 64 млн тонн сельхозпродукции, однако вывезти удастся в лучшем случае половину этого объема, если порты не заработают. При этом эксперты полагают, что объемы экспорта могут оказаться еще ниже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на Украине спрогнозировали сокращение посевных площадей на 40%.

    Летом Financial Times сообщала о проблемах Киева с экспортом зерна через Черное море.

    В феврале Reuters констатировало, что удары ВС России по портам лишили Украину основных доходов.

    Комментарии (4)
    4 октября 2026, 12:23 • Новости дня
    ВС России продолжили наносить удары по мостам и инфраструктуре на Украине
    ВС России продолжили наносить удары по мостам и инфраструктуре на Украине
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России продолжили бить по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, действующим в интересах ВСУ, а также мостам в Киеве.

    «Столица в очень драматичной ситуации… Жить как в мирное время больше не выйдет», – заявил Кличко, его слова приводит издание «Страна.ua», передает РИА «Новости».

    Вооруженные силы России продолжили наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, действующим в интересах ВСУ. В частности, беспилотник «Герань» повредил опору Северного моста в Киеве, который использовался для переброски войск и снабжения военных грузов.

    В Киевской области поражен логистический центр «Гостомель», где хранились материальные средства для боевиков. В Днепропетровске нанесен удар по зданию «Укртелекома». Кроме того, после удара по складскому комплексу «Вента» на Украине возможен дефицит лекарств от крупнейших производителей, таких как Bayer, Sanofi, Pfizer и других.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Северный мост в Киеве получил повреждения в результате взрыва. В субботу перекрытие мостов в украинской столице из-за российских ударов назвали катастрофой.

    В Днепропетровске вспыхнул крупный пожар на верхних этажах офисного здания компании «Укртелеком».

    Власти города решили строить резервные переправы через Днепр.

    В МИД подчеркнули, что Вооруженные силы продолжат массированные удары возмездия по военным объектам в Киеве и других украинских городах.

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    4 октября 2026, 12:09 • Новости дня
    Появились подробности гибели британского военного на Украине

    Independent: Британский военный погиб при взрыве на испытаниях украинского оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Капрал Джордж Хули из Великобритании погиб на Украине в июне прошлого года после взрыва на испытаниях нового украинского оружия, сообщает Independent.

    Неизвестные ранее детали смерти Джорджа Хули опубликовал Independent. О смерти капрала британское министерство обороны сообщило 9 декабря 2025 года, уточнив, что он погиб вдали от линии фронта, сообщают СМИ.

    28-летний капрал был смертельно ранен 12 июня 2025 года. Он получил множественные травмы после того, как на испытаниях нового украинского оружия, где присутствовал военный, произошел взрыв.

    Командир британца рассказал, что услышал громкий звук и увидел вспышку. Хули получил множественные осколочные ранения и умер в киевском госпитале. Расследование смерти было закрытым по просьбе семьи. Смерть капрала стала первым официальным признанием присутствия на Украине британских десантников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские военные ликвидировали в зоне спецоперации на Украине кадрового британского военного. В январе Лондон сообщил о росте числа британских военных на украинской территории. В 2025 году Великобритания признала присутствие своих военных на Украине.

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    4 октября 2026, 16:44 • Новости дня
    Мерц: Берлин зимой соберет «коалицию желающих» по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Предстоящей зимой Германия организует встречу союзников для координации помощи Киеву, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе визита на Украину.

    Власти ФРГ совместно с Францией и Британией планируют провести новые переговоры по поддержке Киева, передает ТАСС. Об этом стало известно во время необъявленного визита немецкого руководства в украинскую столицу.

    «Мы намерены зимой вместе с Францией и Британией провести встречу коалиции желающих в Берлине для координации дальнейшей помощи», – подчеркнул канцлер. Известно, что в поездке его сопровождала министр экономики Катерина Райхе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц неожиданно прибыл в Киев.

    По итогам встречи Владимир Зеленский анонсировал выделение нового пакета немецкой помощи на сумму более 1,3 млрд евро.

    Правительство Франции уже назначало совещание подобной «коалиции желающих» по оказанию поддержки Украине.

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    4 октября 2026, 12:33 • Новости дня
    АдГ раскритиковала визит Мерца в Киев на фоне нехватки средств в Германии

    Партия «Альтернатива для Германии» осудила визит Мерца в Киев

    Tекст: Вера Басилая

    Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель и зампредседателя фракции Маркус Фронмайер раскритиковали визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца на Украину из-за нехватки денег на нужды собственных граждан.

    «В национальный праздник Германии Мерц едет на Украину и обещает выделить еще миллиарды из средств немецких налогоплательщиков, причем этих средств не хватает системам пенсионного и медицинского страхования», – написала Вайдель в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Она добавила, что Германия переживает тяжелейший энергетический кризис, поэтому подобные действия властей «уже просто немыслимы». Маркус Фронмайер в свою очередь указал, что Киеву обещают миллиарды из казны, тогда как на самих немцев средств не хватает, передает РИА «Новости».

    Правительство ФРГ заложило в бюджет на 2026 год 11,5 млрд евро на помощь украинской армии. В 2027 году Берлин намерен потратить на эти цели 11,6 млрд евро, а в 2028–2029 годах планируется выделять минимум по 8,5 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье канцлер ФРГ Фридрих Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом и привез новый пакет помощи на 1,35 млрд евро.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот визит «возвращением убийц на место преступления».

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    4 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    Захарова назвала визит Мерца в Киев «возвращением убийц на место преступления»

    Захарова охарактеризовала визит канцлера ФРГ Мерца в Киев как пиар на крови

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев, назвав его возвращением убийц на место преступления.

    «Убийцы возвращаются на место преступления. Пиар на крови», – заявила Захарова, пишет «Комсомольская правда».

    Ранее сообщалось, что Мерц привез в Киев новый пакет помощи на 1,35 млрд евро.

    Также сообщается, что Мерц в Киеве намерен объявить о передаче ВСУ тысяч дронов-перехватчиков.

    Напомним, немецкий канцлер в воскресенье прибыл в Киев с необъявленным визитом.


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    4 октября 2026, 11:26 • Новости дня
    Депутаты Европарламента предложили передать ЕК замороженные активы России

    Депутаты ЕП предложили передать Еврокомиссии замороженные активы России

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты Европарламента выступили с инициативой передать замороженные активы России на сумму более 200 млрд евро под контроль Еврокомиссии для последующей передачи Украине, сообщило издание Les Echos.

    Издание Les Echos пишет, что письмо с предложением подписали 122 евродепутата. В статье отмечается: «Перед лицом острой ситуации на Украине дискуссия о российских активах вновь выходит на первый план».

    Депутаты предлагают перевести средства из депозитария Euroclear в механизм, контролируемый напрямую Еврокомиссией, передают «Вести».

    Проект предполагает распределение юридических и финансовых рисков между всеми странами ЕС. Евросоюз обязуется возмещать потери и издержки государствам или депозитариям в случае ответных мер со стороны Москвы.

    В публикации также подчеркивается, что Бельгия, где находится основная часть замороженных активов, сохраняет сдержанную позицию по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин обвинил Европу в грубом изъятии активов российских компаний.

    В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Брюссель понимает все последствия попытки изъятия активов России.

    Летом Euroclear решил подать иск в Бельгии против решения суда России.

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    4 октября 2026, 17:55 • Новости дня
    Депутат Рады признал отсутствие денег на содержание Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Киеву не хватает средств на продолжение конфликта и базовое содержание государства на фоне потери бизнеса.

    Украине не хватает средств даже на базовое содержание государства, страна теряет бизнес и экономику, передает РИА «Новости». Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил об ухудшении условий, предлагаемых Киеву.

    «У нас нет собственных денег не только на войну, но и даже на то, чтобы содержать государство. Мы теряем бизнес и экономику. И каждые следующие условия, которые нам предлагают, хуже предыдущих», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на космический дефицит государственного бюджета.

    Премьер-министр Сергей Корецкий объявил о переходе правительства в режим максимальной экономии.

    Министр финансов Сергей Марченко подтвердил невозможность Еврокомиссии выделить Киеву 8 млрд долларов.

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

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    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Политический труп толкнул Киев на новую эскалацию

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Что происходит в Алешках

      В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

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    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

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