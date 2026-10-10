Песков: Путин с пониманием воспринял часть предложений США по Украине

Эксперт объяснил планы США транслировать казнь террориста

Американист Межуев: «Шоу» с казнью террориста еще больше обрушит рейтинг Трампа

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

На фоне неудач во внутренней и внешней политике Дональд Трамп пытается компенсировать отсутствие реальных успехов громкими публичными акциями, используя привычную ему тактику шоумена. Одним из таких эпизодов может стать трансляция казни американского военного, убившего своих сослуживцев, считает американист Борис Межуев: «Попытки сделать шоу проводятся даже в контексте таких совершенно трагических инцидентов, как расстрел военных радикальным исламистом».

По его словам, Белый дом рассчитывает использовать реакцию на трансляцию в политических целях. Возмущение либеральной части общества можно будет представить как защиту убийцы, а критикующих президента демократов – выставить сторонниками преступника. В результате Трамп может привлечь часть колеблющихся избирателей, которые сильнее не любят демократов, чем недовольны нынешней администрацией.

Однако этот расчет может не оправдаться: для большинства американцев публичная демонстрация казни, вероятно, окажется не политическим представлением, а шокирующим зрелищем.

«Что касается демократов, то они еще с конца первой каденции Трампа поняли, что самая лучшая реакция на его эксцентричные поступки – смущенно пожать плечами и спокойно выразить непонимание, без криков и обвинений. Судя по всему, поступят они так же и в этот раз», – спрогнозировал собеседник.

В итоге попытка превратить казнь в политическое шоу может обернуться для Трампа дальнейшим падением рейтингов, причем не только среди его оппонентов, но и среди части собственных сторонников. Межуев также обратил внимание на положение министра обороны Пита Хегсета, который поддерживает инициативы президента, несмотря на возможные политические риски.

Есть у этой затеи и другой риск. По мнению Межуева, публичная трансляция казни способна не только вызвать отторжение у широкой аудитории, но и привлечь внимание радикалов, которые захотят использовать эфир для пропаганды и демонстрации собственной значимости.

«Для людей, находящихся в умопомрачении, или для разного рода шахидов такой ажиотаж вокруг казни может стать более привлекательным. У них будет возможность прославиться перед единомышленниками по всему миру и прокричать в прямом эфире какой-нибудь террористический лозунг», – резюмировал Межуев.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что казнь через расстрел военного Нидала Малика Хасана, убившего 13 сослуживцев на базе в Техасе, планируется показать в прямом эфире. «Верно», – написал глава ведомства в соцсети X, сделав репост сообщения телеканала CBS о трансляции исполнения приговора.

Кроме того, в интервью изданию Real America's Voice министр заявил, что расстрельная команда приведет приговор в исполнение в Техасе 3 декабря. Это будет первая казнь, проведенная военнослужащими США за более чем 60 лет. Последний известный случай применения расстрельной команды в США произошел в ноябре 1945 года, передает BBC.

«Это было радикальное исламистское нападение на военных, поэтому его расстреляют солдаты, как и положено. Мы позаботимся о том, чтобы люди могли это увидеть, чтобы это стало достоянием общественности. Общественность должна понимать, что за подобные действия предусмотрены серьезные последствия», – сказал Хегсет.

5 ноября 2009 года армейский психиатр Хасан открыл огонь по медицинскому пункту на базе Форт-Худ, убив 13 человек и ранив еще 32. В 2013 году военное жюри приговорило его к смертной казни. С тех пор он содержится в Форт-Ливенворте в Канзасе. В прошлом году он исчерпал все возможности обжалования, что позволило президенту США Дональду Трампу утвердить приговор по рекомендации Хегсета.

Следователи установили, что за несколько месяцев до нападения Хасан обменялся 18 электронными письмами с Анваром аль-Авлаки, радикальным священнослужителем, который впоследствии был убит в результате удара беспилотника. На военном трибунале Хасан заявил, что хотел помешать американским солдатам отправиться в Афганистан для убийства своих единоверцев-мусульман.