Песков озвучил главную тему разговора Путина и Трампа

Ушаков о разговоре Путина и Трампа: Никто не хотел класть трубку

Ушаков рассказал о дружеском полуторачасовом разговоре Путина и Трампа

Tекст: Антон Антонов

«Что касается самого содержания разговора, то я, конечно, не смогу удовлетворить, уважаемые коллеги, ваше любопытство и раскрыть в деталях обсуждавшиеся президентами конкретные вопросы», – приводит слова Ушакова ТАСС.



По словам Ушакова, Трамп сразу тепло поздравил Путина с днем рождения, неформально высказал пожелания успехов и благополучия, а также передал привет от своей супруги Меланьи, передает РИА «Новости».

Ушаков отметил, что президент США отложил ряд заранее запланированных на пятницу мероприятий, чтобы смог состояться этот телефонный разговор. Путин поблагодарил американского коллегу за поздравления и теплые слова в свой адрес.

Путин подчеркнул, что российская сторона ценит внимание, которое президент США и его команда уделяют диалогу с Россией, несмотря на занятость внутриполитическими и ближневосточными делами.

«Одним из примечательных моментов беседы, я все-таки отмечу это, были слова благодарности нашего президента в адрес первой леди США за ее активную гуманитарную деятельность, в частности за ее вклад в усилия по воссоединению детей с семьями, разделенными в ходе украинского конфликта», – сообщил помощник президента.

Он добавил, что Трамп, говоря о спорте, признал заслуги Александра Овечкина перед мировым хоккеем и что стороны выразили удовлетворение работой действующих между странами каналов коммуникации по линии администраций, спецслужб и других профильных ведомств.

Помощник президента рассказал, что подготовка разговора началась 7 октября, когда во второй половине дня состоялся звонок спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

«Он просил передать президенту России Владимиру Владимировичу Путину сердечные поздравления и наилучшие пожелания от президента США Дональда Трампа», – сказал Ушаков.

По его словам, Уиткофф сообщил, что американский лидер хотел лично поздравить Путина по телефону, после чего стороны начали искать подходящее время в графиках президентов с учетом разницы во времени между Москвой и Вашингтоном и запланированного вылета российского лидера утром 8 октября на саммит СНГ в Туркменистан.

Ушаков добавил, что Уиткофф попросил добавить к поздравлениям свои собственные пожелания, а также пожелания зятя американского президента Джареда Кушнера, подчеркнув искреннее уважение к российскому лидеру и надежду на скорую встречу.

«Весьма насыщенный и, я бы сказал, дружественный разговор президентов продолжался полтора часа. Никто не хотел класть трубку», – рассказал помощник президента. По его словам, Трамп даже заявил, что «готов продолжать общение с Владимиром Путиным и сегодня, и вечером сегодня, и ночью, и на следующий день». Отвечая на вопрос, кто первым завершил беседу, Ушаков сказал, что трубку «одновременно там положили, прям одновременно».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей спецоперации на Украине.

Лидеры России и США договорились о продолжении личных контактов. Они также обсудили поставки российских нефтепродуктов, включая дизельное топливо, на американский рынок.