Ушаков: Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО

Tекст: Антон Антонов

«Естественно, большое внимание было уделено перспективам урегулирования конфликта на Украине», – сказал Ушаков.

Российский лидер подробно изложил позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине и мерам ответа на террористические атаки киевского режима, «сделавшего ставку на эскалацию и всяческое затягивание конфликта», передает РИА «Новости».

«Владимир Путин четко дал понять, что наша позиция в отношении целей и задач специальной военной операции неизменна, как и готовность к политико-дипломатическому урегулированию для достижения долгосрочного устойчивого мира», – сказал Ушаков.

Ушаков добавил, что российская сторона подчеркнула бесперспективность попыток Киева ударами вглубь России остановить наступление российских войск.

Помощник президента также заявил, что российские войска «полностью владеют инициативой и уверенно продвигаются вперед» по всей линии соприкосновения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль опубликовал заявление президента России по итогам телефонного разговора с Трампом.

Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва продолжит достигать целей специальной военной операции военным путем, пока оппоненты не осознают необходимость обсуждения условий долгосрочного урегулирования.

