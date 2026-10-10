Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
Трамп пообещал передать сигналы от Путина делегации Украины
Ушаков: Трамп поручит передать Киеву сигналы от Путина
Президент США Дональд Трамп поручит передать украинской делегации, которая находится в Майами, полученные от президента России Владимира Путина сигналы, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Ушаков сообщил, что Трамп внимательно выслушал аргументацию России, передает РИА «Новости».
«[Трамп] сказал, что поручит передать соответствующие сигналы украинской делегации, которая именно в эти дни находится в Майами для контактов с американскими представителями», – заявил Ушаков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков рассказал о дружеском характере разговора Путина и Трампа.
Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей спецоперации на Украине.
Сообщалось, что представители США встретятся в Майами с главой офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), главой службы внешней разведки Украины Рустемом Умеровым и главой фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамией.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ