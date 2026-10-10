Трамп пообещал передать сигналы от Путина делегации Украины

Ушаков: Трамп поручит передать Киеву сигналы от Путина

Tекст: Антон Антонов

Ушаков сообщил, что Трамп внимательно выслушал аргументацию России, передает РИА «Новости».

«[Трамп] сказал, что поручит передать соответствующие сигналы украинской делегации, которая именно в эти дни находится в Майами для контактов с американскими представителями», – заявил Ушаков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков рассказал о дружеском характере разговора Путина и Трампа.

Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей спецоперации на Украине.

Сообщалось, что представители США встретятся в Майами с главой офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), главой службы внешней разведки Украины Рустемом Умеровым и главой фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамией.