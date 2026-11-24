Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только сама субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Володин: Путин не допустил блокады и изоляции России
Володин заявил о провале попыток Запада изолировать Россию благодаря Путину
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил, что президент Владимир Путин сделал все для предотвращения блокады и международной изоляции России.
Володин отметил, что встреча российского лидера с главами других государств в Китае стала ярким доказательством провала планов недоброжелателей, передает ТАСС.
«Наш президент сделал все для того, чтобы не допустить блокады страны. Изоляция не состоялась», – сказал Володин.
Он добавил, что страны Запада, включая Францию, Германию, Великобританию и прибалтийские государства, сами оказались в положении изолированных. По словам политика, эти страны не присутствовали за столом, где решалась судьба мира.
На полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества впервые состоялись трехсторонние переговоры Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Главы государств обсудили международную обстановку, подтвердили стремление к поддержанию стратегической стабильности и приняли декларацию о мире.
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