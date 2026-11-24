Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только сама субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.0 комментариев
Роспотребнадзор сообщил о сезонном росте заболеваемости пневмониями
Роспотребнадзор зафиксировал сезонный рост заболеваемости пневмониями
В России отмечается сезонный рост заболеваемости внебольничными пневмониями, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Показатели заболеваемости соответствуют средним многолетним значениям. Ситуацию с внебольничными пневмониями обсудили на селекторном совещании с руководителями территориальных органов и подведомственных организаций, говорится на сайте ведомства.
Совещание прошло во вторник под руководством главы ведомства Анны Поповой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Роспотребнадзор сообщил о нахождении заболеваемости респираторными инфекциями на сезонном уровне.
Ранее ведомство назвало кашель, одышку и боль в груди основными симптомами внебольничной пневмонии.
Также глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила взять под контроль эпидемиологическую ситуацию на фоне сезонного роста заболеваемости внебольничными пневмониями среди взрослых.