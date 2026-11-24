Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только сама субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.0 комментариев
Заболеваемость гриппом в России за неделю выросла в два раза
Роспотребнадзор: Заболеваемость гриппом в России за неделю увеличилась вдвое
В России за минувшую неделю количество случаев заболевания гриппом увеличилось в два раза, сообщили в Роспотребнадзоре.
«Заболеваемость гриппом также выросла в два раза, однако пока сохраняется на низком уровне», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.
При этом также увеличилась доля госпитализированных с гриппом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник академик РАН Геннадий Онищенко заявил о возможности досрочного роста заболеваемости гриппом в отдельных регионах.
В воскресенье Всемирная организация здравоохранения оценила риск пандемии гриппа в текущем сезоне как низкий.
В субботу Роспотребнадзор сообщил о сохранении заболеваемости респираторными инфекциями на сезонном уровне.