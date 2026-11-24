Роспотребнадзор: Заболеваемость гриппом в России за неделю увеличилась вдвое

Tекст: Вера Басилая

«Заболеваемость гриппом также выросла в два раза, однако пока сохраняется на низком уровне», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

При этом также увеличилась доля госпитализированных с гриппом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник академик РАН Геннадий Онищенко заявил о возможности досрочного роста заболеваемости гриппом в отдельных регионах.

В воскресенье Всемирная организация здравоохранения оценила риск пандемии гриппа в текущем сезоне как низкий.

В субботу Роспотребнадзор сообщил о сохранении заболеваемости респираторными инфекциями на сезонном уровне.