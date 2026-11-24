МВД Сербии: Два человека пострадали при стрельбе в техникуме в Крагуеваце

Tекст: Дмитрий Зубарев

В сербском городе Крагуевац 17-летний подросток попытался использовать малокалиберную винтовку в холле учебного заведения, передает ТАСС со ссылкой на МВД Сербии.

В результате происшествия пострадали два человека. Один из них получил ранения непосредственно от выстрелов, второй был травмирован осколками разбитого стекла.

В правоохранительном ведомстве уточнили, что среди раненых нет учеников техникума. Подозреваемый задержан полицией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее число пострадавших при нападении с ножом в техникуме польского города Остроленка возросло до девяти человек.

Также четыре школьника получили ранения в результате стрельбы из ружья возле лицея в турецкой провинции Маниса.

Кроме того, первокурсник электротехнического колледжа в Хорватии напал с ножом на подростка и женщину.