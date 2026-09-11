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Студент колледжа в Хорватии ранил ножом двух человек
Index: Студент колледжа в хорватском Загребе ранил ножом однокурсника и уборщицу
Первокурсник электротехнического колледжа в Загребе напал с ножом на 15-летнего подростка и попытавшуюся разнять их женщину после недавнего конфликта, сообщил хорватский портал Index.
Студент колледжа в Хорватии устроил поножовщину из-за ссоры. Инцидент произошел утром на территории учебного заведения, передает ТАСС со ссылкой на Index. Вооруженный первокурсник дважды ударил ножом своего 15-летнего однокашника, а также ранил вмешавшуюся 59-летнюю сотрудницу. Преподаватели смогли обезвредить нападавшего и передали его прибывшим полицейским.
Пострадавших экстренно госпитализировали и прооперировали в местной клинике. Сейчас состояние юноши врачи оценивают как стабильно тяжелое, однако угрозы для жизни нет.
Предварительные данные указывают на то, что накануне между студентами произошла серьезная ссора. Подозреваемый открыто угрожал потерпевшему расправой. Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле подросток с хорватским гражданством напал с ножом на школьниц в Баварии. Ранее семилетний ребенок погиб при вооруженном инциденте в школе Загреба.
А вот студенты архангельского колледжа самостоятельно обезвредили вооруженного ножом злоумышленника.