Евросоюз с начала года перевел Киеву 10,1 млрд евро доходов России

Киев с начала года получил 10 млрд евро из доходов замороженных российских активов

Tекст: Евгения Караваева

Европейский союз с января по июль перевел на Украину 10,1 млрд евро из доходов, полученных от замороженных активов Центрального банка России, пишет ТАСС cо ссылкой на Welt am Sonntag и данные Еврокомиссии.

Средства направляются для поддержки как военных, так и гражданских проектов на Украине. В январе украинское правительство получило 3 млрд евро, в апреле – 3,1 млрд евро, а в марте, мае, июне и июле по 1 млрд евро.

Некоторые европейские политики предлагают предоставить Киеву доступ ко всем российским активам, а не только к процентам, однако экономисты опасаются, что такой шаг может привести к негативным последствиям для мировой финансовой системы.

Еврокомиссия 11 августа получила третий транш доходов от инвестиций замороженных российских активов – 1,6 млрд евро. Еврокомиссия ранее поясняла, что 95% этих средств направят на выплату международных кредитов Украины, а 5% – на военные нужды страны, включая поставки оружия через Европейский фонд мира.

Общий объем замороженных российских суверенных активов на территории ЕС оценивается примерно в 200 млрд евро, основная их часть размещена на счетах депозитария Euroclear в Бельгии.